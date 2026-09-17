California es el estado donde menos propina se deja en restaurantes

Los restaurantes de servicio completo mantuvieron tasas de propina más altas que los locales de servicio rápido y los pedidos para llevar (REUTERS/Marco Bello).

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La propina tiene su propia geografía en Estados Unidos: el porcentaje que dejan los clientes cambia según el estado y el tipo de restaurante. California registró el promedio más bajo del país durante el segundo trimestre de 2026, mientras Delaware alcanzó el más alto, de acuerdo con datos de Toast, una plataforma de gestión de restaurantes.

A escala nacional, las propinas promediaron 19,1% en los restaurantes de servicio completo y 15,8% en los de servicio rápido durante el mismo período.

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El promedio conjunto de todos los formatos fue de 18,7%. Este último indicador resulta de dividir el monto total de propinas por el volumen bruto procesado, por lo que no equivale a una media simple de ambos segmentos.

Los datos reúnen transacciones de propinas con tarjeta y medios digitales de restaurantes que usan la plataforma Toast. No se contemplan las propinas en efectivo.

Los datos de Toast incluyen propinas con tarjeta y medios digitales en restaurantes, pero excluyen las propinas en efectivo (REUTERS/Shannon Stapleton).

El servicio completo mantuvo una ventaja sobre los locales rápidos y los pedidos para llevar

En los restaurantes de servicio completo, el promedio pasó de 19,1% en el segundo trimestre de 2025, su menor nivel en siete años, a 19,2% durante la segunda mitad de ese año. Alcanzó 19,3% en el primer trimestre de 2026 y volvió a 19,1% en el segundo trimestre.

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Los locales de servicio rápido mantuvieron una tasa de 15,8% durante siete trimestres consecutivos.

La diferencia con el servicio completo se sostiene desde hace años en los registros de Toast. Otro relevamiento de la compañía la vincula con la mayor predisposición de los clientes a dejar propina cuando existe interacción personal, frente a los pedidos automatizados o realizados en mostrador.

Los pedidos para llevar promediaron 13,8% en el segundo trimestre de 2026. Así, el porcentaje quedó por debajo de los dos tipos de restaurante, en un modelo que suele requerir una atención más limitada.

A nivel nacional, las propinas promediaron 19,1% en restaurantes de servicio completo y 15,8% en locales de servicio rápido (REUTERS/Eva Marie Uzcategui).

Cuánta propina dejan los clientes en cada estado

En el relevamiento, Delaware encabezó el promedio general de propinas con 21,4%, seguido por Virginia Occidental, con 20,7%, Nuevo Hampshire, con 20,5%, e Indiana, con 20,4%. Kentucky y Ohio compartieron el quinto lugar, ambos con una tasa de 20,3%.

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En los restaurantes de servicio completo, Delaware volvió a ocupar el primer lugar entre los registros disponibles, con una propina promedio de 21,8%. Nuevo Hampshire lo siguió con 21,3% y Virginia Occidental con 21,1%. Indiana y Ohio marcaron 20,8% cada uno. Kentucky y Maine compartieron el siguiente escalón, con 20,6%.

La clasificación de los locales de servicio rápido estuvo encabezada por Virginia Occidental, con 18,3%. Delaware registró 18,2%; Kentucky, 17,9%; Wisconsin, 17,6%, y Ohio, 17,5%.

En el extremo inferior de los promedios generales se ubicó California, con 17,1%, seguida por el Distrito de Columbia, con 17,3% y Washington, con 17,6%. Florida y Nevada registraron 18,1% cada una en el cuarto lugar, mientras que Hawái completó los cinco promedios más bajos, con 18,4%.

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En los restaurantes de servicio completo, California y el Distrito de Columbia comparten los promedios más bajos, con 17,6% cada uno. Washington los siguió con 18%, mientras que Florida y Nevada marcaron 18,4%. Hawái y Misisipi tienen 18,8% cada uno. El quinto lugar lo ocupan Georgia, Luisiana y Nueva York, con un promedio de 18,9%

En los restaurantes de servicio rápido, Nueva Jersey registró el promedio de propinas más bajo, con 13,7%. El Distrito de Columbia se ubicó en segundo lugar, con 14,5%, seguido por Rhode Island, con 14,7%. California marcó 14,8% y Massachusetts completó los cinco registros más bajos, con 14,9%.

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