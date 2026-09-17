Hollywood avanza con un plan que permitiría edificios más altos en sus playas

La Comisión de Hollywood aprobó en una primera votación el plan de renovación urbana de cinco años para Hollywood Beach (Costa Hollywood)

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La Comisión de Hollywood dio el primer paso para aprobar un plan de renovación urbana de cinco años para la zona de playa, una iniciativa que podría habilitar edificios más altos en determinados sectores y que abrió un debate entre autoridades y vecinos por el futuro del litoral.

La propuesta, conocida como distrito de regulación especial u overlay district, fue aprobada en una primera votación durante una extensa reunión del martes por la noche y la madrugada del miércoles. El proyecto aún deberá atravesar las instancias administrativas previstas antes de su adopción definitiva.

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La información fue publicada por CBS Miami, que señaló que el estudio de la ciudad sobre la reurbanización de la playa comenzó antes de la pandemia de COVID-19.

El plan prevé cambios en la altura de construcciones

El plan de Hollywood Beach todavía debe superar instancias administrativas antes de su adopción definitiva (Costa Hollywood)

El programa busca sentar las bases para transformar parte de la franja costera de Hollywood Beach en los próximos años. Entre sus puntos centrales figura la posibilidad de elevar los límites de altura de futuras construcciones en algunas áreas, aunque las autoridades municipales sostuvieron que habrá restricciones en zonas sensibles.

La planificación tiene como objetivo atraer visitantes y actividades comerciales, además de definir criterios comunes para el desarrollo urbanístico a lo largo de la playa, afirmó el medio. El debate se extendió durante varias horas, con intervenciones de residentes, funcionarios y miembros de la comisión.

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Cameron Palmer, jefe de planificación de la ciudad, aseguró que la iniciativa no busca replicar el modelo de grandes torres que caracteriza a otros sectores del sur de Florida. “La mitad de este documento trata de no convertirnos en Sunny Isles”, declaró el funcionario, de acuerdo con CBS Miami.

Palmer indicó que las autoridades no prevén la construcción de megatorres cerca del Broadwalk, el paseo costero de unos 4 kilómetros utilizado por ciclistas, corredores y bañistas. También afirmó que no se proyectan edificios de gran escala junto a la Vía Intracostera.

Vecinos cuestionaron el riesgo de sobreurbanización

Vecinos de Hollywood cuestionaron que el nuevo marco normativo pueda generar sobreurbanización, mayor densificación y cambios en el perfil costero (REUTERS/Yana Paskova)

La posibilidad de permitir estructuras más altas generó objeciones entre asistentes a la audiencia pública. Varios vecinos expresaron que el nuevo marco normativo podría alterar la identidad de la playa y favorecer una densificación excesiva.

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“Creo que imponer esto de esta manera es una locura”, manifestó una mujer durante los comentarios públicos recogidos por el medio. Otra residente sostuvo que la ciudad no debería considerar edificios de 40 pisos en esa zona.

Las inquietudes estuvieron centradas, en buena medida, en una comparación con Sunny Isles Beach, localidad ubicada al sur de Hollywood. Algunos participantes advirtieron que no desean que el litoral adopte un perfil similar al de ese municipio, donde existen nueve torres residenciales que superan los 183 metros y se estudia una construcción de más de 244 metros.

“Donde uno mire hay cañones de condominios”, afirmó otro vecino durante la sesión, en una crítica a la concentración de edificios altos. Las intervenciones mostraron que la discusión no se limita a la altura de las futuras obras, sino que también incluye el efecto sobre el paisaje, el tránsito y el acceso a espacios de uso público.

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La ciudad promete más espacios públicos y medidas contra inundaciones

Los planificadores municipales defendieron el proyecto al señalar que incorpora aportes obtenidos durante el proceso de consulta. Palmer aseguró que los reclamos de la comunidad fueron considerados en el documento que recibió la primera aprobación de la comisión.

“Escuchamos que se necesitan más espacios públicos, estacionamiento y resistencia frente a las inundaciones”, expresó el jefe de planificación. El funcionario planteó que la norma pretende establecer una línea de diseño coherente para toda la zona costera, en lugar de habilitar un crecimiento sin criterios comunes.

El plan de renovación de Hollywood Beach se encuentra todavía en una fase inicial, pero la primera votación instaló un debate sobre cómo compatibilizar el desarrollo económico con la preservación del carácter urbano de la playa. La ciudad dispone de información adicional sobre la propuesta en sus canales oficiales, indicó CBS Miami.

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