Dónde queda Benín y cómo es el país que enfrentará a Messi en su despedida de la Selección Argentina

La selección argentina cerrará una era el 6 de octubre ante una nación de África occidental que nunca jugó un Mundial y ocupa el puesto 93 del ranking FIFA

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El 6 de octubre de 2026, el estadio Monumental será el escenario de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. El partido elegido para cerrar 21 años de historia con la camiseta albiceleste es el amistoso frente a Benín, una nación del África occidental que la mayoría de los argentinos conoce poco. El encuentro, confirmado por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, será el tercero de una serie de amistosos que la selección disputará en esa ventana FIFA.

Tapia anunció que Messi aceptó la invitación para despedirse en el país y que la AFA convocó a todos los campeones del mundo de Qatar 2022 para acompañarlo junto a sus familias. “Hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, al emblema de nuestra Selección, a nuestro capitán, Lionel Andrés Messi, para que pueda tener la despedida que realmente se merece el 6 de octubre acá en la Argentina”, expresó el dirigente en un video institucional.

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También estarán disponibles exclusivamente para ese partido Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso. Messi anunció su retiro de la selección el 31 de agosto, tras más de dos décadas vistiendo la celeste y blanca.

Dónde queda Benín y cómo es el país

La nación de África occidental tiene 14,8 millones de habitantes, más de 42 grupos étnicos y una identidad cultural marcada por una práctica espiritual nacida en su territorio - REUTERS/Charles Placide Tossou

Benín es un país pequeño ubicado en el oeste de África, con unos 113.000 kilómetros cuadrados de superficie —24 veces menor que la Argentina— y una población estimada de 14,8 millones de habitantes, según el Banco Mundial. Limita con Nigeria al este, Togo al oeste, Burkina Faso al noroeste y Níger al norte, y tiene apenas 121 kilómetros de costa sobre el golfo de Guinea. Su capital oficial es Porto-Novo, aunque la ciudad más grande y sede del gobierno es Cotonú, principal puerto y motor económico del país.

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Fue colonia francesa desde 1904 bajo el nombre de Dahomey, obtuvo su independencia el 1 de agosto de 1960 y adoptó su nombre actual en 1975. El territorio se extiende unos 675 kilómetros desde la costa atlántica, baja y pantanosa, hasta el norte, donde el paisaje adopta características del Sahel. El único relieve significativo es el monte Sokbaro, en las montañas Atakora, con 658 metros de altura. El clima es tropical y húmedo en el sur, con temperaturas máximas promedio de 31°C en Cotonú, y dos estaciones lluviosas al año, según Britannica.

Una identidad cultural marcada por el vodún y la diversidad étnica

Un mapa geográfico de Benin señala la ubicación de su capital Porto-Novo y sus fronteras territoriales en África Occidental (Wikimedia Commons)

El país alberga más de 42 grupos étnicos. Los Fon son los más numerosos, con el 38% de la población, seguidos por los Adja, los Yoruba y los Bariba. El idioma oficial es el francés, pero en la vida cotidiana predominan el fon y el yoruba en el sur, y el bariba y el dendi en el norte. A pesar de su tamaño, en el país se hablan 55 idiomas distintos.

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La religión más extendida es el cristianismo (53%), seguida del islam (31%) y las religiones tradicionales. Entre estas últimas sobresale el vodún, práctica espiritual de origen beninés que se expandió por el mundo durante la trata transatlántica de esclavos y hoy tiene seguidores en el Caribe y América. Cada enero, la ciudad costera de Ouidah alberga el Festival Vodún, que en 2026 convocó a más de 740.000 personas en tres días. La gastronomía gira en torno al maíz en el sur y al ñame en el norte, con salsas de maní, pescado ahumado y frutas tropicales como el mango, la banana y el aguacate.

La nación registra más de 42 grupos y 55 lenguas, con el francés como idioma oficial, y celebra cada enero un festival religioso en la ciudad costera - REUTERS/Charles Placide Tossou

Desde 2016, el gobierno invirtió el equivalente a unos 2.000 millones de euros (USD 2.307,60) en infraestructura turística y cultural, con la meta de elevar la contribución del turismo al Producto Bruto Interno (PBI) del 6% actual al 13,4% hacia 2030, según la agencia Ecofin. El país aspira a recibir dos millones de visitantes por año al final de la década.

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El rival: los Guepardos de Benín

Para los Guepardos —apodo oficial de la selección beninesa desde 2022, cuando reemplazó al histórico “las Ardillas”— el partido frente a la Scaloneta será el primero en la historia entre ambos países. El equipo ocupa el puesto 93 del ranking FIFA y nunca participó en un Mundial. Su mejor actuación internacional fue en la Copa Africana de Naciones 2019, donde llegó a cuartos de final.

El combinado africano, apodado los Guepardos desde 2022, no disputó Copas del Mundo y tendrá ante la Scaloneta un cruce inédito, luego de amistosos recientes con triunfos y una goleada recibida (Bénin Football)

En los últimos meses acumuló victorias amistosas frente a Liberia y Guinea, aunque en junio perdió 5 a 1 ante Togo. El fútbol es el deporte más popular del país, y medirse con la selección subcampeona del mundo representa una oportunidad inédita para los Guepardos.

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La serie de amistosos arranca el 30 de septiembre frente a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, continúa el 3 de octubre ante Burkina Faso en el Monumental y culmina el 6 de octubre con el duelo frente a Benín. Los tres encuentros fueron confirmados como amistosos Clase A por la FIFA, lo que permite a los futbolistas sancionados comenzar a cumplir sus suspensiones.