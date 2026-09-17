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Los mieleros regentes están en peligro de extinción, perdieron su canto y un programa australiano busca devolvérselo

Con menos de 250 ejemplares en libertad, esta ave dejó de transmitir su melodía tradicional entre los jóvenes machos, hasta que el zoológico de Taronga logró recuperarla mediante la convivencia con adultos que conservaban el repertorio original

Dos aves de plumaje negro y amarillo están posadas en ramas con pequeñas flores amarillas frente a un fondo arbolado.
La población silvestre del mielero regente quedó reducida a menos de 250 aves en las Montañas Azules, tras perder gran parte de su distribución en el sudeste de Australia (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El programa de cría del mielero regente logró que jóvenes machos recuperaran un canto que había desaparecido entre las aves silvestres, mediante la convivencia con tutores adultos en cautiverio en el zoológico de Taronga, en Sídney, durante un proyecto de 3 años iniciado en la temporada reproductiva 2020-2021.

La experiencia, publicada en Nature Scientific Reports, plantea que los programas de conservación pueden ocuparse también de conocimientos transmitidos entre animales, como la melodía o las rutas migratorias.

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Menos de 250 aves en libertad

De acuerdo con GEO, el mielero regente (Anthochaera phrygia) habitaba en el pasado una amplia zona del sudeste de Australia, desde Queensland hasta la isla Canguro. Sin embargo, su presencia quedó concentrada principalmente en las Montañas Azules, donde permanecen menos de 250 individuos en estado silvestre.

Ave de plumaje negro y amarillo posada en una rama, con las alas abiertas y el pico introducido en una flor rosada.
El programa de cría del mielero regente en el zoológico de Taronga logró que machos jóvenes recuperaran un canto perdido mediante tutores adultos en cautiverio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reducción de la población afectó la diversidad de su canto. Las melodías de los ejemplares locales se simplificaron y pasaron a contener la mitad de las sílabas. Al escasear los adultos que podían transmitir la versión completa, parte de los jóvenes dejó de escucharla durante su desarrollo.

Ese déficit produjo un problema adicional, ya que algunos individuos masculinos aprendieron vocalizaciones de especies distintas en vez de la propia. Para un ave que depende de su emisión sonora para relacionarse y reproducirse, esa pérdida de aprendizaje amenaza con profundizar las dificultades de una población ya limitada.

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Ante ese escenario, científicos trabajaron con aves nacidas dentro del programa de reproducción en cautiverio que el zoológico de Taronga mantiene desde 1995. Su objetivo era que los machos jóvenes adquirieran el repertorio completo antes de ser liberados.

Los ejemplares maduros reemplazaron a las grabaciones

Un ave de plumaje amarillo y negro vuela con las alas extendidas hacia una flor roja junto a hojas verdes y partículas flotantes.
El estudio publicado en Nature Scientific Reports plantea que la conservación del mielero regente debe incluir conocimientos aprendidos, como el canto y otras conductas transmitidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el primer año, el equipo reprodujo grabaciones de la melodía a los jóvenes durante sus primeros 6 meses de vida. Sin embargo, la estrategia no dio resultados, por lo que en la etapa siguiente se recurrió a 2 machos silvestres que conservaban el repertorio adecuado.

Daniel Appleby, de la Universidad Nacional de Australia, explicó el método aplicado: “Tomamos crías de diferentes padres y las colocamos con un macho salvaje que cantaba correctamente”. Los adultos actuaron como tutores de los ejemplares nacidos bajo cuidado humano.

En el tercer año, los investigadores modificaron también el tamaño de los grupos. Determinaron que los jóvenes aprendían mejor en conjuntos reducidos, por lo que establecieron una proporción cercana a 6 crías por cada tutor adulto.

Un ave de plumaje negro y amarillo posada en una rama de eucalipto con flores amarillas.
La caída de la población del mielero regente simplificó sus melodías y dejó a algunos machos jóvenes aprendiendo vocalizaciones de otras especies (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida elevó el resultado del programa, ya que la proporción de aves jóvenes que aprendió el canto silvestre pasó de 0 a 42% en 3 años. Además, los ejemplares masculinos que incorporaron la melodía completa pudieron transmitirla a una generación posterior.

La versión completa sobrevivió dentro de la población cautiva

Mientras avanzaba la enseñanza en cautiverio, el canto completo dejó de escucharse entre los individuos que continuaban en libertad. Los autores del trabajo señalaron que la población bajo cuidado humano quedó como “la única fuente restante de cultura musical tradicional”.

El concepto alude a conductas que no dependen solo de la herencia biológica, sino que se adquieren por observación y práctica. En este caso, la continuidad de la melodía dependió de que los jóvenes escucharan y copiaran a un adulto que la conociera.

Un ave de plumaje negro y amarillo vuela con las alas desplegadas sobre un tronco de madera seca.
Las grabaciones del canto no funcionaron en el primer año, y los investigadores reemplazaron esa estrategia con dos machos silvestres que actuaron como tutores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde 2000, el zoológico de Taronga y sus socios liberaron 556 aves criadas en cautiverio en los estados de Nueva Gales del Sur y Victoria. Entre ellos hubo machos que aprendieron el canto original, una habilidad que podría influir en su capacidad de formar pareja.

Joy Tripovich, ecóloga de la Sociedad de Conservación de Taronga y de la Universidad de Nueva Gales del Sur, afirmó que “es realmente emocionante escuchar por primera vez a las aves criadas en cautividad cantar su melodía recuperada”.

El ibis chauve también recupera saberes perdidos

Los investigadores continuarán la evaluación para establecer qué efecto tiene la enseñanza vocal sobre el éxito reproductivo de los animales reintroducidos. “Nuestro objetivo para todo el proyecto es asegurar que la especie se vuelva autosuficiente”, indicó Tripovich.

Appleby añadió que la reproducción natural entre los grupos silvestres y los procedentes de cautiverio era una situación que, “históricamente, no habíamos observado”. El proyecto busca que ambas poblaciones puedan mantenerse sin asistencia permanente.

Un ibis eremita de plumaje oscuro y pico largo curvado permanece sobre una superficie de piedra en un terreno desértico.
El caso del mielero regente se vincula con la reintroducción del ibis chauve del Norte en Europa, donde la conservación también incluye la recuperación de comportamientos aprendidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso tiene un antecedente distinto en Europa central, donde expertos intentan recuperar la migración del ibis chauve del norte, extinguido en libertad en esa región hace 300 años. La especie fue reintroducida tras un proceso para enseñar a los jóvenes el recorrido que debían seguir.

Luego de varios intentos, el biólogo Johannes Fritz guio a un grupo de ibis desde un ultraligero, una aeronave pequeña y liviana, para enseñarles una ruta de casi 2.800 kilómetros entre Austria y Andalucía.

En ambos proyectos, la conservación incluye la recuperación de comportamientos aprendidos que resultan necesarios para el futuro de las especies.

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