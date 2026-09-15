Estados Unidos

El alza del precio del diésel amenaza con encarecer la cosecha en Minnesota

Los productores agrícolas enfrentan mayores costos de combustible y fertilizantes durante la recolección de otoño, una presión que podría trasladarse a los precios de los alimentos

El precio del diésel en Minnesota aumentó antes de la cosecha de otoño y amenaza con encarecer la producción agrícola y los alimentos (REUTERS/Nathan Howard)
El precio del diésel en Minnesota aumentó antes de la cosecha de otoño y amenaza con encarecer la producción agrícola y los alimentos (REUTERS/Nathan Howard)
Guardar

Los productores de Minnesota afrontan un aumento acelerado del precio del diésel en vísperas de la cosecha de otoño, un gasto que, de acuerdo con agricultores consultados por CBS News, podría trasladarse con el tiempo a la cadena alimentaria.

El combustible diésel aumentó 30 centavos de dólar por galón durante la última semana y superó en más de 2 dólares el valor registrado hace un año, informó el medio. Para las explotaciones agrícolas, que dependen de maquinaria de alto consumo para recolectar maíz y soja, esa variación representa un incremento inmediato de los gastos operativos.

PUBLICIDAD

Ryan Mackenthun, presidente de la Asociación de Productores de Soja de Minnesota, señaló que espera una de las mayores cosechas de su trayectoria. Las lluvias oportunas en el condado de McLeod, aseguró, ayudaron a sus campos a evitar parte de la sequía que afectó a otros agricultores del estado.

Las cosechadoras pueden consumir 1.136 litros de diésel al día

Ryan Mackenthun afirmó que sus cosechadoras consumirán unos 1.136 litros de diésel por día durante la recolección de soja de otoño (REUTERS/Ken Cedeno)
Ryan Mackenthun afirmó que sus cosechadoras consumirán unos 1.136 litros de diésel por día durante la recolección de soja de otoño (REUTERS/Ken Cedeno)

La perspectiva de una buena producción no elimina la presión que ejercen los precios del combustible. Mackenthun explicó a CBS News que sus cosechadoras utilizarán unos 1.136 litros de diésel diarios (300 galones) durante la recolección de soja de este otoño.

El dirigente agrícola estimó que el encarecimiento del combustible supondrá entre 1.000 y 1.500 dólares adicionales por día. Ese desembolso puede sostenerse entre 20 y 30 jornadas consecutivas durante la campaña, tal y como dijo al medio local.

PUBLICIDAD

Vamos a sufrir el impacto en la granja, y el consumidor también lo recibirá finalmente en el mercado”, afirmó Mackenthun, en una declaración traducida al español a partir de sus palabras recogidas por CBS News.

El agricultor vinculó el aumento con el conflicto en Medio Oriente, que, de acuerdo con el reporte, ha incidido de forma directa en el costo del diésel para los productores de Minnesota. El precio del galón superó los 6 dólares, unos 2,50 dólares más que hace un año.

La soja y el maíz ofrecen un alivio parcial a las granjas

La suba de los precios del maíz y la soja ofrece un alivio parcial, pero no compensa por completo la factura de combustible de las explotaciones agrícolas
La suba de los precios del maíz y la soja ofrece un alivio parcial, pero no compensa por completo la factura de combustible de las explotaciones agrícolas

Dan Glessing, presidente de la Oficina Agrícola de Minnesota, sostuvo que la reciente recuperación de los precios de materias primas como el maíz y la soja puede compensar una parte del gasto extraordinario en combustible.

Sin embargo, Glessing advirtió que ese repunte no neutraliza por completo la factura mensual de las explotaciones. “Ninguna planificación puede superar algo así. Será un impacto al ver la cuenta”, aseguró el representante en declaraciones difundidas por el canal.

El dirigente añadió que el pago por diésel demandará una porción mayor de los recursos de los agricultores de la prevista al comienzo de la temporada. El escenario obliga a los productores a calcular el resultado de la cosecha con precios de venta potencialmente más favorables, pero también con costos logísticos más altos.

La ecuación tiene relevancia fuera de las zonas rurales porque el diésel interviene en la siembra, la recolección y el transporte de los cultivos. Mackenthun planteó que el incremento puede repercutir más adelante en los precios que pagan los compradores por los alimentos.

Los fertilizantes cuestan cerca de 50% más que hace tres años

El combustible no es el único insumo que presiona los presupuestos agrícolas. Los productores citados por CBS News indicaron que los fertilizantes cuestan aproximadamente 50% más que hace tres años, un incremento que se suma a los gastos de energía y operación de la maquinaria.

La combinación de diésel caro y fertilizantes más costosos llega tras una temporada marcada por condiciones desiguales de sequía. Mackenthun declaró que el área comprendida aproximadamente entre Owatonna y Morris fue una de las últimas de Minnesota en entrar en una categoría de sequía, un factor que permitió preservar mejores expectativas para algunos cultivos.

Mientras comienza la recolección de otoño, los agricultores deberán afrontar facturas de combustible superiores a las de la campaña pasada. Glessing consideró que el incremento será visible mes a mes, incluso para quienes puedan beneficiarse de la mejora en las cotizaciones del maíz y la soja.

Temas Relacionados

MinnesotaDiéselAgriculturaFertilizantesEEUUEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dos jóvenes murieron atropellados por un tren del metro de Nueva York mientras estaban sentados en las vías

La Policía acudió a la estación Spring Street por un reporte de individuos en peligro y halló a Malaika Chitre y Navam Kaul sin vida debajo de un vagón

Dos jóvenes murieron atropellados por un tren del metro de Nueva York mientras estaban sentados en las vías

Steven Kolb se disculpó y pidió licencia tras agredir a activistas de PETA en la Semana de la Moda de Nueva York

El presidente del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos admitió haber actuado de forma inapropiada al contener físicamente a los manifestantes durante el desfile de COS. Tras la difusión de los videos, la institución lo apartó temporalmente del cargo mientras la organización evalúa posibles acciones penales

Steven Kolb se disculpó y pidió licencia tras agredir a activistas de PETA en la Semana de la Moda de Nueva York

Más del 71% de los estadounidenses dijeron haberse sentido fatigados varias veces en los últimos tres meses

Un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades reveló que mujeres y adultos jóvenes registraron los mayores niveles de cansancio frecuente, asociado a dificultades cotidianas y de salud mental

Más del 71% de los estadounidenses dijeron haberse sentido fatigados varias veces en los últimos tres meses

Detienen a una mujer por el presunto robo de un Rolex valuado en USD 98.400 durante un encuentro en un club

La investigación comenzó tras la denuncia de un hombre que aseguró haber conocido a la sospechosa en Gulfstream Park, en Hallandale Beach, durante la madrugada del 12 de abril

Detienen a una mujer por el presunto robo de un Rolex valuado en USD 98.400 durante un encuentro en un club

Juicio político en Georgia: destituyen al alcalde más joven del estado tras 10 meses en el cargo por malversación y mensajes inapropiados

El joven funcionario dejó el cargo sin cargos penales en su contra, pero con una investigación administrativa que selló su futuro en la política local

Juicio político en Georgia: destituyen al alcalde más joven del estado tras 10 meses en el cargo por malversación y mensajes inapropiados

TECNO

Cómo se verían Los Saja Boys de Las Guerreras K-pop en el universo de Tom y Jerry

Cómo se verían Los Saja Boys de Las Guerreras K-pop en el universo de Tom y Jerry

OpenAI compra una startup de cámaras para smartphones creada por exingenieros de Apple

Cuáles son las consolas descartadas para el lanzamiento de GTA VI

En qué aspectos se inspira GTA 6 en Red Dead Redemption 2 según Rockstar Games

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda este martes

ENTRETENIMIENTO

“Empezaron a darme el reconocimiento que merezco”: Dave Franco habló sobre construir una carrera bajo la sombra de su hermano James

“Empezaron a darme el reconocimiento que merezco”: Dave Franco habló sobre construir una carrera bajo la sombra de su hermano James

Premios Emmy 2026: dónde ver las series ganadoras de la gala más importante de la TV

Murió Yuri Nakamura, estrella de 'Romantics Anonymous'

Una familia, un crimen y 30 años de silencio en la nueva serie Catedrales

“Gestioné muy mal mi relación con Hollywood, pero siempre para mi beneficio”: la particular autocrítica de Russell Crowe

MUNDO

A un año de su muerte, el testamento de Giorgio Armani obliga a vender parte de su empresa

A un año de su muerte, el testamento de Giorgio Armani obliga a vender parte de su empresa

Qatar alertó sobre consecuencias catastróficas ante la amenaza hutí de cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb

La economía china cayó en el último mes arrastrada por el consumo débil y la crisis inmobiliaria

Japón cruza una barrera histórica: ya son más de 100.000 los habitantes que superan los 100 años

Dinamarca denunció que un buque de guerra ruso disparó dos begalas hacia un helicóptero en el mar Báltico