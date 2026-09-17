Dos adultos y un niño mueren arrastrados por las inundaciones en Nuevo México

Tres personas, dos adultos y un menor, murieron después de ser arrastradas por inundaciones repentinas cerca de Newcomb, en Nuevo México, dentro de la Nación Navajo. El episodio ocurrió tras intensas lluvias que afectaron la zona.

Guardar

Dos adultos y un niño murieron tras ser arrastrados por una inundación durante la madrugada del miércoles 16 de septiembre en la Nación Navajo, en el noroeste de Nuevo México. Las autoridades investigan cómo las víctimas ingresaron al agua y si el hecho involucró a un vehículo.

La Policía Navajo recibió el aviso cerca de las 00.30, según la cadena NBC News. Los equipos de búsqueda encontraron sin vida a las tres personas después de que las lluvias intensas anegaran caminos y otros sectores rurales.

PUBLICIDAD

Las víctimas eran familiares y entre ellas había un menor de edad, de acuerdo con el periódico Navajo Times. El medio indicó que el episodio ocurrió en Two Grey Hills, mientras que NBC News y KNAU situaron la emergencia cerca de Newcomb.

Las autoridades informaron que la corriente arrastró a los dos adultos y al niño, que fueron declarados muertos. KNAU señaló que murieron ahogados, aunque la investigación oficial seguía abierta.

Tres integrantes de una familia murieron en una inundación en la Nación Navajo, en el noroeste de Nuevo México (Captura NBC News)

Las lluvias provocaron inundaciones en la región de Four Corners

La emergencia ocurrió después de una jornada de precipitaciones intensas en la región de Four Corners, que abarca partes de Nuevo México, Arizona, Utah y Colorado.

PUBLICIDAD

El Servicio Meteorológico Nacional en Albuquerque había advertido sobre tormentas generalizadas y una humedad cercana a niveles récord para mediados de septiembre.

El pronóstico contemplaba lluvias excesivas hasta el jueves y alertas por inundaciones repentinas en el noroeste de Nuevo México.

Los equipos de Bomberos y Rescate de la Nación Navajo de Newcomb y Shiprock participaron del operativo junto con los servicios médicos de emergencia y 4 Corners K9 Search and Rescue, informó Navajo Times.

La fundadora y directora ejecutiva de la organización, Bernadine Beyale, confirmó al periódico que las tres víctimas pertenecían a una misma familia. La rescatista presenció el momento en que un agente comunicó la tragedia a la madre del menor.

PUBLICIDAD

La Policía Navajo recibió el aviso cerca de las 00.30 y los equipos de búsqueda hallaron sin vida a dos adultos y un niño (Captura NBC News)

“Fue desgarrador verlo decirle: ‘Hoy no volverán a casa tres miembros de tu familia’”, relató Beyale a Navajo Times.

Los rescatistas enfrentaron caminos anegados y suelo inestable

El acceso al área afectada presentó obstáculos para los rescatistas. Los caminos rurales estaban cubiertos de barro y algunos cruces quedaron bajo el agua por el desborde de los cauces.

Beyale explicó que una de las rutas conducía a un arroyo cuya corriente era demasiado peligrosa para cruzar. Los equipos descartaron ese trayecto y tomaron un desvío más largo para evitar nuevos riesgos durante la búsqueda.

La directora de la organización relató que ella y un policía navajo debieron detenerse varias veces para revisar la firmeza del suelo.

“Salíamos del vehículo una y otra vez, mirábamos el camino y comprobábamos qué tan blanda estaba la arena”, contó ante Navajo Times.

Las lluvias intensas provocaron inundaciones en la región de Four Corners y activaron alertas por crecidas repentinas en Nuevo México (Captura NBC News)

La Nación Navajo activó rescates y evaluó evacuaciones en Chinle

El presidente de la Nación Navajo, Buu Nygren, firmó una declaración de emergencia y anunció que las autoridades coordinaban tres operaciones de rescate en distintos puntos del territorio, según KNAU.

PUBLICIDAD

Las inundaciones también afectaron a Chinle y Many Farms, donde no se habían informado más muertes. Durante la noche del martes, los niveles de agua comenzaron a descender en parte de la zona.

La sede comunitaria de Chinle era evaluada como posible refugio de emergencia porque el establecimiento de Many Farms no estaba disponible para recibir a eventuales evacuados.

Las autoridades recomendaron evacuaciones preventivas en Chinle

KNAU informó que los residentes de sectores bajos de Chinle, incluidos quienes viven junto a la carretera 191 entre los kilómetros 451 y 454, recibieron la recomendación de abandonar preventivamente sus viviendas.

El Departamento de Manejo de Emergencias de la Nación Navajo coordinaba los operativos, mientras el personal médico colaboraba con la asistencia y el traslado de personas afectadas. La División de Transporte también permanecía en alerta por el estado de las rutas.

PUBLICIDAD

Bomberos y rescatistas de la Nación Navajo, junto con 4 Corners K9 Search and Rescue, participaron del operativo de búsqueda (Captura NBC News)

La Comisión de Manejo de Emergencias tenía previsto reunirse para evaluar recursos y medidas adicionales. Las autoridades no habían respondido de inmediato a consultas sobre el avance de las evacuaciones, añadió la emisora.

El agua en movimiento puede derribar personas y desplazar vehículos

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que 15 centímetros de agua en movimiento pueden derribar a un adulto.

Una corriente de 30 centímetros puede arrastrar a la mayoría de los automóviles y 60 centímetros alcanzan para desplazar vehículos utilitarios deportivos y camionetas.

El organismo también señaló, con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que más de la mitad de los ahogamientos asociados con inundaciones ocurren cuando un conductor ingresa con su vehículo en aguas peligrosas.

PUBLICIDAD

Las crecidas pueden erosionar el suelo debajo de una carretera y ocultar que el camino ya no existe. Además, un barranco o cauce puede inundarse aunque no llueva en ese punto por la escorrentía que llega desde zonas más elevadas.

Los rescatistas enfrentaron caminos anegados, barro y suelo inestable para llegar al área afectada por la inundación (Captura NBC News)

“Que un vehículo tenga tracción en las cuatro ruedas, esté elevado o sea más grande no significa que el agua en movimiento no pueda arrastrarlo”, advirtió Beyale.

La rescatista sostuvo que los conductores pueden subestimar la profundidad de una corriente o el deterioro de un camino conocido.

Nygren expresó sus condolencias por las muertes y agradeció el trabajo de los equipos que actuaron durante la noche. En declaraciones recogidas por NBC News, pidió a la población evitar los caminos y cauces anegados.

PUBLICIDAD

“Las condiciones pueden cambiar rápidamente y el agua en movimiento puede ser peligrosa”, afirmó el presidente de la Nación Navajo ante el medio. También remarcó que ningún destino justifica exponer la vida de los viajeros ni la de sus acompañantes.