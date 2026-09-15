El alza del precio del diésel amenaza con encarecer la cosecha en Minnesota

El precio del diésel en Minnesota aumentó antes de la cosecha de otoño y amenaza con encarecer la producción agrícola y los alimentos (REUTERS/Nathan Howard)

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Los productores de Minnesota afrontan un aumento acelerado del precio del diésel en vísperas de la cosecha de otoño, un gasto que, de acuerdo con agricultores consultados por CBS News, podría trasladarse con el tiempo a la cadena alimentaria.

El combustible diésel aumentó 30 centavos de dólar por galón durante la última semana y superó en más de 2 dólares el valor registrado hace un año, informó el medio. Para las explotaciones agrícolas, que dependen de maquinaria de alto consumo para recolectar maíz y soja, esa variación representa un incremento inmediato de los gastos operativos.

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Ryan Mackenthun, presidente de la Asociación de Productores de Soja de Minnesota, señaló que espera una de las mayores cosechas de su trayectoria. Las lluvias oportunas en el condado de McLeod, aseguró, ayudaron a sus campos a evitar parte de la sequía que afectó a otros agricultores del estado.

Las cosechadoras pueden consumir 1.136 litros de diésel al día

Ryan Mackenthun afirmó que sus cosechadoras consumirán unos 1.136 litros de diésel por día durante la recolección de soja de otoño (REUTERS/Ken Cedeno)

La perspectiva de una buena producción no elimina la presión que ejercen los precios del combustible. Mackenthun explicó a CBS News que sus cosechadoras utilizarán unos 1.136 litros de diésel diarios (300 galones) durante la recolección de soja de este otoño.

El dirigente agrícola estimó que el encarecimiento del combustible supondrá entre 1.000 y 1.500 dólares adicionales por día. Ese desembolso puede sostenerse entre 20 y 30 jornadas consecutivas durante la campaña, tal y como dijo al medio local.

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“Vamos a sufrir el impacto en la granja, y el consumidor también lo recibirá finalmente en el mercado”, afirmó Mackenthun, en una declaración traducida al español a partir de sus palabras recogidas por CBS News.

El agricultor vinculó el aumento con el conflicto en Medio Oriente, que, de acuerdo con el reporte, ha incidido de forma directa en el costo del diésel para los productores de Minnesota. El precio del galón superó los 6 dólares, unos 2,50 dólares más que hace un año.

La soja y el maíz ofrecen un alivio parcial a las granjas

La suba de los precios del maíz y la soja ofrece un alivio parcial, pero no compensa por completo la factura de combustible de las explotaciones agrícolas

Dan Glessing, presidente de la Oficina Agrícola de Minnesota, sostuvo que la reciente recuperación de los precios de materias primas como el maíz y la soja puede compensar una parte del gasto extraordinario en combustible.

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Sin embargo, Glessing advirtió que ese repunte no neutraliza por completo la factura mensual de las explotaciones. “Ninguna planificación puede superar algo así. Será un impacto al ver la cuenta”, aseguró el representante en declaraciones difundidas por el canal.

El dirigente añadió que el pago por diésel demandará una porción mayor de los recursos de los agricultores de la prevista al comienzo de la temporada. El escenario obliga a los productores a calcular el resultado de la cosecha con precios de venta potencialmente más favorables, pero también con costos logísticos más altos.

La ecuación tiene relevancia fuera de las zonas rurales porque el diésel interviene en la siembra, la recolección y el transporte de los cultivos. Mackenthun planteó que el incremento puede repercutir más adelante en los precios que pagan los compradores por los alimentos.

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Los fertilizantes cuestan cerca de 50% más que hace tres años

El combustible no es el único insumo que presiona los presupuestos agrícolas. Los productores citados por CBS News indicaron que los fertilizantes cuestan aproximadamente 50% más que hace tres años, un incremento que se suma a los gastos de energía y operación de la maquinaria.

La combinación de diésel caro y fertilizantes más costosos llega tras una temporada marcada por condiciones desiguales de sequía. Mackenthun declaró que el área comprendida aproximadamente entre Owatonna y Morris fue una de las últimas de Minnesota en entrar en una categoría de sequía, un factor que permitió preservar mejores expectativas para algunos cultivos.

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Mientras comienza la recolección de otoño, los agricultores deberán afrontar facturas de combustible superiores a las de la campaña pasada. Glessing consideró que el incremento será visible mes a mes, incluso para quienes puedan beneficiarse de la mejora en las cotizaciones del maíz y la soja.