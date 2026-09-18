Zelensky anunció acuerdos de comercio e inversión con empresas en la cumbre de los Ocho Cárpatos

Zelensky afirmó que los proyectos presentados en los Ocho Cárpatos se acercan a los 40.000 millones de euros para ampliar el comercio y la infraestructura regional (Europa Press)

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El presidente ucraniano Volodímir Zelensky anunció acuerdos de comercio e inversión con empresas de países vecinos por mil millones de euros durante la primera cumbre de los Ocho Cárpatos, celebrada este viernes en la región ucraniana de Ivano-Frankivsk, con participación de autoridades de siete países de Europa Central y Oriental.

Los convenios abarcan energía, logística e infraestructura, además de proyectos de cooperación entre distintos sectores. La iniciativa reunió a representantes de Ucrania, Polonia, Rumanía, Serbia, Eslovaquia, República Checa, Austria y Hungría, junto con participación de la Unión Europea.

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La segunda parte de la cumbre se concentró en los negocios y reunió a cerca de 500 representantes empresariales de los países. El foro incluyó la presentación de alrededor de 100 proyectos privados y públicos vinculados a sectores productivos, infraestructura, energía y transporte.

Según explicó Zelensky, el valor conjunto de esos proyectos se acercó a los 40.000 millones de euros. Las iniciativas estuvieron orientadas a ampliar las conexiones económicas de la región, facilitar el comercio entre países vecinos y mejorar la infraestructura que une a Ucrania con sus socios europeos.

El presidente ucraniano sostuvo que la macrorregión de los Cárpatos podría registrar en los próximos años un crecimiento económico superior al promedio de la Unión Europea. La previsión planteó una expansión que podría duplicar el ritmo medio del bloque comunitario, en caso de que avancen los proyectos presentados durante la cumbre.

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Además de encabezar la cumbre, Zelensky mantuvo encuentros bilaterales con el presidente de Rumanía, Nicușor Dan; el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, y el primer ministro de Polonia, Donald Tusk. También dialogó con los demás representantes que asistieron al encuentro.

Durante la reunión con Dan, abordó proyectos de cooperación regional, infraestructura, asuntos humanitarios, producción conjunta de drones y seguridad en el mar Negro. Zelensky agradeció a Rumanía por su respaldo a la iniciativa regional y por la asistencia prestada a Ucrania.

Zelensky y el presidente de Rumanía, Nicușor Dan, abordaron cooperación regional, infraestructura, producción conjunta de drones y seguridad en el mar Negro (Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS)

Luego, en su encuentro con Vučić, Zelensky destacó la incorporación de Serbia al formato de los Ocho Cárpatos. Ambos trataron las posibilidades económicas y de seguridad que el mecanismo puede ofrecer a cada país de la región.

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Por su parte, con Tusk, el jefe de Estado ucraniano habló sobre la continuidad de la ayuda polaca, la coordinación política y el desarrollo de la Iniciativa de los Cárpatos. Zelensky agradeció a Polonia por un nuevo paquete de apoyo y remarcó la importancia de mantener la cooperación bilateral durante la guerra.

“Ucrania y Polonia son vecinos, amigos y socios fuertes, y tenemos un enemigo común”, expresó Zelensky tras la reunión con el primer ministro polaco. El presidente añadió que ambos gobiernos discutieron acciones conjuntas para sostener la unidad y avanzar en esfuerzos destinados a detener el conflicto.

(Con información de AP y EFE)