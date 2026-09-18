Trump anunció que prohibirá el acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca

Trump comunicó la medida en Truth Social, donde acusó a CNN, MS NOW y Politico de difundir “noticias falsas”. Luego ratificó su decisión en una conferencia de presna (REUTERS/Evan Vucci)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que prohibirá el acceso de los periodistas de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca. El mandatario comunicó la decisión en una publicación de Truth Social, donde acusó a esos medios de difundir “noticias falsas” y afirmó que la medida entraba en vigor de inmediato.

Trump no explicó cómo se implementaría la prohibición ni precisó si alcanzaría a todos los periodistas de esas organizaciones. Tampoco estaba claro si la Casa Blanca había impedido el ingreso de sus equipos de prensa. CNN informó que sus periodistas permanecían en el edificio hasta la tarde del viernes.

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La Casa Blanca no explicó cómo aplicará la prohibición ni si alcanzará a todos los periodistas de esos medios (Captura)

El presidente también advirtió que otros medios podrían enfrentar restricciones similares, aunque no identificó cuáles. La decisión podría dar lugar a impugnaciones judiciales relacionadas con las garantías de libertad de prensa establecidas en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Antecedentes del choque de Trump con los medios

La decisión se suma a otras medidas adoptadas por Trump contra organizaciones periodísticas desde su regreso a la Casa Blanca. En febrero de 2025, su administración restringió el acceso de los periodistas de Associated Press al Despacho Oval, el avión presidencial y otros actos de capacidad limitada. La medida se produjo después de que la agencia no adoptara el nombre “Golfo de América” para referirse al Golfo de México.

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La administración Trump ya había restringido en febrero de 2025 el acceso de Associated Press al Despacho Oval y al avión presidencial por no llamar "Golfo de América" al Golfo de México (REUTERS/Kevin Lamarque)

Associated Press presentó una demanda contra la administración, un proceso que continúa en curso. Trump también inició acciones legales contra medios como The New York Times, The Wall Street Journal y la BBC por la publicación de artículos que cuestionaban su gestión. Las acciones judiciales contra el Times y el Journal fueron posteriormente desestimadas, mientras que la BBC solicitó que se anulara la causa presentada en su contra.

Antes, durante su primer mandato, Trump prohibió la entrada a la Casa Blanca al periodista de CNN Jim Acosta y, posteriormente, al periodista de Playboy Brian Karem, aunque a ambos se les permitió regresar después de que demandaran al gobierno.

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El anuncio de este viernes se produjo poco antes de que Trump recibiera a periodistas en el Despacho Oval durante un acto dedicado a la atención médica. Más tarde, el presidente tenía previsto trasladarse a su club de golf en Virginia para una reunión y una cena financiadas por su comité de acción política.

Impacto en la cobertura presidencial

Associated Press encuadró el anuncio como una nueva prueba para las protecciones de la Primera Enmienda sobre la libertad de prensa. NBC News anticipó que es probable que los medios afectados recurran a los tribunales si la prohibición se materializa.

AP subrayó que un bloqueo a CNN tendría un efecto especial sobre el grupo tradicional de cinco cadenas de televisión que acompaña al presidente y sigue sus movimientos para ofrecer una cobertura independiente. Ese esquema, según la agencia, sirve para informar tanto a los estadounidenses que lo eligieron como al resto del mundo.

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