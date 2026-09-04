La administración de Trump inicia la construcción del Arco del Triunfo en Washington pese a demanda judicial y sin aval del Congreso

La administración de Trump iniciará en dos semanas las excavaciones para construir un Arco del Triunfo de 76 metros en Washington (U.S. Commission on Fine Arts/Handout vía REUTERS)

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La administración de Donald Trump anunció este jueves que planea iniciar en las próximas dos semanas las excavaciones para construir un Arco del Triunfo 76 metros en Washington.

La iniciativa avanza mientras enfrenta una demanda judicial y espera una decisión de la autoridad federal que debe autorizar una excepción urbanística.

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La estructura, de 76 metros (250 pies) de altura, forma parte de los proyectos con los que Trump busca dejar una marca arquitectónica en la capital de Estados Unidos.

El plan se suma a otras intervenciones promovidas por el Gobierno en espacios y edificios vinculados con la imagen institucional de Washington.

El secretario del Interior, Doug Burgum, informó en la red social X que los trabajos para el Gran Arco Triunfal y la Plataforma de Observación Militar comenzarán “en las próximas dos semanas”. El mensaje fijó por primera vez un plazo concreto para el inicio de la etapa de excavación.

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El monumento tendría un diseño inspirado en el Arco del Triunfo de París y se construiría cerca del Cementerio Nacional de Arlington, un cementerio militar. Sus defensores sostienen que la proximidad con ese lugar permitiría rendir homenaje al sacrificio de los veteranos estadounidenses.

Las objeciones por la ubicación del proyecto

Los opositores al proyecto sostienen que el Arco del Triunfo alteraría la perspectiva visual entre el Monumento a Lincoln y Arlington House (U.S. Commission on Fine Arts/Handout vía REUTERS)

Los opositores al arco cuestionan el efecto que tendría sobre la perspectiva visual entre el Monumento a Lincoln y Arlington House. Aseguran que la estructura alteraría una línea histórica planificada entre esos dos puntos del área monumental de Washington.

El debate sobre el emplazamiento se concentra en una zona de alto valor simbólico, por su cercanía tanto a monumentos nacionales como al cementerio militar. Para los críticos, el tamaño de la obra transformaría la relación visual entre los sitios que rodean Memorial Circle.

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El Congreso aprobó hace más de 100 años la construcción de un monumento en el lugar. Sin embargo, legisladores demócratas consideran que esa autorización anterior no alcanza para habilitar el proyecto impulsado ahora por la administración Trump.

Los demócratas sostienen que se necesita una aprobación legislativa vigente para avanzar con el arco. Ese planteo coincide con el argumento presentado en una demanda que busca detener la construcción antes del comienzo de las obras.

La causa quedó en manos de la jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan. Durante una audiencia celebrada en abril, la magistrada cuestionó con dureza la autoridad de Trump para construir el monumento sin el aval del Congreso que reclaman los demandantes.

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Los impulsores de la demanda retiraron su pedido de medida cautelar preliminar después de que el Gobierno aceptara avisar con 14 días de antelación el inicio de los trabajos. Ese compromiso dejó sin efecto una suspensión inmediata, pero no resolvió el litigio.

La excepción que debe definir una comisión federal

La Comisión Nacional de Planificación de la Capital debe definir si autoriza una excepción al límite de altura para el Arco del Triunfo en Washington (U.S. Commission on Fine Arts/Handout vía REUTERS)

El proyecto todavía no recibió la aprobación final de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital. El organismo estudia si concederá una excepción al límite de altura de 130 pies, equivalentes a 40 metros, que rige en la mayor parte de Washington.

De acuerdo con Reuters, la administración Trump argumentó que esa restricción no debería aplicarse al arco. La eventual excepción permitiría construir una estructura de 76 metros, casi el doble de la altura máxima establecida para buena parte de la ciudad.

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La decisión de la comisión constituye un trámite independiente de la demanda judicial. Por un lado, el Gobierno necesita resolver la cuestión de planificación; por otro, deberá afrontar el reclamo que discute sus facultades para ejecutar la obra.

El arco se incorpora a una agenda de construcciones y remodelaciones promovidas por Trump en Washington. Reuters detalló que esos planes incluyen un nuevo salón de baile en la Casa Blanca, la renovación del estanque reflectante del Monumento a Lincoln y la remodelación de un campo de golf en East Potomac Park.

La construcción del salón de baile en la residencia presidencial obligó al derribo del histórico Ala Este de la mansión. Ese antecedente alimentó el debate sobre el alcance de las transformaciones impulsadas por la administración en espacios emblemáticos de la capital.

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Mientras Burgum anticipó el inicio de la excavación dentro de dos semanas, el futuro del arco dependerá de la revisión de planificación y del avance de la causa ante Chutkan. El proyecto reúne, así, dos discusiones abiertas: la legalidad de la obra y el impacto de su ubicación cerca de Arlington.