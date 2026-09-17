El petróleo cayó tras el anuncio sobre la reparación del oleoducto en Arabia Saudita

La Fed elevó los tipos de interés hasta una horquilla de 3,75% a 4%, en un mercado atento a la inflación, a los ataques hutíes y a las agresiones contra refinerías en Rusia. (EFE/EPA/RONALD WITTEK)

Guardar

El petróleo Brent cerró este jueves en 104,82 dólares por barril, su nivel más bajo de la semana, después de que Saudi Aramco informara que trabaja para restablecer en pocos días la mitad de la capacidad de su oleoducto Este-Oeste, afectado por ataques con drones. La perspectiva de que Arabia Saudita logre compensar las pérdidas de suministro con envíos adicionales a través de Omán moderó los temores del mercado, pese a que los combates entre Riad y los rebeldes hutíes de Yemen continuaron durante la jornada.

El Brent para entrega en noviembre perdió un 0,95%, equivalente a 1,01 dólares, respecto al cierre del miércoles, cuando había marcado 105,83 dólares. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en octubre, cedió un 0,51% hasta los 101,91 dólares. Ambos contratos habían caído cerca del 3% la sesión anterior.

PUBLICIDAD

El oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, que transporta aproximadamente siete millones de barriles diarios desde los campos petroleros del golfo Pérsico hasta el puerto de Yanbu en el mar Rojo, permanece detenido desde finales de la semana pasada a causa de ataques con drones. La instalación permite a Riad eludir el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para las exportaciones sauditas.

La posibilidad de que Aramco recupere la mitad de la capacidad en pocos días, sumada a envíos alternativos vía Omán, aplacó el temor de los mercados y llevó los precios a la baja.

La firma Rapidan Energy estimó que las exportaciones petroleras sauditas disminuirán en 400.000 barriles diarios durante el mes en curso debido a la interrupción. Según operadores citados en los cables, un cierre prolongado del oleoducto podría reducir hasta un 4% del suministro petrolero mundial, aunque Arabia Saudita no ha precisado una fecha para la reanudación completa de las operaciones.

PUBLICIDAD

El precio del petróleo bajó después de que Saudi Aramco confirmara que restablecerá en pocos días parte de la capacidad del oleoducto Este-Oeste. (REUTERS/Ahmed Jadallah/File Photo)

Ante la emergencia, Aramco buscó rutas alternativas. La compañía estatal ofreció “cargas adicionales de crudo vía Omán a fin de disipar las inquietudes vinculadas con las perturbaciones del suministro”, según analistas de Mind Energy. Fuentes del sector del transporte marítimo indicaron que Riad efectuó transferencias de barco a barco frente al puerto omaní de Sohar destinadas a refinerías asiáticas, mientras suspendía cargas en Yanbu y cancelaba algunas entregas a clientes europeos.

La tensión en la región no cedió durante la jornada. Arabia Saudita y los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, intercambiaron nuevos ataques a través de su frontera el jueves. Al menos una persona de nacionalidad yemení murió por la metralla de un dron lanzado por los rebeldes e interceptado por las fuerzas sauditas en la provincia de Taif, al este de La Meca, según informó la Defensa Civil saudí.

PUBLICIDAD

Arabia Saudita busca recuperar cerca de la mitad de la capacidad del oleoducto Este-Oeste, que transporta unos siete millones de barriles diarios hacia el mar Rojo. (European Union/Copernicus Sentinel-3/Handout via REUTERS)

La propagación del conflicto de Oriente Medio hacia Yemen y Arabia Saudita amenaza con agravar la escasez mundial de suministro energético, iniciada tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero. Durante la semana, el Brent llegó a caer más de tres dólares en la sesión, hasta su mínimo desde el 10 de septiembre, mientras el WTI descendió también más de tres dólares hasta su piso desde el 11 de septiembre.

Los precios del crudo habían tocado picos de casi cuatro meses antes de esta corrección, impulsados por la suspensión de cargas en Yanbu y la cancelación de entregas a clientes europeos. El analista Tom Essaye, en su informe diario Sevens Report, consideró que el petróleo sigue “lo suficientemente sobrevalorado a corto plazo como para que unos titulares más positivos puedan ejercer una presión moderada sobre los precios”.

PUBLICIDAD

Essaye advirtió, sin embargo, que un alivio duradero del mercado requiere “avances reales no solo hacia un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, sino también hacia la calma en la región, lo que ahora también incluye a los rebeldes hutíes del Yemen”.

La tensión sobre los productos refinados se intensificó por un segundo frente, ajeno a Oriente Medio: el conflicto entre Rusia y Ucrania. “En Rusia, las refinerías de Syzran y Sarátov han detenido su producción a raíz de ataques con drones ucranianos”, afirmó Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

En el plano macroeconómico, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunció en la víspera una nueva subida de un cuarto de punto en su tasa de interés, hasta una horquilla entre el 3,75% y el 4%. La decisión se produjo en un contexto en el que los precios del crudo superaron los 100 dólares por barril, lo que avivó entre los inversores el temor a un repunte persistente de la inflación.

PUBLICIDAD