El 73% de los maestros estadounidenses quiere menos pantallas en clase, pero admite que la tecnología ya es inseparable de la enseñanza

La misma tecnología que transformó las aulas en la última década se convirtió en el centro de un debate que ya no tiene un solo bando (REUTERS/Anne Kauranen)

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Durante años, la pelea por reducir el tiempo de pantalla en las escuelas fue protagonizada por los padres.

Ahora, una encuesta nacional de Gallup difundida este miércoles y analizada por The New York Times revela que los propios maestros se sumaron al reclamo y que la mayoría quiere límites concretos, aunque no sabe bien cómo aplicarlos sin desarmar la enseñanza.

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El sondeo consultó a 2.101 docentes de jardín de infantes hasta grado 12 en escuelas públicas de todo el país durante mayo de 2026.

Fue realizado junto a la Fundación Walton Family y el Centro Joan Ganz Cooney, una iniciativa de Sesame Workshop dedicada al estudio de medios digitales y bienestar estudiantil. El margen de error es de 2,6 puntos porcentuales.

Los docentes son hoy la primera línea de un problema para el que las escuelas todavía no tienen protocolo (Magnific)

Seis de cada diez docentes creen que los alumnos pasan demasiado tiempo frente a pantallas

Más allá del respaldo a los límites, el 61% de los encuestados afirmó que los estudiantes deberían pasar menos tiempo con laptops y tabletas en horas de clase.

La encuesta, sin embargo, revela una tensión difícil de resolver: el 54% de los maestros reconoció que al menos una parte de su plan de estudios no puede dictarse sin dispositivos.

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La tecnología ya está integrada a las evaluaciones, los libros de texto digitales y los materiales de instrucción. En escuelas medias y preparatorias, la mayoría de los docentes consideró que coordinar un límite diario entre múltiples asignaturas sería “muy” o “algo” difícil de aplicar.

Las diferencias por nivel educativo son marcadas. En primaria, los alumnos destinan un estimado del 27% del tiempo de clase a dispositivos para instrucción u otras tareas permitidas. En secundaria y preparatoria, esa proporción alcanza casi la mitad de la jornada.

El debate ya no es si los dispositivos sirven, sino cuánto tiempo frente a ellos es demasiado (REUTERS/Carlos Barria)

En secundaria, el 10% del tiempo de clase se pierde en actividades no autorizadas

A la cifra de uso permitido en los niveles superiores se suma un 10% adicional que los alumnos dedican a actividades no autorizadas, como el acceso a sitios bloqueados y usos ajenos a la lección.

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Cuatro de cada diez maestros de escuela media y cinco de cada diez de preparatoria declararon que los dispositivos representan una distracción mayor o moderada.

Los alumnos encuentran con frecuencia la manera de eludir los filtros web escolares.

Cada filtro que una escuela instala encuentra, tarde o temprano, a un adolescente dispuesto a sortearlo (REUTERS/Tom Brenner)

“Es mucho de lo que lleva a los padres a oponerse a la tecnología en el aula”, dijo Medha Tare, directora sénior de investigación del Centro Joan Ganz Cooney, en declaraciones recogidas por The New York Times.

La investigadora señaló que el tiempo ocioso frente a pantallas ocupa el lugar de actividades como la lectura, el dibujo o la conversación entre pares.

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En cuanto al balance general, el 52% de los docentes consideró que las laptops y tabletas generan “cantidades iguales de daño y beneficio”. Los maestros de preparatoria fueron los más críticos: un tercio aseguró que los dispositivos hacen “más daño que bien” en el aula.

Algunas de las habilidades que la escuela siempre cultivó no necesitan batería ni conexión para desarrollarse (REUTERS/Carlos Barria)

Nueva York y Los Ángeles ya tomaron medidas; el resto del país observa

Los dos distritos más grandes de Estados Unidos, Nueva York y Los Ángeles, iniciaron el ciclo lectivo 2026-2027 con nuevas restricciones al tiempo de pantalla y al uso de inteligencia artificial por parte de los estudiantes.

Los hallazgos de Gallup coinciden con otras mediciones recientes. El Índice Educador Savvas 2026, un sondeo nacional de 1.709 docentes K-12 publicado en agosto, encontró que el 82% de los educadores apoya limitar el tiempo de pantalla en el aula.

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Casi la totalidad de los consultados —el 92%— distingue entre el uso pasivo y el uso instruccional de la tecnología, y sostiene que el debate debería centrarse en el valor pedagógico de cada herramienta antes que en una restricción general.

El reclamo de los docentes apunta, más que a topes horarios, a un mayor control sobre los dispositivos y a directrices pedagógicas más claras.

Las restricciones llegaron primero a las aulas más grandes; ahora el resto de los distritos mira de cerca qué pasa con ellas (REUTERS/Katie Collins/File Photo)

Alrededor de tres de cada cuatro docentes encuestados por Gallup afirmaron poder ver las pantallas de sus alumnos de forma remota. Aproximadamente dos de cada tres contaban con la opción de bloquearlas a distancia.

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Los docentes con mayor nivel de supervisión fueron, a la vez, los que menos distracción estudiantil registraron y los que mejor evaluaron el impacto de la tecnología en el aprendizaje.

Más del 90% de los maestros respaldó invertir en materiales impresos para que la enseñanza no dependa exclusivamente de computadoras.

La encuesta también mostró que los docentes ven beneficios concretos en los dispositivos para ciertos grupos: estudiantes que aprenden inglés como segunda lengua, alumnos con discapacidades y estudiantes avanzados que necesitan contenidos más desafiantes.