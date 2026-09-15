Ron DeSantis defendió al jurado disidente del juicio de Lindsay Clancy y ofreció "asilo" en Florida si recibe acoso

Ron DeSantis defendió al jurado disidente del juicio contra Lindsay Clancy y acusó a NBC10 Boston de impulsar una campaña de desprestigio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, salió públicamente en defensa del único jurado que impidió un veredicto en el juicio contra Lindsay Clancy y acusó a los medios de comunicación de orquestar una campaña de desprestigio. La reacción de DeSantis llegó horas después de que NBC10 Boston publicara una investigación con antecedentes judiciales y civiles del integrante del tribunal que votó en solitario contra la absolución de la acusada.

“Un hombre se opuso a que una mujer matara a sus tres hijos y saliera impune, entonces NBC intenta difamar a ese jurado, cuya identidad debería estar protegida”, escribió DeSantis en sus redes sociales. “Otro punto bajo para los medios tradicionales”, remarcó.

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Ron DeSantis critica un informe periodístico sobre un jurado del caso de Lindsay Clancy y ofrece asilo en Florida al integrante del tribunal. (@RonDeSantis)

El mandatario fue más allá y ofreció “asilo” en Florida al jurado si recibe acoso por las revelaciones: “Si el jurado está siendo acosado, Florida le dará asilo; estoy seguro de que sería bienvenido y apreciado”, añadió en la misma publicación, de acuerdo con la misma fuente.

Qué reveló la investigación de NBC10 Boston sobre el jurado disidente en Massachusetts

La investigación que encendió la polémica fue publicada por NBC10 Boston el mismo viernes. Según ese informe, documentos judiciales y testimonios de familiares del jurado —cuya identidad no fue revelada porque la lista de integrantes del tribunal permanece bajo reserva y el hombre no habló públicamente— señalan una historia de alegaciones de violencia doméstica.

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En septiembre de 2021, el hombre enfrentó un cargo penal en el Tribunal de Distrito de Brockton por supuestamente agredir a su entonces esposa. Según un informe policial citado por NBC10, el sobrino de 13 años del jurado llamó al número de emergencias tras ver a su tío tomar a la mujer del cuello y empujarla contra una cómoda. El cargo fue desestimado con posterioridad al episodio, y la pareja se divorció. La exesposa declaró al mismo medio que no quiso testificar en el caso porque temía perder la custodia de su hija.

Documentos citados por NBC10 Boston indicaron que el jurado enfrentó en 2021 un cargo penal por presunta violencia doméstica en Brockton. (Greg Derr/Pool via REUTERS)

Ese mismo sobrino —ya adolescente— obtuvo una orden de restricción contra el jurado el año pasado, luego de afirmar que el hombre lo empujó al suelo y lo golpeó repetidamente. En su declaración jurada, según el medio, el joven citó a su tío: “Arruinaste mi maldita vida” y “Te lo tenías merecido desde hace mucho tiempo”. Esa orden de restricción seguía activa cuando el jurado fue seleccionado para el juicio de Clancy y escuchó semanas de pruebas, según informó NBC10 Boston.

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El medio también encontró que el hombre acumulaba una deuda de alquiler desde marzo. Mientras el jurado deliberaba, su propietario obtuvo una sentencia de más de USD 12.000 por rentas impagas y avanzó con un proceso de desalojo, según constan en los registros del tribunal de vivienda.

Las preguntas sobre la selección del jurado en Massachusetts y el cuestionario estándar

Los antecedentes detectados pusieron en tela de juicio el proceso de selección del jurado en el condado de Plymouth. El cuestionario estándar de Massachusetts pregunta a los candidatos a jurado si fueron arrestados, si enfrentaron cargos penales o si recibieron una orden judicial. Según el análisis publicado por NBC10 Boston, las tres preguntas eran aplicables al disidente.

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El cuestionario estándar del jurado en Massachusetts quedó bajo escrutinio porque incluía preguntas sobre arrestos, cargos penales y órdenes judiciales. (Greg Derr/Pool via REUTERS)

Sin embargo, el cuestionario no es un documento público y no se confirmó de forma independiente cómo lo completó el hombre. “No veo cómo, si esas preguntas hubieran sido respondidas correctamente, alguna de las partes hubiera aceptado el riesgo de que se sentara” en el jurado, dijo el analista legal jefe de NBC10 Boston, Michael Coyne, en declaraciones recogidas por el medio. Coyne también señaló que faltar a la verdad en ese cuestionario “es, en efecto, un delito”.

Tanto la Fiscalía del Distrito de Plymouth como el equipo de defensa de Clancy declinaron comentar los hallazgos. Al cierre de la nota, no quedó claro si el cuestionario original todavía existe o fue destruido tras la declaración de nulidad del juicio.

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El juicio de Lindsay Clancy terminó con el jurado dividido 11 a 1 y nulidad declarada

Lindsay Clancy fue acusada de matar a sus tres hijos —Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses— en el hogar familiar de Duxbury, Massachusetts, en 2023. El juicio concluyó sin veredicto: tras siete días de deliberaciones, el panel de jurados quedó dividido 11 a 1 en torno a si absolver a Clancy por enfermedad o defecto mental. El juez William Sullivan declaró la nulidad del juicio.

Varios jurados describieron al disidente como “arrogante” y sostuvieron que se negó a participar en las deliberaciones. Uno de ellos calificó su comportamiento de “impactante”, según NBC10 Boston. Ningún familiar del hombre, que permanece en situación de distanciamiento de su entorno desde el incidente con su sobrino, sabía de su participación en el proceso, según el mismo medio.

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La defensa de Clancy sostuvo durante el juicio que la acusada atravesaba una psicosis posparto al momento de los hechos y que, por esa razón, no era penalmente responsable por la muerte de sus hijos. Con la declaración de nulidad, el caso queda abierto a la posibilidad de un nuevo juicio.