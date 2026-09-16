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China recibió al canciller iraní en Beijing y reclamó la reapertura del estrecho de Ormuz

El canciller chino Wang Yi recibió a su par iraní Abbas Araghchi días antes del viaje de Xi Jinping a Washington, en un gesto que también refleja el interés de China en la estabilidad energética regional

Los Cancilleres de China e Irán se reunieron en Beijing, previo al viaje de Xi Jimping a Estados Unidos. (EUROPA PRESS)
Los Cancilleres de China e Irán se reunieron en Beijing, previo al viaje de Xi Jimping a Estados Unidos. (EUROPA PRESS)
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Los ministros de Exteriores de China e Irán, Wang Yi y Abbas Araghchi, se reunieron este miércoles en Beijing, en medio de la tensión en Oriente Medio y mientras Teherán mantiene su rechazo a negociar con Estados Unidos hasta que se cumplan sus condiciones.

La reunión abordó las relaciones entre China e Irán y asuntos de la agenda regional e internacional. El encuentro ocurrió pocos días antes del viaje previsto del presidente chino a Washington, según se informó, y después de que Irán condicionara cualquier negociación con Estados Unidos al cumplimiento de sus exigencias.

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Araghchi llegó a la capital china durante la jornada. El ministro iraní ya había visitado Pekín en mayo y había conversado con Wang el pasado fin de semana en Nueva Delhi, al margen de la cumbre de líderes de los BRICS.

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmaeil Baghaei, informó que los ministros trataron las relaciones bilaterales y el desarrollo de “los principales asuntos regionales e internacionales”.

Wang Yi y Abbas Araghchi se reunieron en medio de la tensión entre Teherán y Estados Unidos. (REUTERS/ARCHIVO)
Wang Yi y Abbas Araghchi se reunieron en medio de la tensión entre Teherán y Estados Unidos. (REUTERS/ARCHIVO)

<b>China pide contención</b>

El ministro chino de Exteriores, Wang Yi pidió contención a Irán y Estados Unidos y reclamó la reapertura “cuanto antes” del estrecho de Ormuz durante una reunión este miércoles 16 de septiembre en Beijing con su homólogo iraní, Abás Araqchí, según informó la Cancillería china.

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China instó a Irán y Estados Unidos a moderar la escalada, retomar el Memorando de Entendimiento de Islamabad y reconstruir las negociaciones a partir de los acuerdos previos. Wang Yi sostuvo que esos pasos son necesarios para avanzar hacia la paz y reabrir el estrecho de Ormuz, una vía marítima afectada por la tensión regional.

Ante Araqchí, Wang pidió a ambas partes que “reconstruyan el mecanismo de negociación sobre la base del consenso alcanzado hasta ahora y lleven a cabo consultas sustantivas sobre las cuestiones de interés de cada parte”, de acuerdo con el comunicado del Ministerio de Exteriores chino.

La visita de un día del ministro iraní se produjo después de que Teherán rechazara negociar con Washington hasta que se cumplan sus condiciones. El encuentro también ocurrió pocos días antes de la reunión prevista en Washington entre el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente estadounidense, Donald Trump.

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