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Mark Carney celebró la propuesta de que Canadá se convierta en miembro asociado de la UE: “Acogemos con satisfacción esta ambición”

El primer ministro defendió en Estrasburgo una alianza estratégica con Bruselas que abarque minerales críticos, defensa e inteligencia artificial, un día después de que Von der Leyen lanzara la idea, pese a las advertencias de Donald Trump

El primer ministro de Canadá, Mark Carney (REUTERS/Yves Herman)
El primer ministro de Canadá, Mark Carney (REUTERS/Yves Herman)
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El primer ministro de Canadá, Mark Carney, defendió este jueves ante el Parlamento Europeo una alianza estratégica con la Unión Europea (UE) y celebró la propuesta de convertir a Ottawa en el primer “miembro asociado” del bloque comunitario. “Acogemos con satisfacción esta ambición”, indicó.

Europa y Canadá son más fuertes juntos”, afirmó el mandatario canadiense desde Estrasburgo, este jueves.

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El discurso de Carney ante los eurodiputados llegó un día después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planteara la posibilidad de otorgar a Canadá un estatus inédito dentro de la arquitectura institucional de la UE.

El primer ministro canadiense no solo acogió la idea, sino que la enmarcó como una oportunidad histórica. “Una alianza para el futuro es un enfoque único y positivo que definiremos juntos”, sostuvo ante la cámara.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, defendió ante el Parlamento Europeo una alianza estratégica con la Unión Europea (REUTERS/Yves Herman)
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, defendió ante el Parlamento Europeo una alianza estratégica con la Unión Europea (REUTERS/Yves Herman)

Carney detalló que la profundización del vínculo entre Ottawa y Bruselas debería abarcar áreas estratégicas concretas. “Canadá y Europa deben asegurar su autonomía estratégica a través de una cooperación profunda en toda la gama de capacidades estratégicas”, señaló, con mención explícita a los minerales críticos, la defensa y la inteligencia artificial.

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Con un tono que apuntó a diferenciar a Canadá de socios menos comprometidos, Carney subrayó la solidez del vínculo transatlántico. “No somos aliados de buen tiempo. No buscamos acuerdos de suma cero. Compartimos valores comunes por los que siempre hemos luchado y en cuya defensa debemos permanecer siempre vigilantes”, afirmó ante los legisladores europeos reunidos en Estrasburgo.

El saludo de Carney con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (REUTERS/Yves Herman)
El saludo de Carney con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (REUTERS/Yves Herman)

La intervención de Carney fue seguida con especial atención después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propusiera el miércoles convertir a Canadá en el primer miembro asociado de la UE, una categoría que no existe en los tratados actuales del bloque y que debería ser creada. La propuesta surgió en medio del deterioro de las relaciones entre Ottawa y Washington y de los esfuerzos de Canadá por reducir su dependencia económica de Estados Unidos.

El presidente norteamericano, Donald Trump, elevó el tono de sus advertencias durante una intervención en Charlotte, Carolina del Norte, donde cuestionó la posibilidad de una asociación entre Canadá y la UE, y anticipó una respuesta comercial contra Europa. El mandatario estadounidense condicionó su reacción a la intención de los líderes europeos.

Si es una buena intención, está bien. Si es una mala intención, pondremos aranceles muy fuertes a Europa”, afirmó Trump. También planteó la posibilidad de que Estados Unidos interrumpa el comercio con Europa en determinados sectores.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, felicita al primer ministro canadiense, Mark Carney, tras su discurso en el Parlamento Europeo en Estrasburgo (REUTERS/Yves Herman)
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, felicita al primer ministro canadiense, Mark Carney, tras su discurso en el Parlamento Europeo en Estrasburgo (REUTERS/Yves Herman)

El mandatario calificó de “ridícula” la posibilidad de que Canadá se incorpore a la UE y describió a su vecino del norte como un “terrible socio comercial”.

La propuesta europea representa un nuevo paso en el acercamiento entre Ottawa y Bruselas. Von der Leyen sostuvo que Canadá y la Unión Europea deben llevar su relación “al nivel más alto posible” y planteó superar el actual acuerdo de libre comercio para establecer una “Alianza para el Futuro” que incluya un espacio común de prosperidad y seguridad económica.

Por último, Carney ha querido dejar claro, no obstante, que este acercamiento no pretende crear un nuevo polo de poder que rivalice con Estados Unidos y otras grandes potencias. “Quiero ser preciso sobre lo que no estoy proponiendo. No estoy proponiendo un tercer bloque para convertirnos en un rival de las grandes potencias”, completó.

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