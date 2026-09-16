Al menos tres muertos y un herido tras la caída de un helicóptero de un canal de noticias en Los Ángeles

En esta imagen proporcionada por KABC-TV se ve un helicóptero que se estrelló cerca del lugar de un accidente de autobús, en Los Ángeles, el martes 15 de septiembre de 2026 (KABC-TV vía AP)

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Tres personas murieron y una cuarta fue trasladada a un hospital tras la caída de un helicóptero en Chatsworth, una zona de Los Ángeles, informó este martes el Departamento de Bomberos de la ciudad.

“Cuatro pacientes han sido evaluados. Se ha determinado que tres pacientes han fallecido en el lugar. Un paciente fue trasladado a un hospital local en condición desconocida”, indicó la institución en un comunicado.

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La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) y la Administración Federal de Aviación (FAA) investigarán las causas del siniestro, detalló el Departamento de Bomberos.

El accidente aéreo ocurrió después de una colisión entre un autobús de Los Ángeles Metro y un vehículo particular en la misma zona.

Varios medios estadounidenses señalaron que la aeronave siniestrada pertenecería al canal de televisión de noticias de NBC4. La presentadora de televisión Colleen Williams se quebró durante una transmisión en vivo al referirse al accidente aéreo. “Hemos perdido el contacto con nuestra gente. Sabíamos que era un helicóptero de noticias. Sabíamos que habíamos perdido el contacto con nuestra gente allí, y acabamos de recibir la confirmación”, sostuvo al aire.

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Equipos de emergencia trabajan en el lugar tras el accidente de un helicóptero de noticias en Chatsworth, un barrio residencial de Los Ángeles, California, el 15 de septiembre de 2026 (Blake Fagan/AFP)

Diversos helicópteros de prensa cubrían en el área el accidente entre el autobús y el automóvil, aunque Reuters no pudo confirmar de forma independiente esa versión.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, afirmó que estaba “devastada” por las muertes provocadas tanto por el accidente del helicóptero como por la colisión vial. La funcionaria agradeció la respuesta de los servicios de emergencia.

El helicóptero se estrelló entre dos edificios comerciales de la cuadra 9100 de Mason Avenue, en Chatsworth, y provocó un incendio que alcanzó a varios vehículos estacionados en las cercanías. Cuando los bomberos llegaron al lugar, encontraron la aeronave y los automóviles en llamas, a poca distancia del sitio donde los equipos de emergencia atendían a las víctimas de un accidente previo entre un autobús de Los Ángeles Metro y un vehículo particular.

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El accidente del helicóptero ocurrió mientras los servicios de emergencia respondían a la colisión vial registrada poco después de las 17:00 cerca de la intersección de Nordhoff Street y De Soto Avenue, de acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Un agente de la Policía de Los Ángeles habla con periodistas cerca del lugar del suceso tras el accidente de un helicóptero de noticias en Chatsworth, un barrio residencial de Los Ángeles, California, el 15 de septiembre de 2026 (Blake Fagan/AFP)

El choque entre el autobús y el automóvil dejó al menos dos muertos y seis heridos, que fueron trasladados a hospitales. Las autoridades no precisaron el estado de las personas lesionadas.

Los periodistas que se encontraban en el lugar del accidente del autobús dijeron que se escuchó una fuerte explosión, y algunos afirmaron haber visto un helicóptero estrellarse a una manzana de distancia, levantando columnas de humo en el aire.

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Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos, concentra un mercado televisivo competitivo, donde los canales recurren de forma habitual a helicópteros para cubrir incendios, persecuciones de vehículos y otros sucesos. La presencia de aeronaves de prensa suma tráfico aéreo a los cielos de la ciudad, mientras las cadenas buscan transmitir imágenes desde los lugares de los hechos.

(Con información de Reuters y AFP)