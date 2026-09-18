Donald Trump se reunirá con Delcy Rodríguez durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump se reunirá con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, el martes en Nueva York, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Casa Blanca anunció que será el primer encuentro entre ambos.

La cita cerrará la agenda de Trump durante su participación en la Semana de Alto Nivel de la ONU, después de su discurso ante la Asamblea General, una recepción con líderes internacionales y reuniones con otros jefes de Gobierno, según informó la Casa Blanca.

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Trump y Rodríguez mantendrán una conversación al margen de la Asamblea General de la ONU, no una reunión bilateral formal, según el embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz. El encuentro será el primero entre ambos y ocurre tras el respaldo de Washington al Gobierno interino venezolano y la negociación de un acuerdo sobre reservas petroleras.

Waltz definió la cita como una reunión “informal”, más casual que un encuentro bilateral en toda regla. El diplomático comunicó la agenda presidencial durante una llamada con periodistas el viernes.

Además de Rodríguez, Trump tiene programadas reuniones con el primer ministro británico, Andy Burnham, y con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, de acuerdo con Waltz. También participará en un encuentro con los dirigentes del Consejo de Cooperación del Golfo.

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Trump se reunirá con Rodríguez el martes en Nueva York al margen de la Asamblea General de la ONU, en el primer encuentro entre ambos. (REUTERS/Aaron Schwartz)

La Casa Blanca señaló que Trump pronunciará su discurso ante la Asamblea General el martes por la mañana. Luego participará en una recepción con líderes internacionales antes de reunirse con la mandataria venezolana y regresar a Washington.

Será el primer encuentro entre un presidente de Estados Unidos y un gobernante venezolano en más de 11 años, desde la breve reunión entre Barack Obama y Nicolás Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.

La Casa Blanca informó que la conversación entre Trump y la presidenta interina de Venezuela cerrará la agenda del presidente en la Semana de Alto Nivel de la ONU.

Rodríguez asumió la presidencia de forma provisional después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro en Caracas en enero. Maduro fue trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y narcoterrorismo.

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Desde entonces, la Administración de Trump reconoció legalmente al Gobierno interino venezolano y restableció las relaciones diplomáticas con Caracas, suspendidas desde 2019, de acuerdo con la información difundida. Washington también retiró a Rodríguez de su lista de dirigentes sancionados el 1 de abril.

El embajador Mike Waltz precisó que la cita entre Trump y Rodríguez será una reunión informal y no un encuentro bilateral formal. (REUTERS/Carlo Allegri)

El eje del acercamiento ha sido la industria petrolera. Washington y Caracas anunciaron en agosto un acuerdo que daría a Estados Unidos participación en yacimientos venezolanos con un potencial calculado en 65.000 millones de barriles, mediante una empresa concesionaria encargada de la extracción.

La Casa Blanca presentó el pacto como un acuerdo que permitiría a Estados Unidos controlar una quinta parte de las reservas venezolanas de crudo. Rodríguez sostuvo que el entendimiento representa “un paso rumbo a una recuperación económica” para modernizar la industria petrolera del país.

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La cooperación económica no ha tenido el mismo alcance en el plano político. Trump ha dicho en varias ocasiones que Venezuela celebrará elecciones, aunque sin fijar una fecha, al considerar que el país “aún no está lista”.

El Gobierno interino liberó a presos políticos e inició contactos con una parte de la oposición, pero dirigentes dentro y fuera de Venezuela reclaman un calendario electoral.

Federico Borello, subdirector ejecutivo de Human Rights Watch, afirmó tras reunirse con Rodríguez en Caracas que existe “una pausa en la represión”. La organización, que volvió al país después de casi dos décadas de ausencia, pidió reformas institucionales urgentes.

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Venezuela también modificó su agenda de seguridad y facilitó operaciones contra el crimen organizado solicitadas por Washington. Entre ellas figura la reciente captura de Aníbal Alexander Canelón, alias “El Ingeniero”, señalado como integrante de la banda Tren de Aragua.