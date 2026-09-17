Paramount prepara su salida de California en medio de la demanda contra su fusión con Warner Bros.

Paramount comunicó sus planes a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y al fiscal general de California, Rob Bonta, aunque no confirmó una mudanza (REUTERS/Mike Blake).

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Paramount prepara una posible salida de Los Ángeles mientras enfrenta una demanda antimonopolio presentada por fiscales generales estatales contra su fusión con Warner Bros. Discovery, valuada en alrededor de USD 110.000 millones.

La compañía comunicó sus planes a las oficinas de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y del fiscal general de California, Rob Bonta, según informaron TheWrap, Deadline y TMZ.

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Paramount no respondió a las consultas de los medios sobre el estado de sus planes, mientras que fuentes citadas por Deadline afirmaron que la empresa comunicó a altos funcionarios tomar “muy en serio” la idea de abandonar el estado.

Paramount aplazó el anuncio sobre su posible salida de California

El anuncio formal estaba previsto inicialmente para el 15 de septiembre, aunque finalmente no se concretó.

El medio TMZ fue el primero en informar que Paramount había notificado a funcionarios municipales y estatales sobre una salida; sin embargo, sus fuentes no precisaron si el cambio de no realizar un anuncio formal respondió a una demora o a una modificación de los planes.

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La oficina de Karen Bass indicó a TheWrap y Deadline que la alcaldesa está “centrada en proteger y luchar por los puestos de trabajo en Los Ángeles, incluidos los empleos cruciales en la industria del entretenimiento que han sido una parte vital de la economía”.

A su vez, añadió que “ha estado muy involucrada en este tema y seguirá luchando para asegurarse de que Los Ángeles siga siendo el hogar de Hollywood”.

Por su parte, un portavoz de Bonta declinó hacer comentarios sobre los planes de Paramount, pero afirmó: “No es ningún secreto que Paramount ha estado haciendo esta amenaza, a pesar de su supuesto compromiso con California y Hollywood. Lo que Paramount decida hacer es decisión exclusiva de Paramount. Seguiremos aplicando la ley con imparcialidad y estaremos dispuestos a dialogar de buena fe”.

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Rob Bonta, fiscal general de California, integra la demanda de doce estados que busca frenar la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery (REUTERS/Daniel Cole).

Georgia, Tennessee y Texas aparecen entre las alternativas

Las posibles sedes para las operaciones corporativas incluyen Tennessee, Georgia y Texas. Hasta el momento, Paramount no confirmó haber elegido alguna de ellas.

Fuentes citadas por Deadline indicaron que la compañía evaluó opciones de inmuebles corporativos en Tennessee. Nashville alberga la sede en construcción de Oracle, empresa cofundada por Larry Ellison, padre de David Ellison, director ejecutivo de Paramount.

Por otro lado, según TheWrap, un portavoz de la Oficina de Cine de Georgia declaró que el estado “recibe con agrado cualquier conversación de ese tipo” con la empresa. El funcionario no comentó si hubo comunicaciones privadas.

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Asimismo, el secretario de prensa del gobernador de Texas, Greg Abbott, contó al mismo medio que el estado ofrece “el mejor clima de negocios de Estados Unidos” y no aplica impuestos corporativos ni personales sobre la renta.

La presencia de Oracle en Nashville, empresa cofundada por Larry Ellison, acerca a Tennessee como posible destino para la sede de Paramount (REUTERS/Brendan McDermid).

Los informes proyectan pérdidas laborales y económicas

La Corporación de Desarrollo Económico de Los Ángeles estimó que una salida total de Paramount podría traducirse en la pérdida de hasta USD 21.200 millones en actividad económica, 57.980 empleos de tiempo completo y USD 1.170 millones en ingresos fiscales estatales y locales, reportó TheWrap.

Por su parte, un análisis solicitado por la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles proyectó que el cierre de la fusión pondría en riesgo 4.500 empleos locales en televisión y cine, además de más de 5.800 puestos indirectos o inducidos durante los próximos tres años.

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El estudio calculó un impacto de USD 1.260 millones en salarios, USD 2.780 millones en valor económico, USD 4.060 millones en producción empresarial total y USD 547 millones en recaudación tributaria.

La empresa prometió que, si la operación se concreta, los dos estudios resultantes estrenarán al menos 30 películas al año durante tres años.

Según la estimación del condado, ese compromiso generaría entre 1.020 y 2.760 empleos-año en California, así como entre USD 377,7 millones y USD 1.010 millones en actividad económica entre octubre de 2026 y septiembre de 2031, precisó Deadline.

El anuncio formal sobre la posible salida de California estaba previsto para el 15 de septiembre, pero Paramount lo aplazó sin explicar si cambió sus planes (REUTERS/Daniel Cole).

La demanda antimonopolio llega a juicio en marzo

Doce fiscales generales estatales presentaron una demanda para bloquear la operación, a la que también se sumó el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA).

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Las partes tienen previstas reuniones de conciliación para los días 14 y 15 de octubre, pero esas conversaciones no garantizan un acuerdo.

El juicio antimonopolio, con una duración estimada de 12 días, está programado para comenzar el 2 de marzo. Paramount aceptó aplazar el cierre de la fusión hasta cinco días después del veredicto o hasta el 1 de junio de 2027, lo que ocurra primero.

David Ellison había advertido que iniciaría el proceso de traslado si no se alcanzaba una conciliación antes del 1 de octubre, fecha a partir de la cual comenzará a correr una tarifa diaria de cerca de USD 7 millones.

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La empresa también solicitó que los demandantes constituyan una fianza de entre USD 1.880 y USD 1.900 millones para cubrir esa tarifa y otros costos derivados de la demora. El Departamento de Justicia respaldó esta semana el pedido. La audiencia está fijada para el 24 de septiembre.

La fecha límite del acuerdo es el 4 de junio de 2027. Si la operación fracasa por obstáculos regulatorios, Paramount deberá pagar a WBD una penalidad de ruptura de USD 7.000 millones.