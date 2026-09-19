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Un dron impactó contra la torre de refrigeración de la central nuclear rusa de Kursk

El Organismo Internacional de la Energía Atómica dijo que el choque ocurrió de madrugada en una instalación situada a 90 kilómetros de la frontera con Ucrania y que no hubo fuego ni cambios operativos

FOTO DE ARCHIVO. Una vista muestra la central nuclear de Kursk (KNPP) en el curso del conflicto entre Rusia y Ucrania, vista desde la ciudad de Kurchátov en la región de Kursk, Rusia. 19 de marzo de 2025. REUTERS/Shamil Zhumatov
FOTO DE ARCHIVO. Una vista muestra la central nuclear de Kursk (KNPP) en el curso del conflicto entre Rusia y Ucrania, vista desde la ciudad de Kurchátov en la región de Kursk, Rusia. 19 de marzo de 2025. REUTERS/Shamil Zhumatov
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Un dron impactó este jueves por la madrugada contra la torre de refrigeración de uno de los reactores de la central nuclear rusa de Kursk, situada a 90 kilómetros de la frontera con Ucrania, sin provocar incendios ni alterar el funcionamiento de la planta, informó el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). El organismo de la ONU pidió a las partes en conflicto “la máxima contención militar” para evitar un accidente nuclear en la zona.

La agencia, con sede en Viena, precisó a través de la red social X que fue informada del ataque contra la instalación, ubicada en el oeste de Rusia y equipada con cuatro reactores de diseño soviético, aunque no detalló quién lanzó el dron ni si se registraron daños materiales adicionales. El reactor vinculado a la torre alcanzada se encontraba en funcionamiento en el momento del impacto y mantuvo su actividad sin cambios.

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Se conoce que la torre de refrigeración de un reactor de la central de Kursk fue alcanzada por un dron en la madrugada del jueves, sin que se produjera ningún incendio ni se modificara el régimen operativo de la unidad, según confirmó el OIEA. El organismo no identificó el origen del ataque, pero calificó de inaceptable cualquier ofensiva contra instalaciones nucleares.

El director general del OIEA, el argentino Rafael Grossi, calificó de inaceptable cualquier agresión contra plantas atómicas, sin importar el lugar donde ocurra. “Todos los ataques contra instalaciones nucleares son inaceptables, ya que podrían poner en peligro la seguridad nuclear, independientemente del lugar en el que se produzcan”, señaló el organismo en X, citando las palabras de su titular.

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Grossi reiteró además su pedido de moderación a los actores involucrados en el conflicto: “máxima contención militar para evitar el riesgo de un accidente nuclear”.

El presidente ruso, Vladímir Putin, visita la central nuclear Kursk-II, actualmente en construcción, en la región de Kursk (Rusia), en esta imagen captada de un vídeo difundido el 21 de mayo de 2025. Kremlin.ru/vía REUTERS
El presidente ruso, Vladímir Putin, visita la central nuclear Kursk-II, actualmente en construcción, en la región de Kursk (Rusia), en esta imagen captada de un vídeo difundido el 21 de mayo de 2025. Kremlin.ru/vía REUTERS

El OIEA ha advertido en reiteradas ocasiones sobre los peligros que representan los combates en las cercanías de centrales nucleares desde que Rusia lanzó su ofensiva militar contra Ucrania en febrero de 2022. La planta de Kursk se encuentra al oeste de la ciudad homónima, capital de la región y con una población de unos 440.000 habitantes.

La región rusa de Kursk, limítrofe con Ucrania, ha sido blanco reiterado de contraofensivas ucranianas en el marco de la defensa contra la invasión rusa a gran escala, según recogió la agencia de noticias Reuters. En 2024, el ejército ucraniano llevó a cabo una incursión sorpresa en el territorio y mantuvo el control de partes de la zona durante varios meses.

Un dron impactó contra la torre de refrigeración de la central nuclear rusa de Kursk sin alterar el funcionamiento de la planta, informó el OIEA. (AP Foto, Archivo)
Un dron impactó contra la torre de refrigeración de la central nuclear rusa de Kursk sin alterar el funcionamiento de la planta, informó el OIEA. (AP Foto, Archivo)

En agosto de 2025, las defensas antiaéreas rusas derribaron un dron de combate ucraniano cerca de la misma central nuclear, según informaron medios rusos citados por Reuters. El nuevo impacto reportado esta semana se suma a una serie de incidentes que mantienen en alerta a los organismos internacionales sobre la seguridad de las instalaciones atómicas en la zona de guerra.

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