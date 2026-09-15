Texas toma medidas para sancionar a los centros de datos por infracciones con el uso del agua

La nueva directiva en Texas volvió obligatoria la encuesta anual sobre consumo hídrico y fijó consecuencias legales por incumplimiento (REUTERS/Shelby Tauber)

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El gobernador de Texas Greg Abbott ordenó el lunes a la Junta de Desarrollo Hídrico de Texas (TWDB) que aplique sanciones civiles y penales a los centros de datos que incumplieron los requisitos de información sobre uso del agua. Hasta el momento, menos de un tercio de las empresas encuestadas habían respondido a un relevamiento de consumo hídrico.

La directiva convierte en obligatorio lo que hasta ahora era voluntario y añade consecuencias concretas a quienes omitieron responder la encuesta anual del organismo, con plazo vencido en marzo de 2026, según informó Reuters.

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Texas acumula al menos 335 centros de datos en operación y otros 248 en etapa de proyección, lo que lo posiciona como el segundo mercado más grande del país para esa infraestructura, detrás de Virginia.

Ese crecimiento acelerado derivó en una presión inédita sobre el sistema eléctrico y sobre las reservas hídricas del estado, y motivó una serie de medidas regulatorias que se fueron endureciendo a lo largo del año.

Greg Abbott ordenó a la Junta de Desarrollo Hídrico de Texas sancionar a los centros de datos que no informaron su uso del agua (REUTERS/Jessica Koscielniak)

El Código de Agua de Texas permite multas y cargos penales por incumplimiento

Cualquier entidad que no complete y devuelva a tiempo la encuesta de la TWDB comete una infracción calificada como delito menor clase C, sancionable con una multa.

Además, esas mismas empresas quedan inhabilitadas para obtener permisos, enmiendas o renovaciones ante la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ), según establece el Capítulo 11 del Código de Agua estatal.

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“Los centros de datos deben compartir el deber de proteger el agua de Texas”, dijo Abbott en el texto de la directiva.

Además agregó: “El Código de Agua de Texas exige una encuesta de uso del agua completa y precisa. Dirijo a la Junta de Desarrollo Hídrico de Texas a usar su autoridad de control para penalizar los incumplimientos pasados e imponer consecuencias legales ante cualquier falta futura”.

La TWDB también deberá derivar los casos de incumplimiento al fiscal del condado o distrito que corresponda e informar a la TCEQ para la posible descalificación de permisos.

Texas concentra 335 centros de datos en operación y 248 proyectados, lo que agrava la presión sobre el agua y la red eléctrica (REUTERS/Shelby Tauber)

La TWDB no puede planificar el agua del estado sin los datos que las empresas retienen

La junta tiene por mandato elaborar un plan estatal de agua que garantice el abastecimiento a largo plazo para toda la población de Texas. Para eso requiere información detallada sobre el consumo actual y proyectado de cada gran usuario.

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Según la oficina del gobernador, los centros de datos “parecen haber cometido violaciones civiles y penales” al no proporcionar esa información al organismo regulador.

El déficit de datos es cuantificable: en una audiencia legislativa celebrada en junio, funcionarios estatales informaron que menos de un tercio de las compañías encuestadas por la Comisión de Servicios Públicos de Texas (PUCT) habían respondido a un relevamiento sobre uso del agua. Las respuestas a la encuesta anual de la TWDB correspondiente al año calendario 2025 vencieron en marzo de ese mismo año.

Abbott ordena coordinar la auditoría hídrica y actualizar resultados en octubre

La nueva directiva se articula con la orden emitida el 3 de agosto de 2026, cuando el gobernador instruyó al Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT) y a la PUCT a realizar una auditoría integral de todos los centros de datos que avancen en el proceso de interconexión a la red eléctrica estatal.

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Esa auditoría exige información sobre consumo de agua, fuentes de suministro hídrico y tecnologías de eficiencia implementadas. Todo proyecto que no complete el proceso debe ser rechazado para la interconexión.

La TWDB deberá ahora coordinarse con la PUCT y asociarse con ERCOT para auditar esas mismas variables. Si una empresa no responde a ese requerimiento, la junta activará su autoridad de control independiente.

La TWDB tiene plazo hasta el 14 de octubre de 2026 para presentar al gobernador un informe sobre el avance de sus acciones de control, con actualizaciones posteriores hasta completar la auditoría.

Abbott también ordenó coordinar con ERCOT y la PUCT una auditoría hídrica de los centros de datos en proceso de interconexión eléctrica (REUTERS/Joel Angel Juarez)

La moratoria expuso que el 90% de las nuevas solicitudes de energía provienen de datacenters

El contexto detrás de estas medidas es el de una red eléctrica bajo presión extrema. La lista de espera de interconexión de ERCOT incluía, al momento de la moratoria de agosto, más de 1.800 proyectos con una demanda potencial acumulada de 474 gigavatios, cifra que supera en más de cinco veces el récord histórico de consumo máximo del estado.

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Alrededor del 90% de esas solicitudes provienen de infraestructuras tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial.

La medida del lunes llegó después de que la auditoría dispuesta en agosto recibiera críticas por su carácter voluntario.

Clayton Tucker, candidato demócrata a Comisionado de Agricultura de Texas, señaló el sábado que más del 70% de los centros de datos no respondió al relevamiento voluntario de agua y energía. “No se puede regular lo que no se mide”, remarcó Tucker, según consignó Fox 44.

Los centros de datos que incumplen la encuesta hídrica pueden quedar inhabilitados para obtener permisos ante la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (REUTERS/Shelby Tauber)

La presión política sobre el sector también creció desde otras posiciones del gobierno estatal. El comisionado de Agricultura Sid Miller pidió en mayo una moratoria temporal a nuevos desarrollos, mientras que el vicegobernador Dan Patrick y el presidente de la Cámara Dustin Burrows encomendaron a los legisladores estudiar la demanda de agua y energía de los centros de datos antes de la próxima sesión legislativa.

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