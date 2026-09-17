Estados Unidos

Estados Unidos sancionó a 11 entidades de la dictadura de Cuba vinculadas a la industria del níquel y al aparato militar

La decisión de la administración Trump alcanza a estructuras dedicadas a investigación, desarrollo tecnológico, simulación militar, capacidades navales y producción de equipos electrónicos, además de tres oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que las dirigen

Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra 11 entidades y funcionarios de Cuba vinculados al sector del níquel y al aparato militar. (ESPECIAL PARA EL NUEVO DIA / CARLA D. MARTINEZ 2015)
Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra 11 entidades y funcionarios de Cuba vinculados al sector del níquel y al aparato militar. (ESPECIAL PARA EL NUEVO DIA / CARLA D. MARTINEZ 2015)
Guardar

Estados Unidos endureció este jueves la presión sobre la dictadura de Cuba con nuevas sanciones contra 11 entidades y funcionarios vinculados al sector del níquel y al aparato militar de la isla. La medida, adoptada bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026, alcanza a ocho empresas y organismos estatales y a tres oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), cuyos activos sujetos a jurisdicción estadounidense quedan bloqueados y cuyas operaciones con personas y entidades estadounidenses quedan restringidas.

El Departamento de Estado dividió las nuevas designaciones en dos grupos. El primero está compuesto por cuatro empresas que participan en actividades de ingeniería, investigación, servicios técnicos y explotación minera relacionadas con el níquel. El segundo incluye cuatro organismos militares dedicados a investigación, producción tecnológica, sistemas de entrenamiento y capacidades navales.

PUBLICIDAD

La administración estadounidense señaló que el níquel constituye una fuente de ingresos para el Estado cubano y acusó al régimen de utilizar los recursos obtenidos mediante la minería para sostener estructuras militares y de seguridad. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que las nuevas medidas apuntan a un sistema que, según Washington, concentra los beneficios económicos en la cúpula militar.

La OFAC advirtió que las sanciones de Estados Unidos pueden extenderse a compañías extranjeras que mantengan transacciones con sectores cubanos alcanzados por la normativa. (Guillermo Nova/dpa)
La OFAC advirtió que las sanciones de Estados Unidos pueden extenderse a compañías extranjeras que mantengan transacciones con sectores cubanos alcanzados por la normativa. (Guillermo Nova/dpa)

El régimen cubano ha canalizado durante décadas todos los recursos de la isla hacia una élite militar estrecha y corrupta”, sostuvo Rubio en el comunicado oficial. Agregó que esa estructura deja a la población sin “energía confiable, alimentos o dignidad”.

PUBLICIDAD

Entre las empresas alcanzadas aparecen SERCONI, dedicada a servicios técnicos, computación, comunicaciones y electrónica para la industria del níquel; CEPRONIQUEL, que participa en proyectos de ingeniería y coordina operaciones vinculadas a la extracción; CEDINIQ, centro estatal de investigación relacionado con el sector; y PINARES S.A., dedicada a estudios geológicos y a la identificación de depósitos minerales.

Las sanciones también afectan a SIMPRO, especializado en simuladores y entrenamiento para las FAR; CIDNAV, vinculado a programas de investigación de la Marina de Guerra Revolucionaria; CIDAI, enfocado en armamento de infantería; y GELCOM, relacionado con la fabricación de equipos electrónicos y de comunicaciones.

Washington incluyó además a tres responsables de esas estructuras militares: el coronel superior Joaquín Francisco Cancio Monteagudo, director general de SIMPRO; el capitán Dioglis Pedreira Argüello, al frente de CIDNAV; y el coronel superior Julio Hurtado Betancourt, director general de CIDAI.

La medida también sanciona a SIMPRO, CIDNAV, CIDAI y GELCOM, además de tres jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. (AP Foto/Ariel Ley, Archivo)
La medida también sanciona a SIMPRO, CIDNAV, CIDAI y GELCOM, además de tres jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. (AP Foto/Ariel Ley, Archivo)

La medida se suma a una serie de acciones adoptadas por Estados Unidos durante 2026 contra organismos estatales, empresas y funcionarios cubanos. En agosto, por ejemplo, fueron sancionadas entidades relacionadas con la importación de equipamiento militar y la cooperación de defensa, mientras que en junio las designaciones incluyeron al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

El marco jurídico utilizado en esta nueva ronda es la Orden Ejecutiva 14404, que permite imponer restricciones contra personas y organizaciones vinculadas, entre otros criterios, con la represión en Cuba y con actividades consideradas amenazas para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

Los bienes y participaciones de los sancionados que estén en territorio estadounidense, o bajo control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deben ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). También quedan alcanzadas las compañías que sean propiedad, directa o indirectamente, en un 50% o más de personas bloqueadas.

Además, las personas sujetas a jurisdicción estadounidense tienen prohibido realizar operaciones con los activos de los sancionados, salvo que exista una autorización específica o general de OFAC. El riesgo también puede extenderse a entidades extranjeras que mantengan determinadas relaciones comerciales con los sectores cubanos incluidos en la orden.

El dictador Raúl Castro está inculpado formalmente ante la justicia de Estados Unidos por la muerte de cuatro estadounidenses en el derribo de dos avionetas de un grupo anticastrista en 1996
El dictador Raúl Castro está inculpado formalmente ante la justicia de Estados Unidos por la muerte de cuatro estadounidenses en el derribo de dos avionetas de un grupo anticastrista en 1996

El Departamento de Estado advirtió que “las personas extranjeras que participen en transacciones” con individuos designados o que operen en sectores cubanos alcanzados por la normativa pueden quedar expuestas a nuevas sanciones.

La ofensiva se produce después de varias rondas de designaciones durante 2026. El 3 de septiembre, OFAC incorporó al listado de sancionados a nuevas empresas cubanas, entre ellas entidades financieras y compañías vinculadas al combustible y al níquel.

Rubio afirmó que el objetivo de la política estadounidense es modificar el comportamiento de las estructuras alcanzadas por las sanciones y sostuvo que la Casa Blanca continuará utilizando estas herramientas contra quienes, según Washington, sostienen el aparato represivo y militar cubano.

El régimen cubano en su práctica totalidad está sancionado, así como todos los sectores oficiales o empresariales clave, desde los servicios de inteligencia hasta el turismo.

El dictador Raúl Castro está inculpado formalmente ante la justicia de Estados Unidos por la muerte de cuatro estadounidenses en el derribo de dos avionetas de un grupo anticastrista en 1996.

Temas Relacionados

CubaMarco RubioSancionesOFACÚltimas Noticias AméricaDepartamento de EstadoEstados UnidosSanciones a Cuba

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El desafío médico que cambió sus vidas: separaron a dos gemelas unidas por la cabeza y así evolucionan seis meses después

Hiyab y Wuhbto reciben rehabilitación en San Luis, Misuri, para aprender a sentarse, alimentarse, comunicarse y caminar por separado

El desafío médico que cambió sus vidas: separaron a dos gemelas unidas por la cabeza y así evolucionan seis meses después

Georgia instalará cámaras en sus colectivos escolares para detectar infracciones

El programa previsto para enero de 2027 en el Condado de DeKalb registrará patentes y grabaciones de vehículos que no respeten las señales de detención durante el ascenso o descenso de estudiantes

Georgia instalará cámaras en sus colectivos escolares para detectar infracciones

El FBI suma pruebas del fraude de USD 12 millones contra personas sin hogar en Los Ángeles: autos restaurados, una discoteca y vacaciones en Tahití

Tres directivos de una ONG enfrentan cargos federales por vaciar contratos públicos mediante facturas falsas, clientes ficticios y sobornos

El FBI suma pruebas del fraude de USD 12 millones contra personas sin hogar en Los Ángeles: autos restaurados, una discoteca y vacaciones en Tahití

Hollywood avanza con un plan que permitiría edificios más altos en sus playas

La primera votación sobre el proyecto urbanístico a cinco años despertó críticas de vecinos, que temen una mayor densificación y cambios en el perfil costero

Hollywood avanza con un plan que permitiría edificios más altos en sus playas

Una enfermera de Miami fue atacada por un paciente y ahora demanda al hospital por USD 5 millones

Videos de cámaras de seguridad, mostraron el momento en que Yanira Eguileor cae al suelo después de recibir tres golpes del hombre al que intentaba detener en la sala de emergencias

Una enfermera de Miami fue atacada por un paciente y ahora demanda al hospital por USD 5 millones

TECNO

Pese a los riesgos, Bill Gates cree que la IA “ayudará a producir suficientes alimentos y erradicar enfermedades”

Pese a los riesgos, Bill Gates cree que la IA “ayudará a producir suficientes alimentos y erradicar enfermedades”

Mark Zuckerberg descarta frenar la carrera de la IA: “La gente no querrá usar modelos que no se ajusten a sus intereses”

La IA ahora toman decisiones y deja de lado solo la redacción de correos en las empresas

Epic Games regala dos juegos que acaban de estrenarse en su tienda

Aniimo ya está en GeForce NOW: todos los juegos que llegan a la nube de Nvidia

ENTRETENIMIENTO

Tiene 85 años, abrió una cuenta en OnlyFans y ya gana seis cifras: Donna Mills revela las insólitas solicitudes de sus seguidores

Tiene 85 años, abrió una cuenta en OnlyFans y ya gana seis cifras: Donna Mills revela las insólitas solicitudes de sus seguidores

‘Un sueño posible’: a 17 años de su estreno, la película protagonizada por Sandra Bullock regresó al Top 10 de Netflix

Brad Pitt revela cómo vivió la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: “Fue una noche increíble”

Seth Green recordó su salto a la fama: “Fue en un período realmente incómodo”

Se confirmó que Lady Gaga y Michael Polansky tuvieron una hija, este es el nombre de la pequeña

MUNDO

Estados Unidos autorizó la venta de 48 aviones F-35 a Arabia Saudita por USD 24.000 millones

Estados Unidos autorizó la venta de 48 aviones F-35 a Arabia Saudita por USD 24.000 millones

Violencia en Yemen: los combates entre el gobierno y los hutíes dejan más de 60 muertos

Quién es Palmer Luckey, el empresario de Silicon Valley que quiere transformar la industria de defensa de Estados Unidos

El petróleo cayó tras el anuncio sobre la reparación del oleoducto en Arabia Saudita

Los mieleros regentes están en peligro de extinción, perdieron su canto y un programa australiano busca devolvérselo