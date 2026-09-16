Detuvieron a una enfermera acusada de llevar fármacos a un preso con el que mantenía una relación sentimental

Una enfermera contratada por la cárcel del condado de Fulton, en Georgia, fue detenida por entregar fármacos sin autorización a un preso

Guardar

Una enfermera contratada por la cárcel del condado de Fulton, en Georgia, fue detenida luego de que los investigadores la acusaran de entregar medicamentos recetados sin autorización a un recluso con quien presuntamente mantenía una relación sentimental.

La Oficina del Sheriff del Condado de Fulton informó que Shakimia G. Johnson, de 36 años, fue arrestada el 14 de septiembre. La mujer enfrenta un cargo grave por proporcionar una droga prohibida a una persona encarcelada sin autorización y obtuvo una fianza de 10.000 dólares.

PUBLICIDAD

El caso se originó tras una pesquisa interna sobre la entrega de fármacos dentro de la prisión. Los investigadores sostienen que el recluso Caleb Sims no tenía una receta ni una orden médica vigente para recibir el medicamento en cuestión cuando ocurrió el hecho.

La información fue difundida por CBS Atlanta, que citó a autoridades de la oficina del sheriff. El organismo no reveló el nombre del fármaco presuntamente entregado.

La acusación sitúa la entrega de medicamentos el 10 de septiembre

La acusación ubica la entrega de medicamentos alrededor del 10 de septiembre dentro de la cárcel del condado de Fulton

De acuerdo con la investigación, Johnson habría entregado la medicación a Sims alrededor del 10 de septiembre en la cárcel del condado de Fulton. Los agentes aseguraron que el vínculo entre ambos no había sido declarado ante las autoridades penitenciarias.

PUBLICIDAD

La acusada trabajaba como enfermera contratada en el centro de detención, por lo que tenía acceso a las áreas de alojamiento y a la distribución de tratamientos médicos. Los investigadores afirman que ingresó a la unidad donde se encontraba Sims con el argumento de llevar medicación a pacientes.

Sin embargo, las imágenes de vigilancia revisadas por las autoridades mostrarían que Johnson entregó objetos directamente al preso, en lugar de realizar una administración registrada para los internos que debían recibir tratamiento. La oficina del sheriff indicó que esa conducta quedó bajo análisis como parte del expediente penal.

Durante una entrevista con los investigadores, Johnson reconoció que llevó la medicación a Sims, tal como informó CBS Atlanta. Esa declaración forma parte de los elementos que, junto con los registros audiovisuales y las comunicaciones entre ambos, sustentaron la acusación presentada contra la enfermera.

PUBLICIDAD

Los supervisores médicos dijeron que no existía una orden para Sims

Los supervisores médicos dijeron que no existía una orden para Sims

Los supervisores del contratista médico de la cárcel confirmaron a los investigadores que Sims no tenía prescripto el medicamento al momento del supuesto incidente. También aseguraron que no existía un registro de administración del fármaco en los documentos sanitarios del recluso.

Ese punto es central en el caso: la imputación sostiene que la entrega se produjo fuera de los procedimientos establecidos para suministrar medicamentos dentro de una instalación penitenciaria. Las autoridades no precisaron si se recuperó la sustancia ni detallaron qué tipo de medicamento habría recibido el interno.

La pesquisa también detectó cerca de 144 llamadas telefónicas grabadas y comunicaciones en redes sociales entre Johnson y Sims. La oficina del sheriff afirmó que esos intercambios fueron incorporados a la investigación para determinar la naturaleza de la relación y las circunstancias que rodearon la entrega.

PUBLICIDAD

El vínculo, que los investigadores describieron como no declarado, había comenzado antes del hecho denunciado, de acuerdo con la información atribuida a las autoridades del condado. La acusación no establece públicamente desde cuándo existía la relación ni el contenido de los contactos registrados.

El sheriff Labat anunció una política de tolerancia cero

El sheriff del condado de Fulton, Patrick “Pat” Labat, sostuvo que la institución no aceptará conductas que afecten los controles internos de la cárcel. “Mantenemos una política de tolerancia cero con cualquier empleado o contratista que comprometa la seguridad de nuestras instalaciones”, afirmó el funcionario en declaraciones recogidas por CBS Atlanta.

Labat añadió que la conducta investigada “socava la seguridad de nuestras instalaciones” y que la dependencia responsabilizará a quienes vulneren esa confianza. La declaración se produjo después de que se conociera el arresto de Johnson y la acusación en su contra.

PUBLICIDAD

Por ahora, la causa se apoya en los registros de vigilancia, las comunicaciones detectadas, la entrevista a la enfermera y las verificaciones del proveedor médico. La Oficina del Sheriff del Condado de Fulton no informó si Johnson conserva su vínculo contractual con la cárcel ni anunció nuevas acusaciones relacionadas con el caso.