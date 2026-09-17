Estados Unidos

California es el estado donde menos propina se deja en restaurantes

Un informe de la plataforma de gestión gastronómica Toast revela diferencias según se trate de locales de servicio completo, comida rápida o pedidos para llevar

Los restaurantes de servicio completo mantuvieron tasas de propina más altas que los locales de servicio rápido y los pedidos para llevar (REUTERS/Marco Bello).
Los restaurantes de servicio completo mantuvieron tasas de propina más altas que los locales de servicio rápido y los pedidos para llevar (REUTERS/Marco Bello).
Guardar

La propina tiene su propia geografía en Estados Unidos: el porcentaje que dejan los clientes cambia según el estado y el tipo de restaurante. California registró el promedio más bajo del país durante el segundo trimestre de 2026, mientras Delaware alcanzó el más alto, de acuerdo con datos de Toast, una plataforma de gestión de restaurantes.

A escala nacional, las propinas promediaron 19,1% en los restaurantes de servicio completo y 15,8% en los de servicio rápido durante el mismo período.

PUBLICIDAD

El promedio conjunto de todos los formatos fue de 18,7%. Este último indicador resulta de dividir el monto total de propinas por el volumen bruto procesado, por lo que no equivale a una media simple de ambos segmentos.

Los datos reúnen transacciones de propinas con tarjeta y medios digitales de restaurantes que usan la plataforma Toast. No se contemplan las propinas en efectivo.

Los datos de Toast incluyen propinas con tarjeta y medios digitales en restaurantes, pero excluyen las propinas en efectivo (REUTERS/Shannon Stapleton).
Los datos de Toast incluyen propinas con tarjeta y medios digitales en restaurantes, pero excluyen las propinas en efectivo (REUTERS/Shannon Stapleton).

El servicio completo mantuvo una ventaja sobre los locales rápidos y los pedidos para llevar

En los restaurantes de servicio completo, el promedio pasó de 19,1% en el segundo trimestre de 2025, su menor nivel en siete años, a 19,2% durante la segunda mitad de ese año. Alcanzó 19,3% en el primer trimestre de 2026 y volvió a 19,1% en el segundo trimestre.

PUBLICIDAD

Los locales de servicio rápido mantuvieron una tasa de 15,8% durante siete trimestres consecutivos.

La diferencia con el servicio completo se sostiene desde hace años en los registros de Toast. Otro relevamiento de la compañía la vincula con la mayor predisposición de los clientes a dejar propina cuando existe interacción personal, frente a los pedidos automatizados o realizados en mostrador.

Los pedidos para llevar promediaron 13,8% en el segundo trimestre de 2026. Así, el porcentaje quedó por debajo de los dos tipos de restaurante, en un modelo que suele requerir una atención más limitada.

A nivel nacional, las propinas promediaron 19,1% en restaurantes de servicio completo y 15,8% en locales de servicio rápido (REUTERS/Eva Marie Uzcategui).
A nivel nacional, las propinas promediaron 19,1% en restaurantes de servicio completo y 15,8% en locales de servicio rápido (REUTERS/Eva Marie Uzcategui).

Cuánta propina dejan los clientes en cada estado

En el relevamiento, Delaware encabezó el promedio general de propinas con 21,4%, seguido por Virginia Occidental, con 20,7%, Nuevo Hampshire, con 20,5%, e Indiana, con 20,4%. Kentucky y Ohio compartieron el quinto lugar, ambos con una tasa de 20,3%.

En los restaurantes de servicio completo, Delaware volvió a ocupar el primer lugar entre los registros disponibles, con una propina promedio de 21,8%. Nuevo Hampshire lo siguió con 21,3% y Virginia Occidental con 21,1%. Indiana y Ohio marcaron 20,8% cada uno. Kentucky y Maine compartieron el siguiente escalón, con 20,6%.

La clasificación de los locales de servicio rápido estuvo encabezada por Virginia Occidental, con 18,3%. Delaware registró 18,2%; Kentucky, 17,9%; Wisconsin, 17,6%, y Ohio, 17,5%.

En el extremo inferior de los promedios generales se ubicó California, con 17,1%, seguida por el Distrito de Columbia, con 17,3% y Washington, con 17,6%. Florida y Nevada registraron 18,1% cada una en el cuarto lugar, mientras que Hawái completó los cinco promedios más bajos, con 18,4%.

En los restaurantes de servicio completo, California y el Distrito de Columbia comparten los promedios más bajos, con 17,6% cada uno. Washington los siguió con 18%, mientras que Florida y Nevada marcaron 18,4%. Hawái y Misisipi tienen 18,8% cada uno. El quinto lugar lo ocupan Georgia, Luisiana y Nueva York, con un promedio de 18,9%

En los restaurantes de servicio rápido, Nueva Jersey registró el promedio de propinas más bajo, con 13,7%. El Distrito de Columbia se ubicó en segundo lugar, con 14,5%, seguido por Rhode Island, con 14,7%. California marcó 14,8% y Massachusetts completó los cinco registros más bajos, con 14,9%.

Temas Relacionados

CaliforniaRestaurantesPropinasInformeDelawareComida rápidaEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hollywood avanza con un plan que permitiría edificios más altos en sus playas

La primera votación sobre el proyecto urbanístico a cinco años despertó críticas de vecinos, que temen una mayor densificación y cambios en el perfil costero

Hollywood avanza con un plan que permitiría edificios más altos en sus playas

Una enfermera de Miami fue atacada por un paciente y ahora demanda al hospital por USD 5 millones

Videos de cámaras de seguridad, mostraron el momento en que Yanira Eguileor cae al suelo después de recibir tres golpes del hombre al que intentaba detener en la sala de emergencias

Una enfermera de Miami fue atacada por un paciente y ahora demanda al hospital por USD 5 millones

Murió a los 35 años Cat Frazier, la bloguera que revolucionó internet con sus GIFs y su estilo retro

La diseñadora dejó una huella singular al convertir animaciones vintage y humor absurdo en un lenguaje influyente para una generación digital, desde Tumblr hasta proyectos colaborativos sobre salud mental y conexión

Murió a los 35 años Cat Frazier, la bloguera que revolucionó internet con sus GIFs y su estilo retro

Florida distribuye más de 10 millones de dólares para captar nuevos agentes policiales

El programa estatal otorgará pagos netos de 5.000 dólares a 1.506 efectivos recién incorporados, con el objetivo de cubrir vacantes y atraer policías certificados de otros estados

Florida distribuye más de 10 millones de dólares para captar nuevos agentes policiales

La madre de los 16 niños de la “casa del horror” en Ohio niega los cargos de abuso sexual, pero su abogado cuestiona su capacidad para ir a juicio

Elizabeth Siders se presentó ante el tribunal de Vinton County y rechazó las acusaciones de agresión contra una adolescente que era familiar suya, mientras su defensa anticipó una evaluación psiquiátrica pendiente

La madre de los 16 niños de la “casa del horror” en Ohio niega los cargos de abuso sexual, pero su abogado cuestiona su capacidad para ir a juicio

TECNO

Mark Zuckerberg descarta frenar la carrera de la IA: “La gente no querrá usar modelos que no se ajusten a sus intereses”

Mark Zuckerberg descarta frenar la carrera de la IA: “La gente no querrá usar modelos que no se ajusten a sus intereses”

Epic Games regala dos juegos que acaban de estrenarse en su tienda

Aniimo ya está en GeForce NOW: todos los juegos que llegan a la nube de Nvidia

Tim Cook sigue siendo importante en Apple tras dejar el puesto de CEO: cenará con los presidentes de EE. UU. y China

Rockstar anuncia el álbum oficial de GTA 6 con Travis Scott y 34 canciones inéditas

ENTRETENIMIENTO

Brad Pitt revela cómo vivió la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: “Fue una noche increíble”

Brad Pitt revela cómo vivió la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: “Fue una noche increíble”

Seth Green recordó su salto a la fama: “Fue en un período realmente incómodo”

Se confirmó que Lady Gaga y Michael Polansky tuvieron una hija, este es el nombre de la pequeña

Evelyn Lima Dantas, influencer brasileña, fue asesinada a tiros tras ser sacada por la fuerza de su casa

A los 69 años, Melanie Griffith presume su figura en traje de baño desde un exclusivo resort

MUNDO

El petróleo cayó tras el anuncio sobre la reparación del oleoducto en Arabia Saudita

El petróleo cayó tras el anuncio sobre la reparación del oleoducto en Arabia Saudita

Los mieleros regentes están en peligro de extinción, perdieron su canto y un programa australiano busca devolvérselo

La primera ministra de Japón reorganizó su gabinete en medio de las exigencias de Estados Unidos

Ni electricidad ni motor: un joven congoleño desafió a las cintas de correr con un invento de madera

La Comisión Europea exige a China avances creíbles en la búsqueda del equilibrio comercial