Georgia instalará cámaras en sus colectivos escolares para detectar infracciones

Georgia prevé instalar cámaras en los colectivos escolares del Condado de DeKalb para detectar infracciones al brazo de parada desde enero de 2027 (Telemundo)

Guardar

El Distrito Escolar del Condado de DeKalb, en Georgia, prevé iniciar, como máximo en enero de 2027, la primera etapa de un sistema de cámaras en los brazos de parada de sus colectivos escolares. El plan contempla equipos capaces de registrar patentes de los vehículos que adelanten ilegalmente a un autobús detenido mientras ascienden o descienden estudiantes.

La iniciativa abarcaría potencialmente a los 1.044 colectivos que integran la flota distrital. El director de Transporte Estudiantil, Bernando Brown, indicó a CBS Atlanta que el distrito se encuentra en la fase de solicitud de propuestas para elegir a la empresa que proveerá la tecnología.

PUBLICIDAD

Brown sostuvo que el programa no tendría costo directo para el sistema escolar, bajo un esquema que comparó con una subvención. DeKalb transporta a cerca de 45.000 estudiantes, por lo que el funcionario situó la seguridad durante esos traslados entre las prioridades de la medida.

Las cámaras registrarían patentes, video y ubicación de cada posible infracción

Las cámaras en los colectivos escolares registrarían patentes, video y ubicación GPS de los vehículos que adelanten de forma ilegal (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de los dispositivos ya instalados dentro de los vehículos, destinados a vigilar lo que sucede en el habitáculo, las nuevas cámaras de control externo se colocarían debajo del brazo de parada. Su objetivo sería documentar a los automovilistas que no respeten la señal de detención.

El sistema incluiría grabaciones desde distintos ángulos, reconocimiento de matrículas, geolocalización por GPS y activación automática al desplegarse el brazo de parada o encenderse las luces rojas. De acuerdo con los requisitos analizados por el distrito, los equipos deberían funcionar tanto de día como de noche y mantener una disponibilidad de al menos 95%.

PUBLICIDAD

Además, la tecnología tendría que operar en temperaturas de entre -23 ℃ y 49 ℃, detalló el medio estadounidense. Una vez registrado un posible incumplimiento, el material se enviaría a las autoridades competentes, que deberán confirmar si efectivamente hubo una infracción.

Brown explicó que aún no está definido si esa revisión quedará bajo la órbita de las fuerzas de seguridad escolares o de agencias policiales locales. “La cámara se montará en el lateral del colectivo, justo debajo del brazo de parada”, afirmó el funcionario en declaraciones recogidas por CBS Atlanta.

El distrito apunta a frenar una conducta que se repite en algunas zonas

Georgia registra más de 9.000 adelantamientos ilegales por día junto a colectivos escolares detenidos, según la Oficina de Seguridad Vial del gobernador (Imagen Ilustrativa Infobae)

El responsable de Transporte Estudiantil señaló que el adelantamiento ilegal de autobuses detenidos es frecuente en determinadas áreas del condado. “Hay lugares en DeKalb donde ocurre casi cada vez que un colectivo se detiene”, aseguró Brown, citado por el canal.

PUBLICIDAD

La Oficina de Seguridad Vial del Gobernador de Georgia calcula que los conductores pasan de forma ilegal junto a colectivos escolares detenidos más de 9.000 veces por día en el estado. Ese dato aporta contexto al proyecto de DeKalb, que busca identificar a los responsables y facilitar la aplicación de las sanciones existentes.

Una encuesta reciente de la Asociación de Seguridad Vial de los Gobernadores mostró, a su vez, que casi la mitad de los niños que viajan en transporte escolar tuvo un encuentro cercano con un conductor peligroso. El sondeo también indicó que 53% de los padres cree que estas conductas persisten porque los automovilistas consideran improbable que sean detectados.

PUBLICIDAD

Para Brown, el monto de las penalidades debe desalentar de manera efectiva esa práctica. En Georgia, la multa por adelantar ilegalmente a un colectivo escolar detenido parte de USD 1.000, tal y como informó CBS Atlanta.

La normativa exige detenerse ante las luces rojas y el brazo desplegado

El Departamento de Educación de Georgia establece que todos los conductores deben frenar cuando se aproximan o adelantan a un transporte escolar con las luces rojas intermitentes y el brazo de parada extendido durante la subida o bajada de pasajeros.

En caminos de dos carriles, los vehículos que circulan en ambos sentidos tienen la obligación de detenerse. La misma norma rige en vías pavimentadas de varios carriles. La excepción se aplica en autopistas divididas por una mediana de tierra, césped o barrera: allí deben frenar los automovilistas que viajan detrás del colectivo, mientras quienes circulan en sentido contrario pueden continuar con precaución.

PUBLICIDAD

Brown manifestó que no anticipa obstáculos para la fase inicial de instalaciones. El distrito espera que las primeras cámaras en los colectivos escolares de DeKalb comiencen a colocarse, a más tardar, en enero.