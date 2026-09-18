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Kendall Jenner respondió con humor a las versiones de un romance con Cara Delevingne: “Nunca digas nunca”

El diálogo entre madre e hija abrió la secuencia del tráiler de The Kardashians. La frase generó repercusión inmediata en las redes sociales e impulsó nuevamente la conversación entre los seguidores del reality

Kendall Jenner habló sobre los rumores de romance con Cara Delevingne en el adelanto de la nueva temporada de The Kardashians (Hulu)
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Kendall Jenner volvió a referirse a los rumores sobre una supuesta relación con Cara Delevingne en el tráiler de la octava temporada de The Kardashians. La modelo negó que ambas hayan sido pareja, pero luego sumó una frase en tono de broma que volvió a impulsar la conversación en redes sociales: “Nunca digas nunca, ¿verdad?”. El avance difundido el jueves 17 de septiembre incluye además un intercambio con Caitlyn Jenner sobre la vida sentimental de su hija.

Kendall Jenner negó el rumor, pero dejó una frase que generó repercusión

La secuencia comienza con una pregunta de Caitlyn Jenner, quien le consulta a Kendall cómo marcha su vida amorosa.

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“Ya que nunca llego a saberlo, ¿cómo va tu vida amorosa?”, le pregunta en una de las escenas incluidas en el adelanto. La conversación luego pasa a una confesión de la empresaria y modelo, de 30 años, ante las cámaras del reality.

La modelo desmintió que hubiera tenido una relación con Cara Delevingne, aunque luego hizo una broma sobre esa posibilidad (REUTERS/Yara Nardi)
La modelo desmintió que hubiera tenido una relación con Cara Delevingne, aunque luego hizo una broma sobre esa posibilidad (REUTERS/Yara Nardi)

“Hay un rumor de que Cara y yo salimos juntas, lo cual no es cierto”, afirma Kendall Jenner. Sus palabras se escuchan mientras el tráiler muestra imágenes de ambas durante un desfile. El fragmento recupera una versión que circuló durante años entre seguidores de las dos figuras, aunque ninguna había confirmado una relación.

El momento no termina con la desmentida. Poco después, Kendall retoma el tema mientras comparte una escena con Cara Delevingne. “Por cierto, no tengo nada en contra de tener sexo con Cara”, dice. Delevingne se ríe ante el comentario y Jenner completa la frase con otra broma: “Nunca digas nunca, ¿verdad?”.

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La amistad entre Cara Delevingne y Kendall Jenner lleva más de una década

La relación entre Kendall Jenner y Cara Delevingne se remonta a los primeros años de la década de 2010, cuando ambas comenzaron a coincidir en eventos de moda, campañas publicitarias y desfiles internacionales. Con el tiempo, la amistad se volvió habitual en sus apariciones públicas y también en las publicaciones que compartieron en sus redes sociales.

Kendall Jenner, Cara Delevigne y Newton durante la Fashion Week 2015 (Foto: IG / @simon.newton)
Las modelos mantienen una amistad desde principios de la década de 2010 y se refieren a su vínculo con el apodo CaKe (Foto: IG / @simon.newton)

Las modelos incluso adoptaron el apodo CaKe, una combinación de sus nombres, para referirse a su vínculo. Ese nombre apareció en distintas oportunidades en fotografías y mensajes que difundieron durante su etapa de mayor cercanía pública.

La presencia de Delevingne en el tráiler de The Kardashians volvió a poner el foco sobre esa amistad y sobre las especulaciones que surgieron a partir de ella.

Jenner suele reservar los detalles de sus relaciones sentimentales, una postura que mantuvo durante las temporadas anteriores del programa. El texto de promoción de la nueva entrega menciona que mantiene una relación con Jacob Elordi, aunque el actor no aparece en el adelanto. La modelo evita, en general, profundizar sobre ese aspecto de su vida frente a las cámaras.

La nueva temporada llegará a Hulu el 8 de octubre

La octava entrega de The Kardashians abordará las relaciones, los cambios personales y los proyectos de la familia (Hulu/YouTube tráiler oficial)
La octava entrega de The Kardashians abordará las relaciones, los cambios personales y los proyectos de la familia (Hulu/YouTube tráiler oficial)

La discreción sobre las parejas también forma parte de la dinámica de Kylie Jenner, hermana menor de Kendall.

Kylie, de 29 años, mantiene una relación desde hace tres años con Timothée Chalamet, pero el nombre del actor no fue mencionado de forma explícita dentro del programa. La familia suele abordar algunos aspectos personales en pantalla, aunque fija límites sobre otras situaciones de su vida privada.

La octava temporada de The Kardashians se estrenará el 8 de octubre en Hulu. La sinopsis oficial anticipa un nuevo capítulo para la familia, con historias vinculadas al amor, los cambios personales y los planes a futuro. También prevé la aparición de nuevas relaciones, asuntos pendientes del pasado y decisiones relacionadas con la independencia de cada una de las protagonistas.

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