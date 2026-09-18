Mundo

Zelensky anunció acuerdos de comercio e inversión con empresas en la cumbre de los Ocho Cárpatos

El encuentro regional se celebró en Ivano-Frankivsk con autoridades de siete países de Europa Central y Oriental y con presencia de la Unión Europea, con compromisos en energía, logística e infraestructura

Zelensky afirmó que los proyectos presentados en los Ocho Cárpatos se acercan a los 40.000 millones de euros para ampliar el comercio y la infraestructura regional (Europa Press)
Zelensky afirmó que los proyectos presentados en los Ocho Cárpatos se acercan a los 40.000 millones de euros para ampliar el comercio y la infraestructura regional (Europa Press)
Guardar

El presidente ucraniano Volodímir Zelensky anunció acuerdos de comercio e inversión con empresas de países vecinos por mil millones de euros durante la primera cumbre de los Ocho Cárpatos, celebrada este viernes en la región ucraniana de Ivano-Frankivsk, con participación de autoridades de siete países de Europa Central y Oriental.

Los convenios abarcan energía, logística e infraestructura, además de proyectos de cooperación entre distintos sectores. La iniciativa reunió a representantes de Ucrania, Polonia, Rumanía, Serbia, Eslovaquia, República Checa, Austria y Hungría, junto con participación de la Unión Europea.

PUBLICIDAD

La segunda parte de la cumbre se concentró en los negocios y reunió a cerca de 500 representantes empresariales de los países. El foro incluyó la presentación de alrededor de 100 proyectos privados y públicos vinculados a sectores productivos, infraestructura, energía y transporte.

Según explicó Zelensky, el valor conjunto de esos proyectos se acercó a los 40.000 millones de euros. Las iniciativas estuvieron orientadas a ampliar las conexiones económicas de la región, facilitar el comercio entre países vecinos y mejorar la infraestructura que une a Ucrania con sus socios europeos.

El presidente ucraniano sostuvo que la macrorregión de los Cárpatos podría registrar en los próximos años un crecimiento económico superior al promedio de la Unión Europea. La previsión planteó una expansión que podría duplicar el ritmo medio del bloque comunitario, en caso de que avancen los proyectos presentados durante la cumbre.

PUBLICIDAD

Además de encabezar la cumbre, Zelensky mantuvo encuentros bilaterales con el presidente de Rumanía, Nicușor Dan; el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, y el primer ministro de Polonia, Donald Tusk. También dialogó con los demás representantes que asistieron al encuentro.

Durante la reunión con Dan, abordó proyectos de cooperación regional, infraestructura, asuntos humanitarios, producción conjunta de drones y seguridad en el mar Negro. Zelensky agradeció a Rumanía por su respaldo a la iniciativa regional y por la asistencia prestada a Ucrania.

Volodímir Zelensky y Nicusor Dan
Zelensky y el presidente de Rumanía, Nicușor Dan, abordaron cooperación regional, infraestructura, producción conjunta de drones y seguridad en el mar Negro (Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS)

Luego, en su encuentro con Vučić, Zelensky destacó la incorporación de Serbia al formato de los Ocho Cárpatos. Ambos trataron las posibilidades económicas y de seguridad que el mecanismo puede ofrecer a cada país de la región.

Por su parte, con Tusk, el jefe de Estado ucraniano habló sobre la continuidad de la ayuda polaca, la coordinación política y el desarrollo de la Iniciativa de los Cárpatos. Zelensky agradeció a Polonia por un nuevo paquete de apoyo y remarcó la importancia de mantener la cooperación bilateral durante la guerra.

“Ucrania y Polonia son vecinos, amigos y socios fuertes, y tenemos un enemigo común”, expresó Zelensky tras la reunión con el primer ministro polaco. El presidente añadió que ambos gobiernos discutieron acciones conjuntas para sostener la unidad y avanzar en esfuerzos destinados a detener el conflicto.

(Con información de AP y EFE)

Temas Relacionados

Volodimir ZelenskyUcraniaCumbre Ocho CárpatosÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Interpol tiene una nueva herramienta para rastrear botines escondidos por todo el mundo

El sistema, probado desde enero de 2025, coordina a 196 miembros para ubicar efectivo, criptoactivos, vehículos y propiedades ilícitas, tras décadas en las que las bandas conservaron la mayoría de sus ganancias

La Interpol tiene una nueva herramienta para rastrear botines escondidos por todo el mundo

“Busco transformar el legado de mi abuela”: la estudiante de 15 años que busca recolectar 10.000 pares de zapatos para necesitados

Maggie Driscoll impulsa desde Massachusetts una colecta solidaria de calzado, con apoyo escolar y comunitario, para entregar miles de unidades a familias vulnerables

“Busco transformar el legado de mi abuela”: la estudiante de 15 años que busca recolectar 10.000 pares de zapatos para necesitados

Rusia declaró “agente extranjero” al cineasta Andréi Zviáguintsev, autor de la película “Minotauro”

El Ministerio de Justicia acusó al director de difundir “información falsa” sobre las autoridades, meses después de que pidiera públicamente en Cannes el fin de “la carnicería” en Ucrania

Rusia declaró “agente extranjero” al cineasta Andréi Zviáguintsev, autor de la película “Minotauro”

Ucrania condenó las elecciones rusas en los territorios ocupados y pidió no reconocerlas: “Son una farsa de la potencia ocupante”

El Ministerio de Asuntos Exteriores se refirió a la votación celebrada en la península de Crimea y en las regiones parcialmente ocupadas de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Kherson

Ucrania condenó las elecciones rusas en los territorios ocupados y pidió no reconocerlas: “Son una farsa de la potencia ocupante”

BlackCat: hackers rusos en América Latina y el engaño que pone en duda una alianza en La Habana

Es un programa malicioso usado por agentes rusos que hace estragos en empresas e instituciones gubernamentales de América Latina. Cuba sufrió uno de esos golpes y Moscú miró para otro lado. Los otros países afectados

BlackCat: hackers rusos en América Latina y el engaño que pone en duda una alianza en La Habana
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Thomas Tuchel asegura que los aficionados ingleses no hablan de Argentina, sino del partido en el Estadio Azteca contra México

Thomas Tuchel asegura que los aficionados ingleses no hablan de Argentina, sino del partido en el Estadio Azteca contra México

De rutinas de tres horas a una dieta sin carne: cómo un fisicoculturista de 90 años sigue ganando títulos

Luis García, portero de Toluca, manda indirecta a los grandes de la Liga MX: “Que sigan llenando estadios, nosotros ganamos títulos”

Conectividad para el Bienestar se queda sin presupuesto y deja sin internet a millones de mexicanos

Los antecedentes de la pareja señalada de asesinar a Cristian Garzón, guardia de TransMilenio en Bogotá, tras ser amonestada por colarse

DEPORTES

Se conocen las peleas del Párense de Manos IV: todo lo que tenés que saber

Se conocen las peleas del Párense de Manos IV: todo lo que tenés que saber

El gesto del Dibu Martínez a los hinchas del Chelsea tras la caída 3-0 ante Brentford: los alarmantes números defensivos

Faustino Oro volvió a brillar en una jornada perfecta de Argentina en las Olimpiadas de Ajedrez ante Sudán

Antes de Racing-Sarmiento, Central Córdoba recibe a Defensa y Justicia en el inicio de la fecha 10 del Torneo Clausura

“El alcohol era mi escape”: las estremecedoras confesiones de Jonatan Cristaldo sobre los problemas que afectaron su vida

ENTRETENIMIENTO

Octavia Spencer, tras ganar el Óscar por The Help: “Jugué a la mejor sirvienta que se ha escrito y por eso no necesito volver a hacerlo”

Octavia Spencer, tras ganar el Óscar por The Help: “Jugué a la mejor sirvienta que se ha escrito y por eso no necesito volver a hacerlo”

Frankie Muniz, estrella de ‘Malcolm el de en medio’, revela su drama personal: “Las últimas seis semanas han sido una pesadilla”

El adiós de Ozzy Osbourne con Black Sabbath se convirtió en película: cuándo se estrena y qué artistas participaron

Tom Cruise convirtió su transformación en “Digger” en una carrera contra el reloj: “La primera vez tomó seis horas”

Millie Bobby Brown revela la primera foto de su segundo hijo con Jake Bongiovi