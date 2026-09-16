Kash Patel defiende que el FBI considere a aspirantes con historial de prostitución o actos sexuales con animales

Kash Patel defendió ante el Senado de Estados Unidos el cambio de política del FBI sobre postulantes con antecedentes de prostitución y bestialismo. (REUTERS/Evan Vucci)

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El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, defendió el martes ante el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos el cambio de política que eliminó la descalificación automática de postulantes con antecedentes de prostitución y bestialismo —también conocido como bestialidad—. Argumentó que la modificación busca proteger a víctimas de trata que fueron forzadas a participar en esas prácticas.

Patel sostuvo que subordinados del organismo le presentaron expedientes de postulantes que habían sido descalificados por haber participado de estos actos como resultado directo de la trata de personas. “Me mostraron casos en los que las personas fueron forzadas a ello y habían solicitado ingresar al FBI, y por eso creí que debían ser consideradas”, declaró el funcionario ante el comité.

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El director fue terminante al aclarar que la agencia no abre las puertas a quienes participaron voluntariamente en actos sexuales criminales con animales.

Qué cambió en los criterios de contratación del FBI

El FBI introdujo la modificación de forma silenciosa durante la primavera pasada. La nueva pauta elimina la descalificación automática para postulantes con antecedentes de prostitución y bestialismo (bestiality)—término que designa los actos sexuales entre un ser humano y un animal— y reemplaza esa restricción con una evaluación caso por caso.

Patel afirmó que la modificación busca no excluir a víctimas de trata de personas forzadas a participar en prostitución o bestialismo. (REUTERS/Evan Vucci)

Según informó The Guardian, la norma también permite considerar a candidatos que contrataron servicios sexuales bajo circunstancias específicas, a personas que robaron a un empleador en determinadas condiciones y a quienes tuvieron un episodio de bestialismo o crueldad animal antes de cumplir los 18 años.

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La regla anterior descalificaba de forma automática a cualquier persona que hubiera participado “en cualquier lado” de un acto de bestialismo, según explicó el propio Patel. Un vocero del organismo señaló, en una declaración escrita recogida por The Guardian, que el FBI contaba con postulantes que sufrieron abusos sexuales en el pasado y que esas experiencias afectaban el proceso de verificación de antecedentes “sin que fuera culpa de ellos”. La agencia precisó que la modificación no implica una rebaja de estándares, sino que permite evaluar “a la persona en su totalidad”.

La postura del Senado: Kennedy y Durbin cuestionan a Patel por bestialismo

El intercambio más tenso del martes involucró al senador John Kennedy, republicano por Luisiana, quien presionó a Patel con una serie de preguntas que generaron momentos de perplejidad en la sala. “Estamos teniendo problemas para atraer agentes de calidad en los que todos podamos confiar. ¿Por qué iba a meterse en el tema del bestialismo?”, le preguntó Kennedy a Patel, según consignó NBC News.

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Kennedy, generalmente aliado de la administración Trump, insistió en que el cambio “daña mucho” la reputación del FBI. Luego de que Patel aclarara que la excepción aplica solo a víctimas, el senador fue directo.

John Kennedy cuestionó a Patel en la audiencia y advirtió que el cambio sobre bestialismo daña la reputación del FBI. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

“¿No nos está diciendo hoy que si un ser humano tuvo sexo con un animal puede seguir siendo agente del FBI, verdad?”. Patel respondió: “No pueden”. Kennedy replicó: “De hecho, deberían estar en la cárcel, ¿no?”. “Todos lo están”, contestó el director.

El cuestionamiento del senador demócrata Dick Durbin, de Illinois, apuntó en una dirección distinta. Durbin rechazó la caracterización de Patel y sostuvo que la norma protege a quienes participaron en bestialismo, no solo a sus víctimas.

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“Eliminó la descalificación automática para postulantes que han participado en bestialismo, no víctimas de bestialismo, postulantes que han participado”, le dijo al director. Patel respondió que, en su criterio, cualquier postulante que haya “participado” en bestialismo lo hizo como víctima de una coerción.

Cuántos postulantes podría alcanzar la excepción, una pregunta sin respuesta

No existe cifra pública sobre cuántos aspirantes al FBI podrían quedar amparados por la nueva excepción. El FBI no respondió a las consultas sobre los datos que respaldan la afirmación de Patel, según precisó The Guardian. La falta de información cuantitativa fue uno de los puntos que motivó, el lunes previo a la audiencia, el envío de una carta de legisladores demócratas al director del organismo para solicitar detalles sobre los cambios y el perfil de los postulantes involucrados.

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El FBI no informó cuántos aspirantes podrían quedar alcanzados por la excepción y mantiene restricciones para postulantes con antecedentes de prostitución en los últimos diez años. (REUTERS/Evan Vucci)

Kennedy le preguntó a Patel por qué no rechazó de plano la propuesta cuando la recibió. El director admitió que esa fue su reacción inicial, pero que los datos presentados por sus subordinados lo llevaron a cambiar de postura. La BBC registró que Patel señaló haber conocido casos en los que postulantes de otro modo calificados fueron excluidos por haber sido forzados a esos actos durante su sometimiento a redes de trata.

Alcances conocidos de la política y restricciones que se mantienen

El FBI aclaró en su declaración que los postulantes que participaron en actos sexuales criminales no son elegibles para el empleo, con independencia del nuevo criterio. AP informó que el organismo mantiene la intención de excluir a postulantes con antecedentes de prostitución en los últimos diez años, lo que indica que la flexibilización tiene límites temporales y contextuales definidos.

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La audiencia del martes abarcó otros temas de peso: el posible despliegue de agentes en los comicios de noviembre, los despidos masivos de agentes que participaron en investigaciones contra el presidente Donald Trump y el desempeño general de Patel al frente del organismo. La discusión sobre los criterios de contratación fue la que generó el mayor grado de sorpresa bipartidista en la sala, con preguntas que cruzaron las líneas partidarias durante las horas que duró la sesión.