Estados Unidos

El S&P 500 registró su mejor sesión en seis semanas tras la suba de tasas de la Reserva Federal

El índice trepó 1,1% luego del primer ajuste monetario desde julio de 2023, con compras en papeles castigados y un VIX en mínimos de más de una semana, mientras el Nasdaq avanzó 1,7%

El Brent cayó 1% hasta USD 104,82 por barril y alivió la presión sobre las acciones al reducir los temores de inflación en Wall Street. (REUTERS/Jeenah Moon)
El Brent cayó 1% hasta USD 104,82 por barril y alivió la presión sobre las acciones al reducir los temores de inflación en Wall Street. (REUTERS/Jeenah Moon)
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Wall Street revirtió las pérdidas del día anterior y cerró este jueves con alzas, favorecida por la baja del petróleo, el retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y datos de empleo que reforzaron las expectativas sobre la economía.

La caída del crudo alivió la presión sobre las acciones porque redujo los temores de inflación y contribuyó a bajar los rendimientos de los bonos. El Brent descendió 1% y cerró en USD 104,82 por barril, frente a los casi USD 110 que había alcanzado durante la semana.

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El S&P 500 subió 1,1%, el Nasdaq Composite avanzó 1,7% y el Dow Jones ganó 0,6%, en la mejor sesión de Wall Street en seis semanas. El rebote se produjo después de la primera subida de tasas de la Reserva Federal en más de tres años.

Los precios del crudo tocaron su menor nivel de la semana después de que se moderaran algunos temores por la oferta ante las noticias de que petróleo saudita circulaba por Omán. Pese al retroceso, la tensión en Oriente Medio continuó y la energía se mantuvo por encima de los USD 72 por barril registrados a comienzos del verano.

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El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años bajó a 4,93%, desde el 5,01% del cierre del miércoles. La caída redujo el costo esperado del financiamiento para hogares, empresas y el Gobierno de Estados Unidos, después de que ese indicador superara el 5% por primera vez desde 2023.

Wall Street cerró con alzas tras la baja del petróleo, el retroceso de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y datos de empleo que respaldaron las expectativas sobre la economía. (REUTERS/Jeenah Moon)
Wall Street cerró con alzas tras la baja del petróleo, el retroceso de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y datos de empleo que respaldaron las expectativas sobre la economía. (REUTERS/Jeenah Moon)

Robert Pavlik, gestor senior de carteras de Dakota Wealth, afirmó que había interés por acciones castigadas ante la expectativa de un ajuste monetario. “Y la gente está entrando en el mercado, realizando algunas compras aprovechando el retroceso”, declaró.

El Índice de Volatilidad del Mercado de la CBOE, conocido como VIX, alcanzó su nivel más bajo en más de una semana, en línea con el descenso del crudo. Las mineras de oro y plata y las compañías de semiconductores estuvieron entre los sectores con mejor comportamiento.

La Reserva Federal elevó el miércoles en 0,25 puntos porcentuales la tasa de interés de los fondos federales, en la primera subida desde julio de 2023. La decisión fue unánime y el comunicado indicó que el banco central busca un “retorno más oportuno” de la inflación a su meta del 2%.

Los funcionarios de la Fed también señalaron que podría producirse otra subida de tasas este año. Ross Mayfield, analista de estrategia de inversión de Baird, sostuvo que el mercado recibió con alivio la votación: “El mercado se siente algo aliviado por la coherencia de la Fed, ya que todos votaron en el mismo sentido”.

El S&P 500 subió 1,1%, el Nasdaq avanzó 1,7% y el Dow Jones ganó 0,6% en la mejor sesión de Wall Street en seis semanas. (AP Photo/Richard Drew)
El S&P 500 subió 1,1%, el Nasdaq avanzó 1,7% y el Dow Jones ganó 0,6% en la mejor sesión de Wall Street en seis semanas. (AP Photo/Richard Drew)

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, mencionó el fortalecimiento de la economía como uno de los motivos para subir las tasas tras mantenerlas sin cambios durante la primera parte del año. También aludió a la “geopolítica” y al riesgo de que el encarecimiento de los productos energéticos eleve la inflación en otros sectores.

Los datos divulgados el jueves mostraron menos solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos durante la última semana y una expansión manufacturera en la región del Atlántico medio por encima de lo previsto. Las cifras apuntaron a que la economía podría absorber tasas más altas.

Las empresas vinculadas a inteligencia artificial continuaron su recuperación después de la caída global del lunes. Nvidia ganó 2,5% y Advanced Micro Devices subió 6,4%, pese a que OpenAI informó otros seis casos de comportamiento “inesperado o preocupante” en modelos de inteligencia artificial.

Las constructoras también avanzaron, pese a que un informe mostró que el inicio de nuevas viviendas durante el último mes quedó por debajo de las previsiones. D.R. Horton subió 1,5%, PulteGroup avanzó 1,1% y Lennar ganó 1,7% tras revertir una baja inicial luego de presentar ganancias e ingresos inferiores a las expectativas.

Al cierre, el S&P 500 ganó 85,95 puntos y terminó en 7.637,76 unidades. El Dow Jones sumó 316,14 puntos, hasta 51.778,04 unidades, mientras que el Nasdaq avanzó 439,87 puntos, hasta 26.418,30.

Las bolsas europeas también cerraron con subas en gran parte de la región tras una sesión asiática más débil. El FTSE 100 de Londres avanzó 1,2% después de que el Banco de Inglaterra mantuvo sin cambios sus tasas de interés.

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