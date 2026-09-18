Estados Unidos

Qué cambia desde hoy para los inmigrantes que solicitan la green card y reciben beneficios públicos

La normativa amplía los criterios que utilizarán las autoridades migratorias para valorar la autosuficiencia de los extranjeros y contempla nuevas prestaciones dentro del análisis

El USCIS afirma que la nueva guía busca que los extranjeros sean autosuficientes y no dependan de beneficios gubernamentales (Archivo)
El USCIS afirma que la nueva guía busca que los extranjeros sean autosuficientes y no dependan de beneficios gubernamentales (Archivo)
Guardar

La nueva regla de “carga pública” del Gobierno de Estados Unidos entra en vigor este viernes 18 de septiembre y modifica la evaluación migratoria de quienes solicitan la residencia permanente, conocida como green card.

La norma permite que las autoridades consideren más ayudas públicas y les otorga mayor autonomía para determinar si un inmigrante podría depender de la asistencia gubernamental en el futuro.

PUBLICIDAD

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) sostiene en su portal que el manual actualizado se ajusta a la intención del Congreso de que los extranjeros que residan en el país “sean autosuficientes y no dependan de beneficios gubernamentales” financiados por los contribuyentes.

A quién afecta la nueva evaluación

El cambio alcanza a los solicitantes de residencia por motivos laborales y por peticiones familiares —como cónyuges, padres, hijos o hermanos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes—.

Entre los beneficios que podrán formar parte del análisis figuran la ayuda alimentaria, determinados programas de Medicaid, la vivienda subsidiada, la asistencia para estudios y otros programas sujetos a la comprobación de recursos económicos.

PUBLICIDAD

Lotería de Visas 2024: resultados de los ganadores de la green card. (Andina)
La evaluación por carga pública afecta a solicitantes de green card por peticiones familiares y por motivos laborales (Archivo)

La utilización de estos beneficios no implica automáticamente el rechazo de la green card. Los funcionarios deberán evaluar las circunstancias de cada solicitante, incluidos factores como la edad, la salud, el tamaño del hogar, los recursos económicos y el historial crediticio.

La administración dispuso excepciones para algunos grupos de inmigrantes, que quedarán fuera del alcance de la nueva medida. Entre ellos figuran los refugiados y quienes obtuvieron asilo.

Qué ayudas y factores entran en el análisis

La llamada “carga pública” es una causal de inadmisibilidad contemplada en la legislación migratoria de Estados Unidos. En términos sencillos, permite denegar determinados beneficios migratorios cuando las autoridades consideran que una persona podría depender del Estado.

La nueva guía amplía los beneficios que pueden pesar en el expediente. Los medios locales detallan que el análisis puede incluir los beneficios de SNAP y WIC, los servicios de comidas escolares y de verano, Medicaid y otras prestaciones médicas sujetas a comprobación de recursos, la ayuda de vivienda y el cuidado infantil, así como iniciativas de desarrollo y educación como Head Start y ciertos créditos fiscales.

El análisis de carga pública puede incluir beneficios como SNAP, WIC, Medicaid, vivienda subsidiada, cuidado infantil, Head Start y ciertos créditos fiscales (AP/Nam Y. Huh/Archivo)
El análisis de carga pública puede incluir beneficios como SNAP, WIC, Medicaid, vivienda subsidiada, cuidado infantil, Head Start y ciertos créditos fiscales (AP/Nam Y. Huh/Archivo)

La evaluación no se limita a los programas usados por el propio solicitante. Según EFE, los oficiales también podrán valorar ayudas recibidas por familiares como hijos, padres o cónyuges, si el solicitante tiene la obligación de mantenerlos y el beneficio depende de sus ingresos.

Antecedentes legales

La política retoma un enfoque impulsado durante el primer mandato de Trump. Aquella medida enfrentó impugnaciones judiciales y en 2022, bajo la administración de Joe Biden, se determinó una definición más restrictica.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante una conferencia de prensa para anunciar una demanda por una norma que amplía las ayudas públicas que pueden afectar una solicitud de residencia (REUTERS/Jeenah Moon)
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante una conferencia de prensa para anunciar una demanda por una norma que amplía las ayudas públicas que pueden afectar una solicitud de residencia (REUTERS/Jeenah Moon)

Queda por determinar si la nueva norma continuará vigente. Este lunes, una coalición de más de 20 estados y varios gobiernos locales demandó a la administración.

Los demandantes califican la nueva versión como una medida “catastrófica” para familias que dependen de apoyos básicos y sostienen que también dañará las finanzas estatales y locales.

Las críticas apuntan además a un posible efecto disuasorio entre hogares con hijos ciudadanos estadounidenses que sí tienen derecho a esos programas.

La demanda de los estados sostiene, según reprodujo CNN, que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) excedió su autoridad porque el Congreso no aprobó una interpretación más amplia de lo que significa ser una carga pública. Los demandantes también alegan que la norma es “arbitraria y caprichosa” y que el DHS no justificó adecuadamente el cambio.

De acuerdo con estimaciones del DHS citadas por The New York Times, la nueva política podría apartar a cerca de 950.000 personas de programas de asistencia, ya sea porque se retiren o porque opten por no inscribirse.

Temas Relacionados

Regla de Carga PúblicaServicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados UnidosBeneficios SocialesPolítica MigratoriaDonald TrumpResidencia permanenteGreen cardEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rebeca Grynspan y Carolyn Rodrigues-Birkett se consolidan como candidatas a la Secretaría General de la ONU

Tras la tercera ronda de votación del Consejo de Seguridad, la representante de Costa Rica obtuvo 9 votos, la nominada por Guyana 8, y Rafael Grossi -propuesta de la Argentina-, logró 5 adhesiones como Olara Otunnu, que representa a Uganda

Rebeca Grynspan y Carolyn Rodrigues-Birkett se consolidan como candidatas a la Secretaría General de la ONU

La presencia de un posible drone detuvo momentáneamente las operaciones en el aeropuerto de Washington D. C.

Dos pilotos alertaron sobre un objeto cerca de las pistas del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en una de las zonas aéreas con mayores restricciones de Estados Unidos. La FAA pausó los despegues durante 20 minutos e inició una investigación junto con autoridades federales

La presencia de un posible drone detuvo momentáneamente las operaciones en el aeropuerto de Washington D. C.

OVNIs, “viajes en el tiempo” y tecnologías del futuro: el Pentágono desclasifica una sexta tanda de archivos secretos

La Casa Blanca ordenó liberar cientos de registros federales sobre fenómenos anómalos no identificados; la última entrega incluye un film de 1952, contratos secretos de la Agencia de Inteligencia de Defensa y una grabación inédita del primer director del Proyecto Libro Azul

OVNIs, “viajes en el tiempo” y tecnologías del futuro: el Pentágono desclasifica una sexta tanda de archivos secretos

Una famosa compañía pagará USD 384,9 millones por un caso relacionado con fórmula infantil: ¿quién recibirá el dinero y qué pasa con los padres?

El acuerdo anunciado por el Departamento de Justicia involucra fondos federales y estatales destinados a compras realizadas mediante programas de asistencia nutricional y atención médica

Una famosa compañía pagará USD 384,9 millones por un caso relacionado con fórmula infantil: ¿quién recibirá el dinero y qué pasa con los padres?

Alertan por el aumento de lesiones infantiles con bicicletas eléctricas y scooters en EEUU

Médicos de Long Island informaron que los accidentes afectan incluso a menores de 16 años y advierten sobre la velocidad, la falta de casco y el uso de vehículos no aptos para circular

Alertan por el aumento de lesiones infantiles con bicicletas eléctricas y scooters en EEUU

TECNO

OpenAI descubre que sus modelos de IA dejaban notas a sus sucesores para que oculten su mal comportamiento

OpenAI descubre que sus modelos de IA dejaban notas a sus sucesores para que oculten su mal comportamiento

La app para dejar la pornografía que terminó exponiendo datos íntimos de 600.000 usuarios

Un abogado recurre a ChatGPT para un juicio en Nuevo México y complica el caso al presentar testigos que nunca existieron

Anthropic plantea tres mediciones para saber qué tan rápido avanza la IA

Cuándo comprar el iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple de la historia

ENTRETENIMIENTO

Millie Bobby Brown revela la primera foto de su segundo hijo con Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown revela la primera foto de su segundo hijo con Jake Bongiovi

Karol G brilló en Nueva Jersey al frente de su Tropitour: fuegos artificiales, mariachis y un guiño a Selena

Lady Gaga habría recurrido a una gestante subrogada para tener a su primera hija: qué se sabe

¿De qué hablaron Tom Cruise y Taylor Swift? El actor reveló el secreto de su charla en el partido de los Chiefs

La enfermedad de Kim Kardashian que provocó terror en la familia: “¿Tu padre no murió de eso?"

MUNDO

Cómo la tecnología ayuda a promover conductas de la vida salvaje en los animales de zoológico

Cómo la tecnología ayuda a promover conductas de la vida salvaje en los animales de zoológico

Macron reúne a dirigentes políticos franceses para alertar sobre la amenaza híbrida de Rusia

La Interpol tiene una nueva herramienta para rastrear botines escondidos por todo el mundo

“Busco transformar el legado de mi abuela”: la estudiante de 15 años que busca recolectar 10.000 pares de zapatos para necesitados

Rusia declaró “agente extranjero” al cineasta Andréi Zviáguintsev, autor de la película “Minotauro”