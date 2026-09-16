Estados Unidos

Judge Judy deja las cámaras a sus 83 años y revela cuál será su nuevo proyecto

Judith Sheindlin anunció el fin de sus apariciones en pantalla tras tres décadas en la conducción programas judiciales en Estados Unidos. La conductora más vista del horario diurno confirmó la fecha de su episodio final, aunque aclaró que no piensa alejarse de la televisión

Judy Sheindlin con toga negra, cuello de encaje blanco y gafas, sosteniendo un bolígrafo frente a la bandera de Estados Unidos
Judith Sheindlin, conocida como Judge Judy, anunció su retiro de las apariciones frente a cámara tras tres décadas en la televisión de Estados Unidos. (@judith_sheindlin)
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Judith Sheindlin, la jueza televisiva más famosa de Estados Unidos y conocida mundialmente como Judge Judy, anunció su retiro de las apariciones frente a cámara tras 30 años como figura central de los programas judiciales en la televisión norteamericana. El último capítulo de Judy Justice, su ciclo más reciente en Amazon Prime Video, se emitirá el 22 de octubre y marcará el cierre de una trayectoria que comenzó el 16 de septiembre de 1996.

El anuncio lo hizo Sheindlin en el programa Good Morning America, de la cadena ABC, acompañada de su hijo Adam Levy. La conductora fue enfática en aclarar que su retiro no implica una desvinculación total de la televisión: seguirá activa como productora ejecutiva y mantendrá proyectos creativos en marcha. “Voy a seguir siendo creativa. Voy a tomar el mensaje y ponerlo en una forma un poco diferente”, afirmó en declaraciones recogidas por Variety.

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Judge Judy deja las cámaras después de 30 años en televisión

La carrera televisiva de Sheindlin arrancó cuando la producción detrás de The People’s Court buscaba un reemplazo para el juez Joseph Wapner. Judge Judy se estrenó en sindicación nacional y en menos de tres años escaló hasta el primer puesto del horario diurno, por encima de The Oprah Winfrey Show. El programa, distribuido por CBS Media Ventures, acumuló 25 temporadas y llegó a sumar entre nueve y 10 millones de espectadores diarios en sus mejores años. En 2021 se dejaron de producir episodios nuevos, aunque las repeticiones continúan en sindicación y en plataformas como Pluto TV.

Primer plano del rostro de una mujer de cabello corto castaño que sonríe hacia la cámara
Judith Sheindlin informó en Good Morning America que seguirá en televisión como productora ejecutiva y mantendrá proyectos creativos en marcha. (@judith_sheindlin)

La jueza tiene 83 años y explicó: “He envejecido bastante bien a lo largo de los años. Me veo mejor que mi abuela a mi edad, lo que tampoco era difícil de superar”. La frase condensa la actitud que convirtió a Sheindlin en un fenómeno de la televisión diurna y le valió, en 2018, el título de la conductora mejor pagada de la televisión estadounidense, con ingresos de hasta USD 47 millones anuales según Forbes.

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Cuándo termina Judy Justice y cuáles son los próximos proyectos de Judith Sheindlin

Judy Justice debutó en 2021 en Freevee, el servicio de streaming gratuito de Amazon —hoy integrado a Prime Video tras el cierre de la plataforma en 2024— y derivó en formatos paralelos como Tribunal Justice y Justice on Trial. Su episodio final está programado para el 22 de octubre, fecha que señala el fin de las apariciones regulares de Sheindlin ante las cámaras.

Primer plano de Judy Sheindlin sonriente con toga judicial negra y cuello de encaje blanco sobre fondo blanco
El programa Judge Judy llegó a reunir entre nueve y 10 millones de espectadores diarios y sus repeticiones continúan en sindicación y en plataformas como Pluto TV. (@judith_sheindlin)

Sin embargo, el cierre de este ciclo no supone una salida total de la industria. Sheindlin asumirá el rol de productora ejecutiva de Adam’s Law, un programa judicial creado por ella y protagonizado por su hijo Adam Levy —abogado y ex fiscal de distrito del condado de Putnam, Nueva York—, distribuido en sindicación nacional por CBS Media Ventures desde el 14 de septiembre.

“Voy a convertirme en el Benjamin Button de los tribunales”, bromeó la conductora durante su aparición en Good Morning America, según recogió Variety.

Adam’s Law y el Judyverse, los proyectos que ocuparán su tiempo detrás de cámaras

Además de Adam’s Law, el representante de Sheindlin, Gary Rosen, confirmó al The New York Times que la productora tiene en desarrollo Judyverse, una serie animada para adultos en la que una versión bebé de la jueza protagoniza los casos. Rosen resumió la nueva etapa con una frase precisa: “La jueza Sheindlin no se retira. Está reconfigurándose.”

La trayectoria de Sheindlin fuera de la pantalla tiene antecedentes sólidos. Antes de llegar a la televisión, ejerció como fiscal en el sistema de tribunales de familia de Nueva York, fue designada al banco judicial en 1982 por el entonces alcalde Ed Koch y llegó a ser jueza supervisora del Tribunal de Familia de Manhattan. Su perfil llegó al público masivo en 1993, cuando el corresponsal de 60 Minutes, Morley Safer, la describió como “un paquete de metro y medio de actitud con A mayúscula”.

En 2006 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y en 2019 obtuvo el Premio Emmy Daytime a la Trayectoria.

Con Adam’s Law ya en el aire y Judyverse en camino, Sheindlin cierra su etapa frente a las cámaras sin apartarse de la industria.

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