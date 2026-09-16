Savannah DeMelo, jugadora de la selección de EEUU, demandó a los médicos de su club un año después de sufrir un paro cardíaco durante un partido

Savannah DeMelo sufrió este paro cardíaco hace un año atrás en el medio de un partido de Racing Louisville de la Liga de Estados Unidos

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La futbolista estadounidense Savannah DeMelo presentó una demanda por presunta negligencia médica contra University of Louisville Health y dos médicos vinculados a la atención sanitaria de Racing Louisville FC, un año después de desplomarse durante un partido y sufrir un paro cardíaco. La acción judicial sostiene que los profesionales no detectaron ni trataron a tiempo una arritmia que, de acuerdo con su denuncia, derivó en la emergencia ocurrida el 14 de septiembre de 2025.

DeMelo, mediocampista de Racing Louisville FC y exintegrante de la selección femenina de Estados Unidos, detalló públicamente el diagnóstico por primera vez en una publicación de Instagram. “Hace un año, mientras jugaba al fútbol, colapsé debido a una arritmia cardíaca no diagnosticada que me provocó un paro cardíaco”, escribió la jugadora, tal y como recogió People.

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La demanda apunta a una presunta falta de diagnóstico previo

Savannah DeMelo presentó una demanda por presunta negligencia médica contra University of Louisville Health y dos médicos vinculados a Racing Louisville FC

La denuncia, presentada ante un tribunal del condado de Jefferson, en Kentucky, señala a University of Louisville Health y a los médicos Jennifer Daily y Sarabjeet Suri. El escrito sostiene que ambos profesionales habrían incumplido el estándar de atención médica que correspondía ante los síntomas que presentaba la deportista.

De acuerdo con la documentación revisada por The Guardian y el Louisville Courier Journal, DeMelo había manifestado dolor en el pecho, mareos y falta de aire antes del episodio ocurrido en Seattle. A fines de marzo de 2025, Daily habría derivado a la futbolista a Suri para una evaluación y tratamiento.

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Suri realizó una consulta clínica y ordenó estudios diagnósticos el 27 de marzo de ese año, aseguró el Courier Journal. Sin embargo, la demanda afirma que el cuadro cardíaco no fue identificado antes del partido que Racing Louisville disputó contra Seattle Reign, casi seis meses después.

Tras la emergencia en el campo de juego, la deportista fue diagnosticada y tratada por taquicardia ventricular, un ritmo cardíaco rápido y anormal que comienza en los ventrículos, las cavidades inferiores del corazón. El documento judicial afirma que la falta de diagnóstico tuvo un peso sustancial en las lesiones físicas que padeció la jugadora, incluido el paro cardíaco.

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El colapso obligó a suspender el partido en Seattle

El partido de la NWSL entre Racing Louisville y Seattle Reign fue suspendido el 14 de septiembre de 2025 tras el colapso de Savannah DeMelo (AP Photo/Sam Craft, File)

El 14 de septiembre de 2025, DeMelo se desplomó poco antes del descanso durante el encuentro de la National Women’s Soccer League (NWSL) entre Racing Louisville y Seattle Reign. La futbolista fue atendida en el césped, trasladada en ambulancia a un hospital de Seattle y el partido quedó suspendido, informaron varios medios estadounidenses.

En los comunicados difundidos entonces, el club había indicado que su mediocampista se encontraba estable y consciente durante su traslado. La naturaleza de la emergencia no había sido comunicada hasta el mensaje divulgado por DeMelo en el primer aniversario del hecho.

La deportista, de 28 años, aseguró en ese texto que valora “la privacidad” que recibió durante su recuperación. “Respeto y agradezco la privacidad con la que todos me han acompañado durante todo lo que atravesé este año”, expresó, según la publicación citada por People.

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DeMelo no volvió a jugar con Louisville desde aquel colapso de septiembre de 2025, indicó Reuters. La mediocampista había sido convocada por la selección estadounidense y participó en el Mundial femenino de 2023.

La jugadora reclama una compensación por daños y pérdida de ingresos

El reclamo judicial solicita una indemnización por los daños derivados de la emergencia médica. Los abogados de DeMelo sostienen que la jugadora afrontó gastos médicos, hospitalarios y de atención vinculados al episodio, además de una pérdida de ingresos.

La demanda también alega que la futbolista “sufrió un deterioro permanente en su capacidad para trabajar y obtener ingresos”, así como dolor físico y emocional. Esas afirmaciones forman parte de la posición de la demandante y deberán ser evaluadas en el proceso judicial.

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University of Louisville Health no había emitido comentarios públicos sobre la demanda al momento de las publicaciones consultadas. Tampoco se conocía una respuesta formal de Daily ni de Suri a las acusaciones.

Fuentes citadas por The Guardian señalaron que Racing Louisville buscaría un nuevo socio médico para la temporada 2027, aunque el club no figura como demandado en el caso. Los dos médicos mencionados trabajan con la institución a través de un acuerdo con University of Louisville Health y no serían empleados directos del equipo, de acuerdo con ese medio.