Estados Unidos

Georgia instalará cámaras en sus colectivos escolares para detectar infracciones

El programa previsto para enero de 2027 en el Condado de DeKalb registrará patentes y grabaciones de vehículos que no respeten las señales de detención durante el ascenso o descenso de estudiantes

Un autobús escolar amarillo con franjas negras y ventanas oscuras. Una señal de stop roja extendida en el lateral. Se distingue un edificio blanco al fondo
Georgia prevé instalar cámaras en los colectivos escolares del Condado de DeKalb para detectar infracciones al brazo de parada desde enero de 2027 (Telemundo)
Guardar

El Distrito Escolar del Condado de DeKalb, en Georgia, prevé iniciar, como máximo en enero de 2027, la primera etapa de un sistema de cámaras en los brazos de parada de sus colectivos escolares. El plan contempla equipos capaces de registrar patentes de los vehículos que adelanten ilegalmente a un autobús detenido mientras ascienden o descienden estudiantes.

La iniciativa abarcaría potencialmente a los 1.044 colectivos que integran la flota distrital. El director de Transporte Estudiantil, Bernando Brown, indicó a CBS Atlanta que el distrito se encuentra en la fase de solicitud de propuestas para elegir a la empresa que proveerá la tecnología.

PUBLICIDAD

Brown sostuvo que el programa no tendría costo directo para el sistema escolar, bajo un esquema que comparó con una subvención. DeKalb transporta a cerca de 45.000 estudiantes, por lo que el funcionario situó la seguridad durante esos traslados entre las prioridades de la medida.

Las cámaras registrarían patentes, video y ubicación de cada posible infracción

Plano cercano de varios autobuses escolares amarillos alineados, con el texto "School Bus" visible en el frente y fondo desenfocado de árboles.
Las cámaras en los colectivos escolares registrarían patentes, video y ubicación GPS de los vehículos que adelanten de forma ilegal (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de los dispositivos ya instalados dentro de los vehículos, destinados a vigilar lo que sucede en el habitáculo, las nuevas cámaras de control externo se colocarían debajo del brazo de parada. Su objetivo sería documentar a los automovilistas que no respeten la señal de detención.

El sistema incluiría grabaciones desde distintos ángulos, reconocimiento de matrículas, geolocalización por GPS y activación automática al desplegarse el brazo de parada o encenderse las luces rojas. De acuerdo con los requisitos analizados por el distrito, los equipos deberían funcionar tanto de día como de noche y mantener una disponibilidad de al menos 95%.

PUBLICIDAD

Además, la tecnología tendría que operar en temperaturas de entre -23 ℃ y 49 ℃, detalló el medio estadounidense. Una vez registrado un posible incumplimiento, el material se enviaría a las autoridades competentes, que deberán confirmar si efectivamente hubo una infracción.

Brown explicó que aún no está definido si esa revisión quedará bajo la órbita de las fuerzas de seguridad escolares o de agencias policiales locales. “La cámara se montará en el lateral del colectivo, justo debajo del brazo de parada”, afirmó el funcionario en declaraciones recogidas por CBS Atlanta.

El distrito apunta a frenar una conducta que se repite en algunas zonas

Autobús escolar amarillo detenido en una calle residencial, niños con mochilas subiendo por la puerta lateral, conductor en el asiento, casas y árboles al fondo.
Georgia registra más de 9.000 adelantamientos ilegales por día junto a colectivos escolares detenidos, según la Oficina de Seguridad Vial del gobernador (Imagen Ilustrativa Infobae)

El responsable de Transporte Estudiantil señaló que el adelantamiento ilegal de autobuses detenidos es frecuente en determinadas áreas del condado. “Hay lugares en DeKalb donde ocurre casi cada vez que un colectivo se detiene”, aseguró Brown, citado por el canal.

La Oficina de Seguridad Vial del Gobernador de Georgia calcula que los conductores pasan de forma ilegal junto a colectivos escolares detenidos más de 9.000 veces por día en el estado. Ese dato aporta contexto al proyecto de DeKalb, que busca identificar a los responsables y facilitar la aplicación de las sanciones existentes.

Una encuesta reciente de la Asociación de Seguridad Vial de los Gobernadores mostró, a su vez, que casi la mitad de los niños que viajan en transporte escolar tuvo un encuentro cercano con un conductor peligroso. El sondeo también indicó que 53% de los padres cree que estas conductas persisten porque los automovilistas consideran improbable que sean detectados.

Para Brown, el monto de las penalidades debe desalentar de manera efectiva esa práctica. En Georgia, la multa por adelantar ilegalmente a un colectivo escolar detenido parte de USD 1.000, tal y como informó CBS Atlanta.

La normativa exige detenerse ante las luces rojas y el brazo desplegado

El Departamento de Educación de Georgia establece que todos los conductores deben frenar cuando se aproximan o adelantan a un transporte escolar con las luces rojas intermitentes y el brazo de parada extendido durante la subida o bajada de pasajeros.

En caminos de dos carriles, los vehículos que circulan en ambos sentidos tienen la obligación de detenerse. La misma norma rige en vías pavimentadas de varios carriles. La excepción se aplica en autopistas divididas por una mediana de tierra, césped o barrera: allí deben frenar los automovilistas que viajan detrás del colectivo, mientras quienes circulan en sentido contrario pueden continuar con precaución.

Brown manifestó que no anticipa obstáculos para la fase inicial de instalaciones. El distrito espera que las primeras cámaras en los colectivos escolares de DeKalb comiencen a colocarse, a más tardar, en enero.

Temas Relacionados

GeorgiaAtlantaAutobúsSeguridad vialEEUUEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Florida distribuye más de 10 millones de dólares para captar nuevos agentes policiales

El programa estatal otorgará pagos netos de 5.000 dólares a 1.506 efectivos recién incorporados, con el objetivo de cubrir vacantes y atraer policías certificados de otros estados

Florida distribuye más de 10 millones de dólares para captar nuevos agentes policiales

La madre de los 16 niños de la "casa del horror" en Ohio negó los cargos de abuso sexual, pero su abogado cuestiona su capacidad para ir a juicio

Elizabeth Siders se presentó ante el tribunal de Vinton County y rechazó las acusaciones de agresión contra una adolescente que era familiar suya, mientras su defensa anticipó una evaluación psiquiátrica pendiente

La madre de los 16 niños de la "casa del horror" en Ohio negó los cargos de abuso sexual, pero su abogado cuestiona su capacidad para ir a juicio

American Idol deja Los Ángeles y se muda a Georgia para su temporada 25

La nueva edición del histórico concurso musical se filmará en el área de Atlanta, en una nueva señal de la salida de producciones de California ante los incentivos fiscales de otros estados

American Idol deja Los Ángeles y se muda a Georgia para su temporada 25

La casa del horror de Filadelfia: siete mujeres desaparecidas, cinco presuntamente muertas y ningún cuerpo

El principal acusado, Raymond Horsch, producía pornografía violenta. Cuando detuvieron a su hijo Eugene, este dijo que una de las víctimas “jamás volvería a ser vista”. Esa frase abrió una investigación que todavía no tiene fin

La casa del horror de Filadelfia: siete mujeres desaparecidas, cinco presuntamente muertas y ningún cuerpo

Saber más de IA no calma el miedo a perder el empleo, aunque impulsa el entusiasmo por sus avances

Pew Research Center midió la opinión sobre inteligencia artificial en 37 países. Los que menos saben no son más optimistas: son más indecisos

Saber más de IA no calma el miedo a perder el empleo, aunque impulsa el entusiasmo por sus avances

TECNO

Ver Real Betis vs Getafe por La Liga en Fútbol Libre es una búsqueda peligrosa para tus contraseñas

Ver Real Betis vs Getafe por La Liga en Fútbol Libre es una búsqueda peligrosa para tus contraseñas

Alerta global por estafadores que se hacen pasar por aerolíneas o agencias de viaje en redes sociales

El jefe de IA de Microsoft advierte: dar rasgos humanos a Claude puede ser peligroso

Murió a los 35 años Cat Frazier, la bloguera que revolucionó internet con sus GIFs y su estilo retro

Cat Frazier, la artista que revivió la estética retro de internet en un lenguaje que el diseño digital todavía no terminó de procesar

ENTRETENIMIENTO

Millie Bobby Brown adoptó un segundo bebé junto a Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown adoptó un segundo bebé junto a Jake Bongiovi

Murió a los 22 años Duda Alves, la tiktoker brasileña conocida como “la chica que odia las cosas”

El proyecto ambiental de Angelina Jolie en Camboya: cómo participa en la protección de 60.994 hectáreas de selva

A los 64 años, Tom Cruise presume su físico en la portada de GQ: “Veo la vida como una aventura”

Russell Crowe vuelve al thriller criminal con “El último gran golpe”

MUNDO

El primer ministro de Polonia denunció que los planes de Rusia incluyen ataques contra los aliados de Ucrania

El primer ministro de Polonia denunció que los planes de Rusia incluyen ataques contra los aliados de Ucrania

Los ataques rusos a depósitos farmacéuticos amenazan el acceso a medicamentos en Ucrania

Una persona murió cuando un drone hutí fue interceptado cerca de la Meca por Arabia Saudí

El pacto secreto entre la marca de lujo LVMH y el heredero de Hermès que terminó en la Justicia: hay más de USD 16.000 millones en juego

A días de la cumbre Trump-Xi, Marco Rubio habló con el canciller chino sobre la situación en Medio Oriente