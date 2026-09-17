Estados Unidos

Una enfermera de Miami fue atacada por un paciente y ahora demanda al hospital por USD 5 millones

Videos de cámaras de seguridad, mostraron el momento en que Yanira Eguileor cae al suelo después de recibir tres golpes del hombre al que intentaba detener en la sala de emergencias

Imágenes registradas en el Jackson Memorial Hospital de Miami muestran el momento en que un paciente confrontó y agredió físicamente a trabajadores del centro médico en el área de emergencias (ABC News)
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Un hombre golpeó a empleados de la sala de emergencias del Jackson Memorial Hospital de Miami el pasado 30 de mayo. Cuando la enfermera Yanira Eguileor intentó proteger a una compañera, el agresor identificado como Wenyou Rubin arremetió contra ella, según reconstruyó NBC 6.

Las cámaras de seguridad registraron el ataque y allí se pudo observar que tres golpes en la cabeza la dejaron en el suelo. Estos videos se convirtieron en la pieza central de una demanda civil de USD 5 millones presentada esta semana y generaron una controversia que cuestiona los protocolos de seguridad del hospital.

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Este episodio ocurrió mientras Eguileor, una enfermera de trauma con años de trayectoria en el hospital público, cumplía su turno regular.

Cámara de seguridad que captura a un hombre levantando los brazos para golpear a una enfermera en el pasillo de un centro médico
El paciente Rubin Wenyou agredió a la enfermera Yanira Eguileor en un hospital de Miami, hecho por el cual la profesional presentó una demanda (WSVN)

Según las imágenes difundidas recientemente, Rubin, de 44 años, persiguió primero a otra trabajadora, golpeó a Tisa Wolf, una empleada del área de Finanzas, y luego se dirigió hacia la estación de enfermería. Cuando Eguileor intervino, el paciente se dio vuelta y la golpeó varias veces. Otros miembros del personal lograron reducirlo.

Fueron tres golpes en la cabeza, y me tiró al piso. Me cubrí la cara con las manos”, declaró Eguileor en WSVN. El personal del hospital la trasladó a una habitación como paciente y le realizaron tomografías de cerebro, cuello y columna.

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Su abogado, Michael Pizzi, informó que sufrió lesiones en la cabeza, el cuello, la espalda y la columna vertebral, además de secuelas psicológicas.

Dos imágenes yuxtapuestas muestran un brazo flexionado y una pierna con marcas en la piel sobre un fondo de azulejos blancos
La enfermera Yanira Eguileor muestra las marcas en brazos y piernas tras ser agredida por un paciente en un hospital de Miami, centro al que demandó por USD 5 millones (Yanira Eguileor)

El hospital tardó en entregar el video y un juez tuvo que ordenarlo

Pizzi presentó dos demandas separadas: la demanda civil principal por negligencia en la supervisión y la seguridad, y una segunda acción legal para obtener las imágenes de las cámaras.

Un juez del circuito de Miami-Dade emitió una orden para que el Jackson Health System (JHS) entregara el material. “Si Jackson hubiera tenido éxito a su manera, nadie en el público habría visto jamás ese video”, afirmó el abogado en conferencia de prensa el miércoles 16 de septiembre, según informó Local 10.

Captura de cámara de seguridad de un hospital con una enfermera en uniforme azul y un hombre detrás de un mostrador resaltados en un círculo
Las cámaras de seguridad registraron que el paciente Wenyou Rubin golpeó tres veces en la cabeza a Yanira Eguileor (WSVN)

La demanda civil también nombra a la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) como co acusada. Eguileor reclama que ni el hospital ni el cuerpo policial tomaron las medidas necesarias para proteger al personal.

Por su parte, Pizzi sostuvo que el video muestra a los agentes de seguridad llegando al lugar después de que el propio personal ya había reducido a Rubin. “La policía nunca apareció, y la seguridad llegó cuando todo había terminado y el daño estaba hecho”, indicó el abogado, también en WSVN.

Un hombre con gafas y traje formal junto a una mujer de cabello rubio sentados a una larga mesa blanca en una sala con pared azul
La enfermera Yanira Eguileor y el abogado Michael Pizzi brindaron una conferencia de prensa para detallar la demanda por USD 5 millones contra un hospital (WSVN)

Jackson Memorial dijo que tenía cuatro agentes en la sala

El JHS respondió con un comunicado que “cuenta con cuatro especialistas de seguridad pública asignados a la sala de emergencias las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que ese esquema estaba activo el día del incidente”. El texto también mencionó que dos agentes fuera de servicio de la MDSO permanecen en el campus en todo momento.

Segundos después del incidente, el primer oficial de seguridad pública de Jackson llegó al lugar, seguido de otros agentes poco después”, señaló la declaración del hospital, difundido por medios locales.

El JHS también detalló que todo el personal de urgencias debe completar capacitación obligatoria en prevención de violencia laboral y técnicas de desescalada.

Un letrero luminoso de Jackson con indicaciones para la entrada de urgencias de adultos frente al edificio del hospital iluminado de noche
La demanda contra el Jackson Health System cuestiona la supervisión y la seguridad en la sala de emergencias del hospital de Miami (WSVN)

Rubin tenía antecedentes penales abiertos y fue declarado incompetente

Wenyou Rubin acumulaba dos casos por delitos graves pendientes en el condado de Miami-Dade al momento del ataque. El primero fue presentado en octubre de 2024 y lo acusaba de agresión contra un agente del orden.

El segundo, derivado del ataque en el hospital, incluye dos cargos de agresión contra un proveedor de atención médica de emergencia y un cargo adicional de agresión misdemeanor (asalto simple). El juez del circuito Alberto Milián preside ambas causas.

Los registros judiciales indican que Rubin fue declarado incompetente en los dos procesos. La Fiscalía del Estado de Miami-Dade llegó a retirar los cargos del caso de 2024 por no poder contactar a las víctimas del hospital de inmediato, aunque los restituyó tras la cobertura mediática del caso. Rubin permanece detenido a la espera de ser trasladado a un centro psiquiátrico.

Una mujer rubia vestida de negro habla frente a una pared de color azul con relieve en forma de ondas
La demanda de la enfermera también incluye a la Oficina del Sheriff de Miami-Dade por presuntas fallas en la protección del personal del hospital (WSVN)

El hospital abrió un expediente disciplinario contra la enfermera tras el ataque

Semanas después de que Eguileor hablara públicamente sobre el incidente, el JHS la transfirió fuera de la unidad de trauma, la llamó a recursos humanos en múltiples ocasiones y, según su abogado, la eliminó del sistema informático del hospital. Pizzi presentó una demanda adicional bajo la legislación de protección a denunciantes para blindarla contra posibles represalias.

En respuesta, el JHS emitió un comunicado en el que afirma que, tras el incidente de mayo, descubrió “el acceso y la adquisición no autorizados de información de salud protegida de pacientes por parte de la señorita Eguileor, una violación intencional con fines personales”.

El hospital también indicó que la enfermera habría incurrido en otras infracciones de políticas internas y que se le garantizan “todos los procesos de debida protección aplicables”, con representación del sindicato laboral.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade señaló que no hace comentarios sobre litigios en curso.

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