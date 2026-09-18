Terminó la secundaria con un préstamo de su madre como único horizonte y hoy está casado con Selena Gomez: la trayectoria de Benny Blanco

Benny Blanco cruzó el Atlántico en el RMS Queen Mary 2 para reunirse en Londres con Selena Gomez, que filma la sexta temporada de Only Murders in the Building (Instagram)

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Detrás del hombre que conquistó a Selena Gomez hay un productor que construyó su fortuna hit a hit, cruzando el Atlántico y cocinándole bistec a la mujer más seguida de Instagram.

Benny Blanco, el productor detrás de algunos de los mayores éxitos del pop de las últimas dos décadas, atravesó el Atlántico a bordo del RMS Queen Mary 2 para reunirse en Londres con su esposa, la actriz y cantante Selena Gomez, quien filma allí la sexta temporada de Only Murders in the Building. En el camino, recreó junto a Ed Sheeran la icónica pose de Jack y Rose con los brazos abiertos en la proa del barco.

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El productor, cuyo nombre real es Benjamin Levin, tiene 38 años, mide 1,65 m y tiene en su catálogo Moves Like Jagger de Maroon 5, Diamonds de Rihanna, Teenage Dream y California Gurls de Katy Perry, y Don’t y Castle on the Hill de Sheeran.

También trabajó con Ariana Grande, BTS, The Weeknd, Charli XCX y Lana Del Rey. En una sesión reciente en un restaurante de la capital británica, Blanco usó la aplicación Shazam para identificar una canción que le gustaba. Era suya.

Selena Gomez y Benny Blanco se casaron el 27 de septiembre de 2025 en Santa Bárbara, California, con invitados como Martin Short, Steve Martin, Paris Hilton, Ed Sheeran y Taylor Swift (2026 Backgrid UK/The Grosby Group)

Blanco y Gomez, la cantante y actriz de 34 años con 403 millones de seguidores en Instagram, la mujer más seguida de la plataforma, se casaron el 27 de septiembre de 2025 en Sea Crest Nursery, una finca privada de 6,8 hectáreas en Santa Bárbara, California. Entre los invitados estuvieron Martin Short, Steve Martin, Paris Hilton y el propio Sheeran. Mark Ronson fue el DJ y Taylor Swift dio un discurso.

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El anillo de compromiso fue un diamante marquesa de entre 5 y 8 quilates. A la 1 de la madrugada, la pareja se sentó en un sofá y observó la escena. “Me tocó trabajar con ella y después darle un beso al final del día. Eso es lo mejor”, declaró Blanco en una entrevista con The Sunday Times. Sobre su vida conyugal, aseguró que ninguno de los dos se enoja con frecuencia y que en el estudio son “muy pacientes”.

De Reston a Times Square, de las raves a los sellos

La historia de Blanco comenzó lejos de los estudios de grabación. Creció en Reston, Virginia, con sus padres, Sandra, que ordenaba vitrinas en joyerías de gama media, y Andrew, que vendía camisones para mujeres mayores, y su hermano mayor, Jeremy. A los cinco años ya componía canciones en su habitación y tomaba clases de guitarra. Su disco favorito era Love Symbol de Prince, lanzado en 1992.

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En la adolescencia, faltaba a clases en la South Lakes High School para viajar con amigos a raves en Brooklyn, Filadelfia y Atlantic City. También llamaba por teléfono a sellos discográficos haciéndose pasar por el abogado de Jay-Z para que lo atendieran. “Empezaba a hacerme amigo de los asistentes y los pasantes”, contó al Times. Los fines de semana subía a Nueva York para trabajar en los sellos sin cobrar, y dormía en el McDonald’s de Times Square.

Benny Blanco explicó que su método de producción busca generar confianza, lograr que el artista se abra y grabar una canción en unas cinco horas (Instagram/@selenagomez)

El día que terminó el secundario, se mudó a Nueva York con un préstamo de su madre, que vino con una condición: si el dinero se acababa, tenía que resolver la situación o volver a casa. Hizo cosas ilegales para subsistir. Seis meses después ya tenía contrato con un sello y estaba trabajando con Katy Perry y Britney Spears.

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En 2013, cuando recibió el premio Hal David Starlight de la Songwriters Hall of Fame, organización que distingue a compositores en Estados Unidos, Blanco bromeó en su discurso diciendo que se encontró “en una sala con gente a la que probablemente debería estarle sirviendo comida”. Para entonces ya había producido Tik Tok de Ke$ha y Circus de Spears, además de Moves Like Jagger. Tenía 25 años.

El método: confianza y cinco horas de estudio

Su método de trabajo es generar confianza rápido. “Mi trabajo número uno es que la persona se sienta cómoda. Después tengo que descubrir qué quiere hacer, convencerla de hablar de algo de lo que probablemente no quiere hablar, grabarlo y lograr que suene bien. Todo eso en unas cinco horas”, explicó al Times.

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Sobre el uso de la inteligencia artificial en la industria, señaló que todos deberían “ensuciarse las manos” y no depender de esa tecnología, aunque reconoció que hoy un joven sin contactos puede subir algo a internet y tener “la canción más grande del mundo dos días después”.

“Hermoso” y “F*ck Failure”, los proyectos del momento

Benny Blanco lanzó Hermoso, un álbum en español con Selena Gomez, y publicó F Failure, un libro en el que plantea que el fracaso forma parte del camino al éxito (REUTERS/Daniel Cole)

Su proyecto más reciente es Hermoso, un álbum de ocho canciones en español que publicó el mes pasado. Blanco escribió y produjo todos los temas, y el elenco de cantantes latinos incluye a Gomez. El disco se publica el mismo mes que su libro de autoayuda, Fck Failure, en el que sostiene que el fracaso es una etapa inevitable para las personas más exitosas.

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Fuera del estudio, Blanco describe una vida doméstica que define como “muy normal”, pese a vivir en una mansión de siete habitaciones en Beverly Hills adquirida por 35 millones de dólares.

Le cocina a Gomez bistec con puré de papas y espinacas gratinadas. Juegan al Scrabble. Van a restaurantes discretos en el San Gabriel Valley. “Me encantó ver a mi mamá bailando con Taylor Swift, y luego a SZA sentada con mi prima hablando de maquillaje. Al final, todos son personas”, dijo Blanco al Times.

Primer aniversario y viaje de regreso en autobús de gira

La pareja celebrará su primer aniversario el 27 de septiembre con un trozo del pastel de bodas que guardaron siguiendo la tradición, antes de que Blanco cruce el Atlántico de regreso y conduzca desde Nueva York hasta Los Ángeles en un autobús de gira.

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