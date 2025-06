Las 10 famosas más ricas de Estados Unidos en 2025, según Forbes

Oprah Winfrey lidera la lista de Forbes como la mujer estadounidense más rica por múltiples activos y negocios (REUTERS)

En medio de un escenario económico marcado por la desaceleración del mercado cosmético y la caída en la valoración de catálogos musicales, algunas figuras del entretenimiento lograron sostener e incluso incrementar fortunas multimillonarias.

La lista de las mujeres estadounidenses más ricas que hicieron su fortuna por cuenta propia, publicada por Forbes, reveló cómo las estrategias de expansión, los derechos sobre la propiedad intelectual y los negocios diversificados continúan siendo claves para mantenerse en la cima.

En esta edición, el umbral mínimo para ingresar en el ranking aumentó a USD 570 millones, frente a los 300 millones del año anterior.

La suma de las fortunas de las 10 celebridades presentes en el listado alcanza los USD 11,500 millones, con nombres como Selena Gomez, que debuta gracias al crecimiento de su firma de belleza Rare Beauty.

10- Céline Dion

Fortuna: USD 570 millones

Céline Dion suma USD 570 millones a través de su catálogo musical y el documental “I Am: Celine Dion” (REUTERS/Andrew Kelly)

A los 57 años, Dion aumentó su patrimonio en un 4%. Aunque realiza menos apariciones públicas desde que le diagnosticaron el síndrome la persona rígida, que se caracteriza por episodios de rigidez y espasmos musculares, continúa generando ingresos por su catálogo musical y por el reciente documental I Am: Celine Dion, estrenado en Amazon Prime Video.

9- Judy Sheindlin

Fortuna: USD 580 millones

Sheindlin posee propiedades inmobiliarias en Florida, California, Rhode Island y Nueva York (REUTERS/Brian Snyder)

Conocida como “Judge Judy”, la exjueza de televisión de 82 años mantuvo ingresos estables a través de derechos de transmisión y producción. Su fortuna, al igual que la de Dion, creció un 4% en el último año.

8) Kylie Jenner

Fortuna: USD 670 millones

La desaceleración del mercado de belleza afectó la expansión de la empresa de cosméticos de Kylie Jenner (REUTERS/Danny Moloshok)

Kylie Jenner, de 27 años, registró una caída del 6% en su patrimonio. Aunque su empresa de cosméticos conserva una base de clientes estable, su ritmo de expansión se ha desacelerado en un mercado que en el último año tuvo un menor impulso.

7- Selena Gómez

Fortuna: USD 700 millones

Selena Gomez debuta en el listado de Forbes con USD 700 millones, gracias al éxito de Rare Beauty y su diversificada carrera artística (REUTERS/Mario Anzuoni)

A sus 32 años, la cantante texana ingresó por primera vez en la lista. Su firma de cosmética, Rare Beauty, generó aproximadamente USD 370 millones en ingresos durante 2023 y la empresa fue valuada en USD 1,300 millones.

Además de estar al frente de su empresa de cosmética, participa como actriz y productora en la serie Only Murders in the Building, y fue nominada al Globo de Oro por su actuación en Emilia Pérez.

El 21 de marzo de 2025, lanzó junto a su prometido, el productor Benny Blanco, su más reciente álbum: I Said I Love You First.

6- Beyoncé

Fortuna: USD 780 millones

En 2025, Beyoncé fue galardonada con dos premios Grammy por Cowboy Carter: Álbum del Año y Mejor Álbum Country (REUTERS/Mario Anzuoni)

A los 43 años, la artista incrementó su patrimonio en un 4% respecto a 2024. Beyoncé sigue generando ingresos a partir de su música, giras y emprendimientos vinculados a la moda.

Actualmente, Beyoncé se encuentra realizando la gira “Cowboy Carter and the Rodeo Chitlin’ Circuit Tour”, que comenzó en abril de 2025 y ofrece conciertos en Estados Unidos, Reino Unido y Francia. El tour finalizará el 11 de julio en Atlanta.

5- Madonna

Fortuna: USD 850 millones

Con USD 850 millones, Madonna mantiene su fortuna estable, destacando con los ingresos generados por su gira “Celebration Tour” (REUTERS/Pilar Olivares)

Con 66 años, Madonna conserva su lugar en la lista gracias a su extenso legado musical. Su fortuna se mantiene sin cambios, según el informe de Forbes.

En diciembre de 2024, la artista adelantó en redes sociales que trabaja en nuevo material al escribir: “¿Quién quiere escuchar música nueva en 2025?”.

Este anuncio siguió al cierre de su exitosa gira “Celebration Tour”, finalizada en mayo del año pasado, que recaudó cerca de USD 230 millones, siendo la sexta gira de su carrera en superar los USD 100 millones desde 2001.

4- Rihanna

Fortuna: USD 1,000 millones

Pese al contexto adverso, Rihanna anunció junto a a A$AP Rocky su tercer embarazo en la Met Gala (REUTERS/Mario Anzuoni)

A sus 37 años, la cantante experimentó una caída del 29% en su patrimonio, equivalente a USD 400 millones. Sus marcas principales de cosmético y lencería enfrentaron un freno en su crecimiento.

Además, el director ejecutivo de Savage X Fenty renunció, y aunque Fenty se expandió a China, el entorno de consumo es calificado como “complejo”, según detalló Forbes.

En medio de un panorama empresarial desafiante, la estrella de pop sorprendió al anunciar su tercer embarazo durante la Met Gala en mayo.

3- Taylor Swift

Fortuna: USD 1,600 millones

Taylor Swift registra un incremento del 23% en su fortuna con USD 1,600 millones, impulsada por el éxito histórico del Eras Tour (AP/Lindsey Wasson)

Con 35 años y un incremento del 23% (USD 300 millones) en su fortuna en doce meses, la artista ocupa el tercer lugar. Su gira Eras Tour, que finalizó en 2024 tras 149 conciertos en 54 ciudades, se consolidó como la gira más exitosa en la historia de la música, con más de USD 2.000 millones en ventas de entradas, el doble del récord anterior.

La serie de conciertos fue acompañada por una película, un libro próximo a publicarse y las regrabaciones de sus álbumes. Forbes también informó que la cantante adquirió sus grabaciones maestras al fondo de inversión Shamrock Capital, y en su sitio web lo definió como: “Mi mayor sueño hecho realidad”.

2- Kim Kardashian

Fortuna: USD 1,700 millones

Kim Kardashian retiene un patrimonio de USD 1,700 millones, consolidado por las ventas de su empresa de indumentaria y nuevas colaboraciones deportivas (REUTERS/Mario Anzuoni)

Kim Kardashian, a sus 44 años, mantiene su fortuna sin variaciones respecto al año anterior. Su empresa de indumentaria alcanzó ventas cercanas a los USD 900 millones.

La compañía también presentó una colaboración con una reconocida marca deportiva, cuyos productos comenzarán a llegar al mercado en los próximos meses.

1- Oprah Winfrey

Fortuna: USD 3,100 millones

Oprah Winfrey convirtió una infancia atravesada por la pobreza en la base de un imperio valorado en USD 3,000 millones (REUTERS/Mike Segar)

Con 71 años y más de cuatro décadas de carrera, Oprah Winfrey se mantuvo como la celebridad más rica de Estados Unidos.

Su patrimonio creció un 3% en el último año, impulsado por ingresos provenientes de películas, especiales de televisión, un jet privado y múltiples propiedades inmobiliarias en Hawái. En 2025, vendió todas sus acciones de WeightWatchers poco antes de que la empresa se declarara en bancarrota.

Barbra Streisand, Reese Witherspoon, Katy Perry y Serena Williams también integran el ranking de Forbes, con un patrimonio conjunto de USD 1,660 millones (REUTERS/AP)

La lista completa elaborada por Forbes también incluye a figuras como Barbra Streisand, Reese Witherspoon, Katy Perry y Serena Williams, todas con fortunas superiores a los USD 350 millones.

Aunque el panorama económico impone desafíos, el informe subrayó que la diversificación de ingresos y el control sobre los activos propios continúan siendo factores decisivos en el crecimiento patrimonial de estas celebridades.