El desafío médico que cambió sus vidas: separaron a dos gemelas unidas por la cabeza y así evolucionan seis meses después

El video muestra a Hiyab y Wuhbto, dos hermanas etíopes de dos años que nacieron unidas por el cráneo y fueron separadas en un hospital de St. Louis tras una serie de operaciones. La intervención final duró cerca de 25 horas y las niñas continúan su recuperación. (REUTERS)

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Las gemelas etíopes Hiyab y Wuhbto viven separadas seis meses después de una cirugía realizada en San Luis, Misuri. La intervención les permitió recibir tratamientos por separado y practicar destrezas que antes no podían desarrollar de forma individual.

La información fue difundida por SSM Health Cardinal Glennon Children’s Hospital, donde se llevó a cabo la operación.

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El centro indicó que más de 60 integrantes de equipos clínicos y distintas organizaciones participan en la recuperación de las pacientes.

La cirugía se realizó entre el 24 y el 25 de febrero en el hospital pediátrico de San Luis. El procedimiento duró más de 24 horas y separó con éxito a las dos hermanas.

Las gemelas etíopes Hiyab y Wuhbto viven separadas seis meses después de una cirugía en San Luis, Misuri, que les permitió iniciar tratamientos por separado (Captura SSM Health Cardinal Glennon Children's Hospital)

El craniopago y la complejidad de la operación

Hiyab y Wuhbto padecían craniopago, una condición en la que dos gemelos están unidos por el cráneo. La complejidad de una separación depende de las estructuras anatómicas que comparten y exige planificar cada etapa con equipos de varias especialidades.

El director médico del centro, Andrew J. White, afirmó que este tipo de intervención requiere coordinación entre neurocirugía pediátrica, cirugía plástica, atención clínica y rehabilitación.

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El médico, que también preside el Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Luis, sostuvo que las decisiones buscaron alcanzar el mejor resultado posible para ambas pacientes.

La institución informó que el craniopago ocurre una vez cada 2,5 millones de nacidos vivos, según datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. También señaló que representa menos del 6% de los casos de gemelos siameses.

Los registros citados por el hospital reúnen 69 casos de gemelos craneópagos y 62 intentos de separación en el mundo.

La cirugía de separación de Hiyab y Wuhbto se realizó entre el 24 y el 25 de febrero en SSM Health Cardinal Glennon Children's Hospital y duró más de 24 horas (Captura SSM Health Cardinal Glennon Children's Hospital)

Las terapias posteriores a la separación

Más de seis meses después de la operación, las niñas permanecen en Ranken Jordan Pediatric Bridge Hospital, en Maryland Heights.

Allí reciben rehabilitación y atención para afecciones complejas, luego de haber dejado el hospital donde se realizó la cirugía.

Según la cadena estadounidense ABC News, la neurocirujana Joanna Kemp advirtió que aún es temprano para determinar cómo será el desarrollo de las niñas a largo plazo.

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La médica remarcó que la separación habilitó posibilidades que no existían mientras las hermanas permanecían unidas.

El proceso terapéutico incluye actividades que cada una debe realizar por separado: sentarse, alimentarse, hablar, socializar y jugar.

Hiyab y Wuhbto padecían craniopago, una condición en la que dos gemelos están unidos por el cráneo y cuya separación exige planificación de varias especialidades (Captura SSM Health Cardinal Glennon Children's Hospital)

Las niñas no habían podido practicar esas habilidades de manera individual. El objetivo es que puedan ponerse de pie y caminar.

Nick Holekamp, director de transformación sanitaria de Ranken Jordan, explicó que las gemelas comenzaron a avanzar mediante terapias multidisciplinarias.

El responsable del centro señaló que el tratamiento continúa y apunta a que puedan tener vidas independientes.

La reconstrucción craneal de Wuhbto y la operación pendiente de Hiyab

Wuhbto fue sometida recientemente a una craneoplastia, una cirugía que completó la reconstrucción de su cráneo. El hospital informó que el procedimiento fue exitoso.

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Hiyab deberá atravesar la misma intervención durante el otoño boreal. No se informó una fecha concreta para esa operación ni cuánto tiempo permanecerán las hermanas bajo cuidado hospitalario.

Ambas requieren seguimiento especializado mientras recuperan fuerza y adquieren movimientos que antes estaban limitados por la unión física.

La cadena estadounidense ABC News también consignó que la incidencia estimada de gemelos idénticos unidos por la cabeza se ubica entre uno de cada 50.000 y 100.000 nacimientos. El medio indicó que estos casos se presentan cerca de tres veces más entre niñas.

Las gemelas etíopes reciben rehabilitación en Ranken Jordan Pediatric Bridge Hospital, donde practican sentarse, alimentarse, hablar, socializar y jugar por separado (Captura SSM Health Cardinal Glennon Children's Hospital)

El traslado y la red de apoyo entre Etiopía y Estados Unidos

Las hermanas llegaron a San Luis en marzo de 2025, poco antes de cumplir su primer año. Celebraron su segundo cumpleaños en marzo de 2026, semanas después de la operación que las separó.

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El traslado desde Etiopía y la preparación clínica involucraron a World Pediatrics, organización estadounidense de salud pediátrica internacional, Lola Children’s Home, hogar de niños en Etiopía, Ethiopian Airlines, Ronald McDonald House Charities, organización de apoyo a familias de pacientes pediátricos, y Ranken Jordan.

Cada entidad asumió una tarea en el proceso que llevó a las pacientes desde su país de origen hasta la rehabilitación actual.

World Pediatrics gestionó la tutela, los consentimientos, la coordinación internacional, la defensa de las niñas y una red de cuidadores voluntarios.

Lola Children’s Home, la institución que atendía a las gemelas en Etiopía, continuó integrada a su red de asistencia. World Pediatrics trabaja desde hace más de 25 años para facilitar el acceso a atención pediátrica compleja y señaló que asistió a más de 29.000 niños y facilitó USD 340 millones en servicios médicos en distintas regiones del mundo.

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Ethiopian Airlines proporcionó el transporte internacional especializado para las niñas y su tutora. Ronald McDonald House Charities ofreció alojamiento y hospitalidad a la acompañante durante su estadía en Estados Unidos.

Ranken Jordan atendió a Hiyab y Wuhbto antes de la operación y ahora conduce la rehabilitación. El centro recibe a pacientes que ya no necesitan permanecer en un hospital tradicional, pero todavía requieren cuidados antes de poder regresar a un hogar.