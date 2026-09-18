Estados Unidos

Wall Street cerró con resultados mixtos tras una semana marcada por la Reserva Federal

Las acciones estadounidenses terminaron el viernes con avances en el S&P 500 y el Nasdaq, pero con una baja en el Dow Jones, en un clima de cautela por la política monetaria

Wall Street cerró con resultados mixtos tras una semana marcada por la suba de tasas de la Reserva Federal, el alza de los bonos del Tesoro y el petróleo por encima de los USD 100. (REUTERS/Jeenah Moon)
Wall Street cerró con resultados mixtos tras una semana marcada por la suba de tasas de la Reserva Federal, el alza de los bonos del Tesoro y el petróleo por encima de los USD 100. (REUTERS/Jeenah Moon)
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Wall Street cerró con resultados mixtos el viernes, al término de una semana marcada por la suba de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos, el avance de los rendimientos de los bonos del Tesoro y un precio del petróleo por encima de los USD 100 por barril.

El S&P 500 subió 12,74 puntos, hasta 7.650,50 unidades, mientras el Nasdaq avanzó 104,25 puntos, hasta 26.552,55. El Dow Jones perdió 95,40 puntos y cerró en 51.682,64 unidades. El impulso de algunas tecnológicas y empresas vinculadas a semiconductores limitó las pérdidas en el mercado.

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El mercado estadounidense terminó la semana bajo presión por el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que llegó al 5%, y por el petróleo Brent, que cerró en USD 103,87 por barril. Ambos factores reforzaron las expectativas de inflación y elevaron el costo del crédito para hogares, empresas y el Gobierno estadounidense.

El rendimiento del bono a 10 años subió desde el 4,94% registrado el jueves y volvió a situarse en un nivel que había superado por primera vez desde 2023 durante la semana. Los mayores rendimientos tienden a encarecer los préstamos y a reducir el atractivo relativo de las acciones frente a los instrumentos de renta fija.

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Chuck Carlson, director ejecutivo de Horizon Investment Services, explicó que los inversores cerraron la semana con cautela. “Es casi como si todo el mundo hubiera llegado al final de la semana agotado por toda la actividad de estos días y hubiera decidido mantener un perfil bajo”, dijo.

El S&P 500 y el Nasdaq subieron en la última rueda, mientras el Dow Jones cayó y reflejó un mercado dividido en Estados Unidos. (REUTERS/Jeenah Moon)
El S&P 500 y el Nasdaq subieron en la última rueda, mientras el Dow Jones cayó y reflejó un mercado dividido en Estados Unidos. (REUTERS/Jeenah Moon)

Carlson agregó que el mercado todavía evalúa el alcance de la decisión de la Fed. “Muchos inversionistas están tratando de averiguar no solo las implicaciones a corto plazo, sino también las de más largo plazo de lo que la Fed podría estar emprendiendo y cómo eso va a afectar a las acciones y a las inversiones en renta fija”.

La inflación continuó en el centro de las preocupaciones por el encarecimiento de la energía asociado a la guerra en Irán. El Brent había llegado cerca de USD 110 por barril a comienzos de la semana, tras cotizar poco por encima de USD 70 en julio, y luego alternó avances y retrocesos.

Según se informó, China pidió a Irán, a solicitud de Arabia Saudita, que limitara los ataques de los rebeldes hutíes contra infraestructuras petroleras. El precio del diésel alcanzó un récord de USD 1,70 por litro, equivalente a USD 6,45 por galón, con efectos directos sobre los costos de transporte y distribución.

Las acciones tecnológicas y las empresas de semiconductores limitaron las pérdidas en Wall Street y sostuvieron parte del avance del mercado. (REUTERS/Jeenah Moon)
Las acciones tecnológicas y las empresas de semiconductores limitaron las pérdidas en Wall Street y sostuvieron parte del avance del mercado. (REUTERS/Jeenah Moon)

La gasolina se ubicó en USD 1,18 por litro, o USD 4,47 por galón, frente a los USD 0,85 por litro, equivalentes a USD 3,20 por galón, de un año antes. El aumento de los combustibles elevó la presión sobre los presupuestos familiares y los costos de empresas de distintos sectores.

Nucor cayó 6,3% después de anticipar mayores ganancias en su negocio de acerías durante el tercer trimestre, aunque su previsión general de beneficios quedó por debajo de las expectativas. La compañía señaló que puede aplicar precios más altos, pero también enfrenta costos superiores.

General Motors retrocedió 5,1% y Qualcomm perdió 5,8%. Entre las subas, Coinbase Global avanzó 11,7%, el mayor incremento dentro del S&P 500, mientras Robinhood Markets ganó 9,1%.

Berkshire Hathaway subió 0,1% luego de que Warren Buffett comunicara que dejará su función como presidente de la empresa. Buffett ya había abandonado el cargo de director ejecutivo de la compañía.

En los mercados internacionales, el CAC 40 de París y el FTSE 100 de Londres bajaron 1,5%. En Asia, el Kospi de Corea del Sur subió 2,7% y el Nikkei de Japón avanzó 1,4%, después de que el Banco de Japón elevara su tasa de referencia al nivel más alto en 31 años.

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