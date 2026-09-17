Continental Resources firmó un memorando con PDVSA para desarrollar uno de los grandes bloques petroleros de Venezuela

Continental Resources y PDVSA firmaron un memorando de entendimiento para avanzar en el desarrollo del bloque Ayacucho 2 en la Faja Petrolífera del Orinoco. (Miraflores Palace/Handout via REUTERS)

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La petrolera estadounidense Continental Resources y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) firmaron este miércoles un memorando de entendimiento para avanzar en el desarrollo y la operación del bloque Ayacucho 2, situado en la Faja Petrolífera del Orinoco, en el estado Anzoátegui. El documento constituye el primer paso hacia un acuerdo de participación productiva de largo plazo y abre la puerta a la entrada de una de las mayores compañías privadas de petróleo y gas de Estados Unidos en uno de los principales reservorios de crudo de Venezuela.

El área asignada tiene una extensión aproximada de 50.990 hectáreas, al norte del río Orinoco. Continental calcula que allí existen alrededor de 30.000 millones de barriles de recursos petroleros “in situ”, es decir, hidrocarburos presentes en el subsuelo.

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Según los términos anunciados por la compañía, si las partes concretan el futuro Contrato de Participación Productiva (CPP), Continental asumirá la operación del bloque y tendría una participación de trabajo del 100%. La petrolera indicó que las conversaciones para alcanzar ese acuerdo definitivo continuarán durante las próximas semanas. Por ahora, el memorando funciona como un marco preliminar y no equivale todavía al contrato de explotación de largo plazo.

Si se firma el contrato definitivo, Continental asumiría la operación de Ayacucho 2 con una participación de trabajo del 100%.

El proyecto se produce después de los cambios introducidos por Caracas en su marco regulatorio para los hidrocarburos y del llamado de la administración de Donald Trump a compañías estadounidenses para participar en la recuperación de la industria petrolera venezolana. Continental señaló que realizó una evaluación independiente de distintas oportunidades en el país y que posteriormente identificó condiciones legales que le permitieron avanzar con Ayacucho 2.

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La empresa pretende aportar capital privado, tecnología, conocimiento técnico y capacidad operativa para el desarrollo del bloque. Su presidente y director ejecutivo, Doug Lawler, afirmó: “Estamos entusiasmados de participar en la revitalización de la industria energética de Venezuela”, y señaló que el proyecto representa una incorporación relevante para la cartera internacional de la compañía.

El fundador y presidente emérito de Continental, Harold Hamm, también destacó el alcance de la operación. “Continental fue construida para reconocer grandes oportunidades de recursos y tener la convicción de perseguirlas”, afirmó.

La compañía, con sede en Oklahoma City, mantiene una fuerte presencia en distintas zonas productoras de Estados Unidos y en los últimos años amplió su actividad internacional, incluida su participación en Vaca Muerta, en Argentina.

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Continental Resources afirmó que aportará capital privado, tecnología y capacidad operativa para el desarrollo del bloque Ayacucho 2. (REUTERS/Kaylee Greenlee/Archivo)

Desde Caracas, la presidenta encargada Delcy Rodríguez presentó el entendimiento como parte de la estrategia para ampliar las capacidades de la industria energética venezolana. “Con estas alianzas estratégicas, avanzamos en el fortalecimiento de nuestra producción de hidrocarburos y en la generación de nuevas oportunidades para el crecimiento económico de Venezuela”, afirmó.

La operación se suma a una serie de acuerdos impulsados durante 2026 para atraer capital extranjero hacia sectores estratégicos venezolanos. El petróleo ocupa un lugar central en esa política debido al volumen de recursos disponibles y al deterioro acumulado de la capacidad productiva del país.

Venezuela produjo en agosto un promedio de 1.201 millones de barriles diarios, frente a los aproximadamente 924.000 barriles diarios registrados en enero, de acuerdo con los datos incluidos en la información suministrada para este acuerdo. El nivel actual continúa por debajo de los 3,1 millones de barriles diarios que el país producía en 1998, antes de la llegada del chavismo al poder.

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La Faja del Orinoco concentra una parte sustancial de los recursos petroleros venezolanos, aunque buena parte de su crudo es pesado o extrapesado y requiere inversiones, infraestructura y tecnologías específicas para su extracción, transporte y procesamiento.

La alianza con PDVSA se enmarca en la estrategia de Venezuela para atraer capital extranjero en 2026 y recuperar una producción petrolera que en agosto promedió 1,201 millones de barriles diarios. (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins/Archivo)

El avance de Continental dependerá ahora de la negociación del contrato definitivo y de las condiciones bajo las cuales se desarrollará el bloque.