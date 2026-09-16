ISIS en suelo americano: detienen a un joven de 21 años que planificaba un ataque terrorista con blancos ya identificados

Autoridades federales informan en rueda de prensa sobre la acusación contra un joven de Pensilvania por conspirar para ayudar al grupo ISIS en un ataque terrorista (CBS News Pittsburgh)

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El Estado Islámico (ISIS) reclutó a un joven de Pensilvania que, desde la adolescencia, ya tenía antecedentes de planificar matanzas.

Jonathan Hunter Kramer, de 21 años, fue arrestado el domingo por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en un hotel de Cranberry Township, días después de que las autoridades detectaran que había adquirido armamento y elaborado un plan concreto de ataque contra civiles, informó NBC News.

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El caso pone de manifiesto las dificultades del sistema judicial para contener a individuos radicalizados a edad temprana.

Kramer había pasado casi tres años en un centro de detención juvenil por actividad extremista previa y, al quedar en libertad en marzo de este año, retomó de inmediato sus contactos con redes yihadistas.

Fue imputado por la recepción de un arma de fuego con la intención de utilizarla en un delito o acto de terrorismo.

El operativo se realizó en una habitación del hotel de Cranberry Township donde Kramer se alojaba al momento de su detención (CBS News Pittsburgh)

El arresto y lo que encontraron en el hotel y en su casa

Al momento de la detención, los investigadores hallaron dentro de la habitación del hotel un rifle semiautomático marca Panther Arms, más de 150 balas, dos cargadores, un bípode y una mira telescópica.

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También incautaron un tapete de oración, gas pimienta y dos teléfonos. Uno era un dispositivo descartable; el otro estaba guardado en dos bolsas Faraday, que bloquean la señal de los aparatos para impedir su rastreo.

Al ver a los agentes, Kramer habría expresado espontáneamente que estaba “jodido”, tal y como consta en la denuncia penal, según informó NBC News.

En el domicilio de sus padres, el FBI encontró 30 cuchillos y una nota manuscrita sin fecha. “No me busquen. No sé qué hice pero no puedo vivir con miedo constante”, rezaba el escrito, según el documento judicial.

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Las autoridades incautaron el arma que Kramer habría adquirido específicamente para perpetrar el ataque planificado (CBS News Pittsburgh)

El historial del acusado y cómo volvió al radar del FBI

El caso tiene raíces en 2023. Ese año, el FBI allanó el hogar de Kramer y encontró en su computadora una grabación en la que él recitaba un juramento de lealtad al ISIS.

En el mismo período, las autoridades lo vincularon a una sala de chat en Telegram donde, bajo el nombre de usuario @ShootIntoACrowd, publicó amenazas, instrucciones para fabricar explosivos, C4 y bombas de automóvil, y recibió material de abuso sexual de un menor.

Kramer pasó casi tres años en un centro de detención juvenil tras ser vinculado en 2023 a amenazas y contenido extremista en grupos de Telegram (CBS News Pittsburgh)

Kramer estuvo recluido en un centro juvenil desde abril de 2023 hasta marzo de 2026. Al momento de su egreso, un oficial de libertad condicional alertó al FBI de que el joven tenía en su poder un estandarte negro, identificado por los agentes como una bandera del ISIS. La organización usa de forma característica una bandera oscura con texto blanco.

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Apenas libre, retomó sus actividades. Una persona cercana a Kramer advirtió al FBI en marzo de que el joven recibía paquetes “misteriosos” que ocultaba de sus padres y que había reanudado el contacto con sus antiguos interlocutores en línea.

Las pesquisas revelaron que su computadora contenía propaganda del ISIS y de Hamás.

El Estado Islámico usa de forma característica una bandera oscura con texto blanco, símbolo que fue hallado en posesión del acusado durante su reclusión (REUTERS/Stringer/File Photo)

Los planes de ataque y los blancos que el acusado tenía en mente

Bajo el alias “Hamza Al Rashid”, Kramer administraba documentos compartidos en los que describía estrategias para atacar a los kuffar —término árabe que refiere a los no musulmanes—.

En uno de esos archivos planteó el uso del fuego como herramienta de destrucción masiva. “El fuego causa mucho más caos y desplazamiento” que otras formas de ataque, escribió, según el agente especial del FBI Gregory Battaglia.

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El acusado también evaluó la utilización de venenos, vehículos de gran porte y armas de fuego como métodos para “incrementar la destrucción de la yihad”.

Entre los blancos que identificó como propicios figuran boliches, teatros, conciertos, edificios de departamentos y escuelas con poca seguridad.

El acusado identificó boliches, teatros, conciertos y escuelas con baja seguridad como los blancos más propicios para su operación (CBS News Pittsburgh)

Battaglia añadió que Kramer promovía la idea de distraer a los servicios de emergencia como parte de la táctica de ataque.

El 26 de mayo pasado, el acusado habría escrito a su comunidad en línea: “Pronto podría llevar a cabo una operación contra los kuffar. Rueguen por mi éxito, hermanos”, según consta en la denuncia radicada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Pensilvania.

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Los investigadores también rastrearon las compras de Kramer tras su liberación. Entre los artículos adquiridos en Amazon figura un cuchillo de 12,7 centímetros (5 pulgadas), que el FBI interpretó como parte de los preparativos.

Más de 150 balas y dos cargadores fueron incautados junto al rifle dentro de la habitación del hotel en Cranberry Township (CBS News Pittsburgh)

Las reacciones de las autoridades federales

El director del FBI, Kash Patel, subrayó que el arrestado “supuestamente planeaba un ataque violento en apoyo al ISIS, involucrándose con propaganda de la organización en línea, elaborando conceptos de ataque y expresando de forma reiterada una retórica extremista, todo mientras adquiría armas que se presume eran parte de los preparativos”, tal y como declaró en un comunicado oficial.

El Fiscal General Todd Blanche destacó el momento del operativo. Los agentes “frustraron este presunto ataque antes de que pudieran perderse vidas inocentes”, afirmó, en alusión directa a la conmemoración del 11 de septiembre. Blanche atribuyó el resultado al “trabajo extraordinario” de las fuerzas de seguridad federales.

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El director del FBI y el Fiscal General emitieron declaraciones públicas destacando el trabajo de los agentes que frustraron el plan (REUTERS/Jonathan Ernst)

Kramer compareció ante un juez este lunes, quien ordenó su prisión preventiva, de acuerdo con NBC News.