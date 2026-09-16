Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 podrían generar más de USD 40.000 millones para la región

El impacto económico de Los Ángeles 2028 incluiría entre 126.000 y 224.000 empleos en sectores como construcción, transporte, hotelería, alojamiento y seguridad (REUTERS/Daniel Cole)

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El área metropolitana de Los Ángeles realizó sus proyecciones y divulgó un estudio este martes, a través de la Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Los Ángeles (LAEDC, por sus siglas en inglés), difundió Associated Press.

Se analizó el impacto de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028 desde la fase de preparación hasta la conclusión del evento y se prevén unos USD 40.600 millones en actividades económicas con 224.000 empleos en cinco condados.

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La cifra máxima estimada corresponde al escenario más amplio de los dos modelos metodológicos empleados por el Instituto de Economía Aplicada de la LAEDC.

El más conservador sitúa el impacto entre USD 20.500 y 25.400 millones; el segundo, basado en el modelo de insumo-producto IMPLAN —de uso extendido en Estados Unidos—, estima entre 35.400 y 40.600 millones. Ambos cubren Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino y Ventura como territorio de análisis.

El estudio fue encargado por la organización de LA28, el comité organizador sin fines de lucro responsable del evento, aunque la LAEDC desarrolló de forma independiente los modelos económicos utilizados.

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Un estudio de la LAEDC proyectó que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Los Ángeles 2028 generarían entre USD 20.500 y 40.600 millones en actividad económica en cinco condados (AP Photo/David Goldman)

La inversión en infraestructura concentra el mayor impacto

La mayor porción del impacto proyectado proviene de la inversión en capital: unos USD 8.350 millones en mejoras de transporte, aeropuertos, movilidad, accesibilidad y sedes que fueron adelantadas o ejecutadas en conexión con los Juegos.

A eso se suma el gasto operativo directo que informó LA28 en su portal, estimado en USD 6.500 millones, y el desembolso de los aproximadamente 2 millones de visitantes no residentes que se prevé lleguen a la región, con un rango de entre 1.600 y 4.300 millones en gasto directo, principalmente en alojamiento y restauración.

La ciudad de Los Ángeles captaría la mayor parte del turismo: entre USD 1.200 y 3.300 millones adicionales en gastos de hotel, restaurantes, comercio y entretenimiento. Eso podría traducirse en hasta 2.500 millones en nuevos ingresos laborales para la ciudad, con 386 millones en recaudación fiscal adicional para el municipio y 723 millones para el condado.

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El informe proyecta entre USD 5.100 y 5.900 millones en ingresos fiscales combinados para los niveles federal, estatal y local asociados a la actividad económica vinculada con los Juegos, con el 62% de esa recaudación destinado al gobierno federal.

La ciudad de Los Ángeles captaría la mayor parte del turismo de los Juegos Olímpicos 2028, con hasta USD 3.300 millones en hotelería, restaurantes, comercio y entretenimiento (REUTERS/Mike Blake)

Entre 126.000 y 224.000 puestos de trabajo: el 79% sin requisito de título universitario

El estudio estima que los Juegos podrían sostener entre 126.000 y 224.000 empleos en industrias como la construcción, el transporte, la administración, la hotelería, el alojamiento y la seguridad.

Según el informe, el 79% de esas posiciones no requieren formación universitaria: incluyen conductores de lanzadera, carpinteros, guardias de seguridad y obreros de la construcción.

“La escala y la amplitud de la actividad económica asociada con los Juegos de 2028 es significativa, incluso vista desde una perspectiva conservadora”, dijo Stephen Cheung, presidente y director ejecutivo de la LAEDC, en declaraciones recogidas por Reuters.

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Además agregó: “Nuestro análisis muestra que el impacto llega a toda la economía regional, desde el empleo y los ingresos laborales hasta los negocios locales, el gasto de los visitantes y la inversión a largo plazo”.

Reynold Hoover, director ejecutivo de LA28, señaló que “el impacto de los Juegos se sentirá mucho más allá del momento en que se entregue la última medalla”, y destacó la oportunidad de abrir contratos a empresas locales y fortalecer comunidades en toda la región.

Reynold Hoover, CEO de LA28, sostuvo que los Juegos representan una oportunidad concreta para abrir contratos a empresas locales (REUTERS/Daniel Cole)

Los Ángeles apuesta por una estrategia “sin construcción nueva”

LA28 promovió desde el inicio un modelo de organización que evita la construcción de instalaciones permanentes, apoyándose en sedes existentes y estructuras temporales. El comité organizador informó que las ventas de entradas y los ingresos por patrocinios superan las proyecciones iniciales.

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En paralelo, sin embargo, persisten tensiones sobre la distribución de los beneficios. El Concejo Municipal de Los Ángeles, encabezado por su presidente Marqueece Harris-Dawson, presionó para que al menos el 40% de los contratos que LA28 adjudique correspondan a empresas con base en la ciudad, dado que el municipio asumió el compromiso de cubrir eventuales déficits del evento.

LA28 respondió que imponer cuotas geográficas podría encarecer los costos y poner en riesgo la viabilidad financiera del proyecto.

LA28 impulsa una estrategia sin construcción nueva con sedes existentes y estructuras temporales, mientras sigue la disputa por la adjudicación de contratos a empresas locales de Los Ángeles (REUTERS/Mike Blake)

El propio estudio de la LAEDC reconoció que las proyecciones de actividad económica previa a grandes eventos tienden a ser optimistas.

Como referencia, un análisis previo a los Juegos Olímpicos de París 2024 estimó hasta USD 12.800 millones en beneficios netos; auditores del gobierno francés concluyeron en 2025 que el impacto real fue de 2.300 millones, una cifra que los organizadores atribuyeron, en parte, a la caída del turismo convencional durante el verano olímpico.

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LA28 fijó como meta que el 75% de su gasto en adquisiciones se dirija a empresas del Gran Los Ángeles, con un 25% reservado para negocios locales y pequeños. Los Ángeles albergará los Juegos Olímpicos por tercera vez —tras las ediciones de 1932 y 1984— y los Paralímpicos por primera vez en su historia.