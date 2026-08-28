La FAA despedirá a dos controladores aéreos de LaGuardia tras un accidente mortal

Los hallazgos preliminares de la investigación sobre el choque indican que a las 23.37 había dos controladores en la torre de LaGuardia, en una noche de alta carga de trabajo (REUTERS/Shannon Stapleton).

Guardar

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) inició el proceso para despedir a dos controladores aéreos del aeropuerto de LaGuardia por abandonar su puesto antes de horario la noche del choque entre un avión de Air Canada Express y un camión de bomberos, según fuentes familiarizadas con el asunto que hablaron con The New York Times.

En la colisión del 22 de marzo murieron el piloto y el copiloto. A bordo de la aeronave había 76 personas, de las cuales 39 fueron trasladadas a hospitales, informó CBS News.

Los dos controladores figuran entre una docena de empleados en todo el país alcanzados por una pesquisa de la agencia sobre irregularidades en el registro horario. Las salidas anticipadas no asentadas de forma correcta se consideran una forma de fraude en las planillas.

PUBLICIDAD

En el choque entre un avión de Air Canada Express y un camión de bomberos en LaGuardia fallecieron el piloto y el copiloto (AP).

La investigación sobre los controladores y el choque

Las autoridades indicaron que los empleados debían seguir de servicio cuando ocurrió la colisión, pero ya habían abandonado la instalación. Hasta el momento no está claro si su salida anticipada tuvo una incidencia directa en el siniestro ni a qué hora debían concluir formalmente su jornada.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) todavía mantiene abierta la investigación para determinar la causa del accidente.

De acuerdo con los hallazgos preliminares, a las 23.37 solo había dos controladores en funciones cuando ocurrió el siniestro. Los investigadores dejaron asentado desde el inicio que no estaba claro si había otros en otra parte de la torre. Esa duda abrió interrogantes sobre si los registros oficiales reflejaban de manera correcta el nivel real de dotación esa noche.

PUBLICIDAD

Pese a que es habitual que durante el turno nocturno haya solo dos controladores, fuentes consultadas por Reuters describieron el 22 de marzo como una jornada de alta carga de trabajo.

Las fuentes relataron que en situaciones de tránsito superior al previsto suele convocarse a más personal o extender la permanencia más allá del horario habitual de salida.

Esa noche, la actividad era más intensa de lo normal porque lluvias y tormentas habían demorado varias llegadas y salidas durante el día. En consecuencia, diversas operaciones se trasladaron al turno nocturno, reportó The New York Times.

Se cree que los dos empleados que se marcharon antes de tiempo habrían sido personal de apoyo adicional.

La Asociación Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (NATCA) evitó responder preguntas puntuales sobre los protocolos de dotación o sobre eventuales sanciones, aunque confirmó que mantiene conversaciones con la conducción de la agencia.

PUBLICIDAD

La NTSB mantiene abierta la investigación del accidente en LaGuardia para determinar la causa de la colisión (REUTERS/Eduardo Muno).

La ofensiva de la FAA y la discusión sobre una práctica extendida

Diversos controladores anónimos explicaron a Reuters que la FAA toma medidas contra las salidas antes del fin programado de la jornada, una vez concluidas las tareas asignadas.

La FAA sostuvo que busca exigir responsabilidades a sus empleados. En una declaración, el organismo afirmó que “no comprometerá la seguridad ni la eficiencia del Sistema Nacional del Espacio Aéreo”.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, afirmó que la mayoría de los controladores cumple con sus funciones, pero defendió la ofensiva disciplinaria: “No toleraremos el fraude y estamos tomando las medidas necesarias para exigir responsabilidades y evitar que las prácticas ilegales perjudiquen a los viajeros”.

PUBLICIDAD

Otros entrevistados dijeron a The New York Times que la práctica no es nueva y cuestionaron que la FAA haya decidido avanzar ahora con esta ofensiva. A su vez, señalaron que, en algunos casos, las salidas anticipadas se usan como una forma de compensar a controladores con una alta carga de trabajo.

La pesquisa de la FAA incluye a una docena de empleados por irregularidades en el registro horario y considera las salidas anticipadas no asentadas como fraude (REUTERS/Eduardo Munoz).

Escasez de personal en los aeropuertos

El caso volvió a poner el foco sobre la falta de controladores en el sistema aéreo estadounidense, un problema que la FAA y la Asociación Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (NATCA) advierten hace años.

En los últimos meses, la agencia puso en marcha incentivos económicos para retener a controladores con experiencia más allá de la edad de retiro e impulsó nuevas iniciativas de reclutamiento.

PUBLICIDAD

La autoridad aeronáutica reveló en abril que su plantel había alcanzado un máximo de seis años, con casi 11.000 controladores, además de 4.000 más en entrenamiento. Aun así, esa cifra quedaba 3.600 puestos por debajo de lo que el sindicato, y antes la propia agencia, consideraban una dotación completa.

Posteriormente, en mayo, la agencia publicó un informe con una revisión a la baja de esa necesidad y concluyó que alcanzar sus metas de personal requeriría 12.563 controladores, con la posibilidad de compensar otras carencias a través de una programación más eficiente.

La NATCA rechazó ese cálculo y alegó que la nueva estimación se basó en una “revisión de transporte defectuosa”.