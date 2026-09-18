Una pareja de Florida demandó a una clínica de fertilidad tras asegurar que usó esperma de otro hombre para el tratamiento

Una pareja de Florida demandó a una clínica de fertilidad de Jacksonville por presunto uso de esperma de otro hombre en una fecundación in vitro (Captura de video)

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Una pareja de Florida demandó a una clínica de fertilidad de Jacksonville, en Estados Unidos. Según la denuncia, la institución habría utilizado esperma de otro hombre en un tratamiento de fecundación in vitro, tras el cual nació una niña sin vínculo genético con Joshua Strong, quien creía ser su padre.

Él y su esposa, Natalie Strong, reclaman explicaciones a Brown Fertility y quieren saber qué sucedió con las muestras que habían entregado para el procedimiento.

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La demanda fue presentada en el condado de Duval y atribuye a la clínica una posible negligencia médica. Los Strong afirman que pasaron por distintos procedimientos y gastaron miles de dólares con la intención de tener un hijo biológico. La duda surgió después del nacimiento de Ava, cuando los resultados de un análisis de sangre no coincidieron con los de sus padres.

La demanda en el condado de Duval sostiene que Ava nació sin vínculo biológico con Joshua Strong tras el tratamiento en Brown Fertility (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según News Channel 8, una prueba de ADN confirmó que Natalie es la madre biológica de la niña, pero descartó que Joshua sea su padre biológico. A partir de ese resultado, la pareja comenzó a cuestionar el manejo de las muestras en el laboratorio de la clínica.

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El grupo sanguíneo de la bebé despertó las primeras sospechas

Las dudas aparecieron al día siguiente del parto, cuando los padres conocieron el grupo sanguíneo de Ava. Natalie tiene sangre O negativa y Joshua, A negativa; la bebé, en cambio, fue identificada con sangre B positiva. La pareja repitió los análisis y comprobó que sus resultados eran correctos antes de decidirse por una prueba genética.

El grupo sanguíneo de Ava, identificado como B positiva, despertó las sospechas de la pareja después del parto en Florida (Captura de video NBC News)

Joshua, que trabaja como enfermero, explicó en una conferencia de prensa que el grupo sanguíneo de la recién nacida no podía corresponder a la combinación de ambos padres. “No había ninguna posibilidad de que Ava fuera B positiva con dos tipos de sangre negativos”, afirmó, según informó NBC Miami.

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El estudio posterior confirmó que Joshua no aportó el esperma para la concepción. El matrimonio contó que recibió el resultado con dolor, aunque sostiene que eso no altera el afecto que siente por la niña. “Hay tristeza y enojo, y el mismo día también hay alegría y amor”, expresó Joshua al hablar de la situación de su familia.

La demanda busca determinar el destino de las muestras de Joshua

El reclamo no se limita a establecer quién es el padre biológico de Ava. Los Strong también quieren saber qué ocurrió con las muestras de esperma de Joshua, que fueron obtenidas en 2024 mediante un procedimiento médico y luego congeladas por la clínica.

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De acuerdo con la demanda, la pareja ignora si esas muestras siguen almacenadas, si fueron descartadas o si pudieron utilizarse en el tratamiento de otra paciente. Esa incertidumbre es uno de los ejes del caso, porque los demandantes temen que Joshua pueda tener otros hijos biológicos sin saberlo.

Joshua Strong afirmó que la combinación de sangre de ambos padres no podía dar como resultado el grupo sanguíneo de la bebé (Imagen Ilustrativa Infobae)

El escrito sostiene que durante el tratamiento se crearon siete embriones y que la clínica les aseguró que todos contenían el material genético de la pareja. Dos fueron transferidos: el primero terminó en una pérdida gestacional y el segundo dio lugar al nacimiento de Ava.

El matrimonio cree que la muestra equivocada pudo haberse usado en ambas transferencias. Además, todavía hay tres embriones congelados y la pareja considera posible que también hayan sido creados con esperma de un hombre no identificado. Por eso pide información precisa sobre su origen y conservación.

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Los padres reclaman una indemnización y respuestas de la clínica

La presentación contra Brown Fertility Associates incluye acusaciones por negligencia, manejo indebido de material genético y fallas en la contratación y supervisión del personal. Según la demanda citada por News Channel 8, la pareja solicita una compensación superior a 50.000 dólares y un juicio con jurado.

El escrito judicial indica que se crearon siete embriones y que la pareja teme que los embriones congelados también hayan sido formados con esperma de un hombre no identificado (Imagen Ilustrativa Infobae)

También piden que un tribunal obligue a la clínica a informar dónde están las muestras de Joshua Strong y qué ocurrió con los embriones que permanecen congelados. El escrito sostiene que la pareja había pedido documentos y explicaciones antes de acudir a la Justicia, pero no recibió una respuesta que aclarara el posible error.

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Natalie dijo que, más allá del impacto que el caso tuvo en su familia, conocer la identidad genética del padre biológico de Ava podría ser importante para su atención médica en el futuro. “Queremos conocer la genética de nuestra hija por motivos de salud”, señaló en declaraciones recogidas por NBC Miami.