Encontraron los restos de la última persona desaparecida tras las inundaciones en el Gran Cañón

La identificación de Timothy Allen Smith elevó a tres el número de fallecidos por el temporal en el parque nacional de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae).

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Esta semana se hallaron restos en el Gran Cañón, en Estados Unidos, que fueron identificados como los de Timothy Allen Smith, el último de los tres excursionistas desaparecidos tras las inundaciones repentinas de finales de agosto. Con su identificación, el número de fallecidos por el temporal asciende a tres, informó Associated Press.

Smith, de 53 años y piloto residente en Star Valley Ranch, en el oeste de Wyoming, realizaba una travesía de varios días con Brent Rosenkranz, de 42 años, y John Giusti, de 46. Los tres fueron alcanzados por la crecida en el parque nacional.

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El grupo de amigos había organizado una excursión con destino al campamento Bright Angel, donde planeaban pasar dos noches mientras recorrían los senderos próximos al fondo del cañón y pescaban. Luego, iban a seguir hacia los jardines Havasupai antes de concluir la caminata, precisó KVUE.

Brent Rosenkranz, a la izquierda, y John Giusti, a la derecha, acompañaban a Timothy Allen Smith durante una excursión de senderismo, pesca y campamento en el Gran Cañón (Associated Press).

El hallazgo en el río Colorado cerró tres semanas de búsqueda

Guardaparques localizaron el cuerpo de Smith el lunes 14 de septiembre cerca de Crystal Rapids, en el río Colorado. Los restos de Rosenkranz y Giusti, ambos oriundos de Granbury, Texas, ya habían sido recuperados previamente.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Coconino confirmó la identidad del piloto. El Servicio de Parques Nacionales expresó sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas y agradeció el trabajo de los equipos que participaron en el operativo.

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La esposa de Smith, Carrie, confirmó la identificación en una publicación de Facebook: “Mi familia ha esperado mucho durante las últimas tres semanas esperando y deseando que Tim volviera a casa, esperando y preguntándonos si los restos encontrados eran los de Tim”.

Luego, agregó: “Ya no tenemos que esperar, Tim fue encontrado hace dos días por los guardaparques del Parque Nacional del Gran Cañón. No de la forma que esperábamos, pero sabemos que estaba haciendo algo que le encantaba con John y Brent”.

El hallazgo de los restos de Smith en el río Colorado, cerca de los rápidos Crystal, cerró tres semanas de búsqueda en el Gran Cañón (Wieke De Boer/vía REUTERS).

Más de 80 personas fueron rescatadas durante el temporal

Las lluvias comenzaron el 29 de agosto, en plena temporada de monzones de verano. Durante dos días, los equipos de emergencia utilizaron dispositivos de visión nocturna y otros recursos para ubicar a personas que requerían auxilio en el interior del Gran Cañón, informó Associated Press.

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Los rescatistas recurrieron al sistema de permisos del parque y revisaron matrículas de vehículos para determinar quiénes seguían desaparecidos. Más de 80 personas fueron rescatadas durante la emergencia.

En zonas desérticas, una lluvia intensa puede concentrar rápidamente el agua y provocar corrientes repentinas a través de barrancos y cauces que, en condiciones normales, permanecen secos.

En este caso, las precipitaciones afectaron una zona quemada del borde norte después de un incendio provocado por un rayo en julio de 2025. Ese fuego destruyó el histórico Grand Canyon Lodge, varias cabañas y otras construcciones.

La pérdida de vegetación en áreas afectadas por incendios reduce la capacidad del suelo para absorber el agua y puede agravar las crecidas súbitas.

Las inundaciones repentinas en el Gran Cañón se agravaron en una zona quemada del borde norte tras el incendio causado por un rayo en julio de 2025 (AP foto/John Locher).

La crecida dañó la tubería que abastece al parque

El temporal también dañó un oleoducto de agua que abastece a visitantes y residentes. La falta de suministro obligó a suspender todos los alojamientos nocturnos hasta que la infraestructura pueda ser reparada.

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Funcionarios del Servicio de Parques Nacionales indicaron recientemente que esperan recuperar un suministro fiable en cuestión de semanas después de determinar que la mayor parte de un proyecto de renovación de la tubería, casi terminado, no sufrió daños por la crecida.

Varios senderos y zonas de alojamiento continúan cerrados. Además, el agua permanece cortada en el interior del cañón, por lo que las autoridades aconsejan a los excursionistas llevar sus propias reservas o equipos de filtración, indicó Associated Press.

Otra inundación repentina afectó esta semana el entorno del arroyo Bright Angel y el río Colorado durante una tormenta. No se informaron heridos.