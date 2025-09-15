Conmoción en el fútbol femenino: una jugadora colapsó en pleno campo de juego y el partido se suspendió

Una futbolista colapsó en medio de un partido de NWSL

La futbolista estadounidense Savannah DeMelo se desplomó sobre el césped durante un partido de la National Women’s Soccer League (NWSL), lo que obligó a suspender el encuentro entre su equipo, Racing Louisville, y el Seattle Reign que se jugó en el estadio Lumen Field. Según trascendio desde los principales médios locales y tras un comunicado de la organización, la jugadora se encuentra estable y alerta tras recibir atención médica inmediata y ser trasladada a un hospital local para una evaluación exhaustiva.

El incidente ocurrió durante el tiempo añadido de la primera parte, por lo que la árbitra detuvo el partido y el personal médico ingresó al campo sin demora. Un video que trascendió en las redes sociales evidenció cómo DeMelo comenzó a mostrar señales de dificultad y quedó sentada en el campo antes de que la parte superior de su cuerpo colapsara hacia atrás. El club confirmó, a través de un comunicado en la red social X, que la futbolista recibió atención inmediata y fue trasladada en ambulancia.

La NWSL, a través de un comunicado publicado en sus cuentas oficiales, respaldó el mensaje oficial del club: “Nuestra primera prioridad es su salud y seguridad y estamos en estrecha comunicación con el equipo médico del Racing Louisville. Reconocemos la preocupación que este incidente puede causar, particularmente a la luz de las recientes conversaciones en torno a la seguridad de los jugadores”. Además, la liga sostuvo que mantienen su compromiso para que “los más altos estándares de atención médica y respuesta de emergencia estén presentes en cada partido”.

Savannah DeMelo ya había enfrentado un episodio similar el pasado 22 de marzo de este año durante un compromiso frente al Bay FC. En esa ocasión, la mediocampista experimentó mareos y dificultades respiratorias, lo que derivó en su retiro del campo en camilla y posterior traslado a un hospital. Cabe mencionar que la futbolista de 27 años fue diagnosticada a finales de 2024 con enfermedad de Graves e hipertiroidismo, dos condiciones médicas que afectan el funcionamiento de la glándula tiroides y pueden provocar síntomas como fatiga extrema, taquicardias o dificultad respiratoria durante el ejercicio intenso.

El comuicado de la liga femenina de fútbol en EEUU tras el desmayo de DeMelo

“Jugar un partido de 90 minutos se sentía insoportable”, reconoció DeMelo a ESPN en una entrevista el año pasado. La jugadora dio detalles de la condición: “Llegaba quizás al minuto 25 y sentía que el corazón me latía a mil, como si se me saliera del pecho. Me sentía sin aliento, fuera de forma. No sabía qué estaba pasando”.

El club Racing Louisville también difundió un reporte tras el colapso que sufrió una de sus jugadoras más reconocidas: “El partido de esta noche entre el Racing Louisville y el Seattle Reign FC ha sido suspendido debido a una emergencia médica en la que se ha visto involucrada la centrocampista del Racing, Savannah DeMelo. Savannah, que recibió atención médica inmediata en el campo, se encuentra estable y alerta. Fue trasladada a un hospital local para una evaluación más detallada”.

El respaldo a la futbolista se hizo visible tanto dentro como fuera del campo. El Seattle Reign publicó en redes su apoyo a DeMelo y al equipo rival: “Estamos codo con codo con Louisville durante este tiempo y agradecemos a nuestros fans su apoyo”. La NWSL confirmó que el encuentro será reprogramado para una fecha posterior, aunque hasta el cierre de esta edición no se había anunciado el nuevo día.

El diagnóstico de enfermedad de Graves e hipertiroidismo obliga a la jugadora y al cuerpo médico del club a realizar un seguimiento exhaustivo de su estado de salud antes de autorizar un eventual regreso. De acuerdo con ESPN, la patología afecta la vida diaria de DeMelo y requiere adaptaciones en su rutina física y controles médicos frecuentes.

DeMelo se recupera tras el colapso que sufrió durante un partido (AP)

DeMelo es una jugadora que surgió del fútbol universitario y disputó el último Mundial con la camiseta de la selección de Estados Unidos. Savannah nació en Bellflower, California, y comenzó su carrera deportiva con los USC Trojans de la Universidad del Sur de California, donde jugó entre 2016 y 2021. En 2022, fue seleccionada por el Racing Louisville en el Draft de la NWSL.

A nivel internacional, fue parte de la Sub 20 de EEUU que ganó el Campeonato Femenino Sub 20 de la Concacaf en 2015. Disputó la Copa Mundial Sub 20 en 2016 y en 2018. Debutó con la selección absoluta de su país en 2023 y fue citada para la Copa Mundial Femenina de ese mismo año que se jugó en Australia y Nueva Zelanda. Su palmarés internacional incluye el Campeonato Femenino Sub 20 de la Concacaf con la selección juvenil de USA en 2015.