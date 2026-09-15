Estados Unidos

Paramount amenaza con dejar Los Ángeles para destrabar la compra de Warner: qué está en juego para Hollywood

Una demanda antimonopolio frenó la fusión más grande de la industria en décadas y puso a California en vilo. Lo que se decida en los tribunales federales podría redefinir para siempre el mapa del entretenimiento global

Una torre de agua con el logo de Paramount, el escudo dorado de Warner Bros. y el letrero de Hollywood en las colinas.
La demanda antimonopolio de Rob Bonta busca frenar la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery, valuada en USD 111.000 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La posible salida de Paramount Skydance de Los Ángeles amenaza con destruir decenas de miles de empleos en California y acelera el deterioro de una industria audiovisual que ya acumula años de pérdidas. Si David Ellison cumple su advertencia y traslada la sede y las operaciones del estudio a otro estado antes de que cierre el año, el golpe económico para la región podría superar los USD 21.200 millones anuales en producción perdida, según un borrador de informe de la Corporación de Desarrollo Económico de Los Ángeles (LAEDC, por sus siglas en inglés).

La crisis tiene origen en la demanda antimonopolio que el fiscal general de California, Rob Bonta, presentó junto a otros 11 fiscales estatales para impedir la fusión de Paramount con Warner Bros. Discovery, valuada en USD 111.000 millones. La operación reuniría bajo un mismo techo cadenas como HBO, CNN, CBS, Comedy Central, MTV y TBS, lo que permitiría a Ellison competir de igual a igual con los gigantes tecnológicos que dominan el consumo audiovisual global.

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Desde el 1 de octubre de 2026, Paramount deberá pagar USD 7 millones diarios por el ticking fee si la adquisición de Warner Bros. Discovery sigue sin cerrarse. (REUTERS/Mike Blake)
Desde el 1 de octubre de 2026, Paramount deberá pagar USD 7 millones diarios por el ticking fee si la adquisición de Warner Bros. Discovery sigue sin cerrarse. (REUTERS/Mike Blake)

Una jueza federal de Oakland bloqueó temporalmente el acuerdo y fijó el juicio para marzo de 2027. Desde entonces, Paramount acordó no cerrar la adquisición hasta que haya un fallo o hasta el 1 de junio, lo que ocurra primero. Las negociaciones de acuerdo extrajudicial colapsaron a fines de agosto: Bonta acusó a Paramount de filtrar y distorsionar el contenido de las conversaciones y suspendió los contactos.

Paramount negó las acusaciones, pero el fiscal no retomó el diálogo.

Los costos del bloqueo judicial se acumulan a partir del 1 de octubre de 2026

El tiempo juega en contra de Ellison. A partir del 1 de octubre, Paramount deberá abonar USD 7 millones diarios a los accionistas de Warner Bros. Discovery mientras el acuerdo permanezca sin cerrar, un mecanismo conocido como ticking fee. Sin una solución antes del inicio del juicio, la empresa acumularía unos USD 1.300 millones en ese concepto, que se sumarían a una transacción ya altamente apalancada.

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Una jueza federal de Oakland bloqueó de forma temporal la fusión de Paramount con Warner Bros. Discovery y fijó el juicio para marzo de 2027. (REUTERS/Daniel Cole)
Una jueza federal de Oakland bloqueó de forma temporal la fusión de Paramount con Warner Bros. Discovery y fijó el juicio para marzo de 2027. (REUTERS/Daniel Cole)

Para morigerar ese impacto, Paramount pidió a la jueza que obligue a California y al resto de los estados demandantes —entre ellos Nevada, Oregón y Nueva York—, así como al Sindicato de Guionistas de América (WGA), a depositar una caución de USD 1.880 millones que compense a la empresa por esas pérdidas. Una audiencia sobre ese pedido está prevista para el 24 de septiembre.

Un juez magistrado también ordenó a ambas partes identificar fechas en octubre para reanudar conversaciones de acuerdo bajo supervisión judicial.

La mudanza a Tennessee, Texas o Georgia, una presión sobre Los Ángeles cada vez más real

Frente a ese escenario, el directorio de Paramount aprobó un plan de contingencia para trasladar la sede del estudio fuera de Hollywood a partir del otoño, según fuentes familiarizadas con la situación citadas por el Los Angeles Times. Ellison ha señalado a su entorno que no quiere dejar Los Ángeles, pero que está dispuesto a hacerlo si la fusión no se concreta. La empresa no hizo comentarios al respecto.

Tennessee, Texas y Georgia figuran en la lista de destinos posibles. La atracción principal es fiscal: una reubicación daría a la empresa acceso a incentivos estatales que California no ofrece en esa escala. El Departamento de Desarrollo Económico y Comunitario de Tennessee declinó comentar sus negociaciones con Paramount, aunque en un comunicado una vocera señaló que el estado “sigue comprometido a trabajar con compañías de una amplia gama de industrias que exploran oportunidades para invertir y crecer en Tennessee”, según recogió el Los Angeles Times.

El economista Kevin Klowden, director gerente de Melcene Advisory, advirtió que la amenaza es real. “Es un juego del que nadie quiere dar el primer paso”, dijo en declaraciones al mismo medio. “Pero no descarto la amenaza porque es muy real.”

Entre 28.990 y 57.980 empleos de tiempo completo en California podrían desaparecer de forma permanente

El borrador de informe encargado por Paramount a la Corporación de Desarrollo Económico de Los Ángeles, publicado por Politico, calcula el impacto en dos etapas. En el corto plazo —entre octubre de 2026 y septiembre de 2031—, una reubicación parcial de la sede implicaría la pérdida de entre 2.750 y 5.550 años-empleo en todo California y una contracción económica de entre USD 1.010 millones y USD 2.030 millones.

El fiscal general de California, Rob Bonta, ofrece una rueda de prensa junto al icónico letrero de Hollywood, anunciando que California demandará para bloquear la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount. (REUTERS/Daniel Cole/Foto de archivo)
El fiscal general de California, Rob Bonta, ofrece una rueda de prensa junto al icónico letrero de Hollywood, anunciando que California demandará para bloquear la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount. (REUTERS/Daniel Cole/Foto de archivo)

Una vez completada la relocalización total, el estado podría perder de forma permanente entre 28.990 y 57.980 empleos de tiempo completo en todos los sectores, con pérdidas anuales de entre USD 10.600 millones y USD 21.200 millones en producción económica, según el mismo documento.

Esas proyecciones no contemplan una fusión: reflejan únicamente el efecto de la mudanza. El economista Klowden advirtió que el impacto excede a Los Ángeles. “Si Ellison saca toda la gestión y toda la producción, se habla de potencialmente decenas de miles de empleos”, dijo al Los Angeles Times. “Eso, sin rodeos, no solo es devastador para Los Ángeles. Se convierte en devastador para todos”.

El empleo audiovisual y los pequeños negocios de Los Ángeles ya sienten la presión

La amenaza afecta a un sector con años de crisis: menor producción local, huelgas en 2023, la pandemia e incendios en 2025 redujeron el trabajo para miles de técnicos y actores. “Tanta gente nunca vuelve a trabajar”, dijo Keyla Wood, actriz mexicana en Los Ángeles, en un acto del grupo pro-fusión Neighbors for Strong Communities. “Imaginen que un estudio con 100 años de historia aquí simplemente se va. ¿Qué seremos?”, agregó Daniela Kelly, actriz y bailarina brasileña, según Los Angeles Times.

La crisis del empleo audiovisual en Los Ángeles se agrava por la menor producción local, las huelgas de 2023, la pandemia y los incendios de 2025, antes de cualquier decisión sobre Paramount. (REUTERS/Eric Gaillard/File Photo)
La crisis del empleo audiovisual en Los Ángeles se agrava por la menor producción local, las huelgas de 2023, la pandemia y los incendios de 2025, antes de cualquier decisión sobre Paramount. (REUTERS/Eric Gaillard/File Photo)

Un informe del Departamento de Oportunidad Económica del condado de Los Ángeles estimó que la fusión, sin mudanza, podría eliminar casi 4.500 puestos en tres años y comprometer otros 5.865 en empresas proveedoras, con pérdidas de USD 4.000 millones en producción y USD 550 millones en recaudación fiscal, según la directora Kelly LoBianco. Klowden advirtió que una reubicación provocaría una “hemorragia de talento” y citó el traslado de Nissan de Gardena a Nashville en 2006, cuando menos de la mitad de los empleados californianos siguió a la empresa.

Un acuerdo extrajudicial podría implicar que Warner venda activos como New Line Cinema (con los derechos de El señor de los anillos y El conjuro) o canales como CNN, Food Network o Cartoon Network, para reducir la concentración de mercado que alega el fiscal Bonta. Paramount podría comprometerse a mantener operaciones en Los Ángeles. El legislador estatal Rick Chavez Zbur, cuyo distrito incluye el lote de Melrose Avenue y barrios cercanos a Warner en Burbank, dijo a Los Angeles Times que confía en una solución. “Todas las partes deben entender lo que esto significa para los trabajadores y los pequeños negocios”, concluyó.

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