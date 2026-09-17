Las fuerzas rusas lanzaron un ataque en Ucrania que dejó 25 heridos en zonas residenciales de Kiev, Zaporizhzhia y Odesa. (REUTERS/Stringer)

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Rusia afirmó haber lanzado ataques contra instalaciones de la industria militar y el sistema energético de Ucrania en Kiev y las regiones de Zaporizhzhia y Odesa, mientras las autoridades ucranianas informaron de al menos 25 heridos en zonas residenciales de Kiev y Odesa este jueves.

El ataque ruso tuvo como objetivos declarados talleres de drones, una empresa de componentes para naves no tripuladas, centros de datos, una instalación energética, una siderúrgica, una planta electrónica, puertos y puentes. Ucrania denunció que también se registraron daños en infraestructura y edificios de viviendas, con 18 lesionados en la capital y siete en Odesa.

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Los objetivos declarados por el Ministerio de Defensa ruso

El Ministerio de Defensa de Rusia indicó en Telegram que empleó armas de alta precisión terrestres, marítimas y aéreas, además de drones. El mando afirmó: “las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo” contra instalaciones vinculadas a la producción militar y a la infraestructura energética ucraniana.

Según el Ministerio, en Kiev y su región fueron atacados dos talleres destinados a producir y almacenar distintos tipos de drones. También señaló como blanco a una empresa que fabrica componentes para naves no tripuladas aéreas y repara sistemas robóticos terrestres.

Ucrania informó que los ataques rusos dejaron al menos 25 heridos en zonas residenciales de Kiev y Odesa, además de daños en infraestructura y viviendas. (REUTERS)

El comunicado ruso sostuvo que fue alcanzado el centro de datos De Novo, al que describió como el mayor de su tipo y como una instalación que respalda redes de servidores usadas con fines militares por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Moscú afirmó que esos sistemas intervienen en el procesamiento, la transmisión y el almacenamiento de datos, incluida inteligencia.

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Las fuerzas rusas también atacaron, según el parte, una instalación energética en Brovari que garantiza el funcionamiento de instalaciones militares en la región de Kiev.

Ataques en Zaporiyia y la región de Odesa

En la región de Zaporiyia, anexionada y parcialmente ocupada por Rusia, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que atacó la empresa siderúrgica Zaporizhstal, dedicada a la fundición de hierro y a la producción de acero laminado utilizado por compañías de defensa de Ucrania y Europa.

El mando castrense agregó que fue alcanzada una planta de ensamblaje electrónico de Zaporiyia. Según su versión, la instalación “produce sistemas de reconocimiento electrónico y guerra electrónica” para el Ejército ucraniano, además de componentes para misiles antiaéreos teledirigidos.

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Rusia afirmó que en la región de Odesa atacó un buque de carga en el puerto de Chornomorsk que transportaba material bélico, la subestación eléctrica de Artsiz, que abastece el puerto de Izmail, y dos puentes sobre el río Dniéster cerca de Mayaki, utilizados para trasladar suministros militares desde Rumania.

El Ministerio ruso añadió que un buque de carga seca fue alcanzado en alta mar, a 11 kilómetros al este de Odesa, y que llevaba suministros para las Fuerzas Armadas de Ucrania.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que empleó armas de alta precisión terrestres, marítimas y aéreas, además de drones, en los ataques contra Ucrania. (REUTERS/Nina Liashonok)

Ucrania informó de daños y 25 heridos

Las autoridades ucranianas informaron que los ataques aéreos de larga distancia rusos dejaron al menos 25 personas heridas en zonas residenciales de Kiev y Odesa.

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El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, comunicó daños en infraestructura de cuatro distritos de la capital. Según el funcionario, 18 personas resultaron heridas durante los ataques.

Los servicios de emergencia ucranianos reportaron daños en un edificio residencial de 19 plantas en Odesa, donde siete personas resultaron heridas.