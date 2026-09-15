Estados Unidos

El sistema de alerta de seguridad regresa a las escuelas privadas de la ciudad de Nueva York

El modelo suspendido en junio para liberar personal durante el Mundial 2026, quedó integrado en la plataforma municipal Notify NYC con notificaciones geolocalizadas por barrio

Nueva York relanzó el sistema de alerta de seguridad para escuelas privadas y parroquiales tras tres hallazgos de armas cargadas en los primeros días del año escolar (REUTERS/Jeenah Moon)
Nueva York relanzó el sistema de alerta de seguridad para escuelas privadas y parroquiales tras tres hallazgos de armas cargadas en los primeros días del año escolar (REUTERS/Jeenah Moon)
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Tres armas de fuego cargadas fueron halladas en mochilas de estudiantes en los primeros tres días del año escolar en Nueva York, al tiempo que la ciudad relanzó un sistema de notificaciones de emergencia para escuelas privadas y parroquiales que había desactivado meses antes para redirigir recursos hacia la comunicación del Mundial de Fútbol y la celebración America250, indicó The New York Times.

El nuevo sistema, que entró en funcionamiento este martes, emite alertas cuando una escuela pública cercana entra en protocolo de cierre o refugio. Quedó integrado en Notify NYC, la plataforma de alertas municipales que administra la Agencia de Gestión de Emergencias de Nueva York (OEM) y que cuenta con 1,6 millones de suscriptores.

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A diferencia de la herramienta anterior, las alertas ahora son geográficamente focalizadas por barrio.

Las escuelas privadas atienden a aproximadamente un tercio de los estudiantes de Nueva York, pero no están cubiertas por la División de Seguridad Escolar del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), que sí patrulla los 1.600 establecimientos públicos de la ciudad.

Muchas instituciones privadas dependen de sus propios agentes de seguridad, que monitorean redes sociales, medios locales y aplicaciones como Citizen para detectar situaciones que puedan requerir un cierre preventivo.

Las escuelas privadas de Nueva York atienden a cerca de un tercio de los estudiantes, pero no están cubiertas por la División de Seguridad Escolar del NYPD (REUTERS/David 'Dee' Delgado)
Las escuelas privadas de Nueva York atienden a cerca de un tercio de los estudiantes, pero no están cubiertas por la División de Seguridad Escolar del NYPD (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

El sistema original surgió de una brecha identificada el 11-S

La historia detrás del sistema remonta a los atentados del 11 de septiembre de 2001. Tom Palermo, director de instalaciones del Colegio Chapin, advirtió ese día que varias escuelas privadas debían recurrir a los medios de comunicación para obtener información de seguridad.

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Comenzó a reenviar por correo electrónico las alertas de la Agencia de Gestión de Emergencias a escuelas independientes, aunque su lista tenía alcance y utilidad limitados.

Dos décadas después, durante la pandemia, Sarah Feinberg —exadministradora de la Administración Federal de Ferrocarriles (FRA) y ex presidenta interina de la Autoridad de Tránsito de la Ciudad de Nueva York (NYCT)— se enteró de que la escuela privada de su hija dependía de una aplicación de redes sociales colaborativas para conocer condiciones de peligro cercanas.

Junto a Palermo, convenció al municipio para que en 2024 estableciera un sistema de alertas por texto al que los operadores de escuelas privadas pudieran suscribirse de forma voluntaria.

El sistema de alerta surgió tras el 11-S, cuando escuelas privadas debieron recurrir a los medios para obtener información de seguridad en Nueva York (REUTERS/Jeenah Moon)
El sistema de alerta surgió tras el 11-S, cuando escuelas privadas debieron recurrir a los medios para obtener información de seguridad en Nueva York (REUTERS/Jeenah Moon)

El sistema previo era defectuoso y nunca logró masa crítica

La primera versión tenía fallas estructurales. Los administradores solo podían suscribirse a alertas por borough (municipio o distrito), lo que generaba notificaciones sobre cierres ocurridos a kilómetros de distancia.

Además, la ciudad dejó en manos de las propias escuelas la responsabilidad de difundir el sistema, lo que resultó en una adhesión mínima: apenas 100 administradores y padres de más de 1.000 escuelas privadas, parroquiales y charters no ubicadas en edificios públicos se registraron.

La operación también resultaba engorrosa. Como el sistema existía fuera de Notify NYC, los operadores debían alternar entre dos plataformas distintas para enviar mensajes, lo que consumía más del 10% de las horas laborales del personal, según datos obtenidos por The New York Times.

El nuevo sistema de alertas escolares quedó integrado en Notify NYC y envía notificaciones geolocalizadas por barrio cuando una escuela pública cercana entra en cierre o refugio (REUTERS/Jeenah Moon)
El nuevo sistema de alertas escolares quedó integrado en Notify NYC y envía notificaciones geolocalizadas por barrio cuando una escuela pública cercana entra en cierre o refugio (REUTERS/Jeenah Moon)

La ciudad suspendió el servicio en junio para preparar el Mundial

A principios de este año, el sistema desapareció sin previo aviso. Feinberg exigió explicaciones y obtuvo una respuesta por escrito: “Con el Mundial y Sail 250 en camino, necesitábamos reasignar horas de personal para preparar mensajes en 14 idiomas para una gran cantidad de eventos”.

La nueva herramienta busca resolver esas limitaciones. Al estar integrada en Notify NYC, los trabajadores de la agencia operan dentro de un único sistema. La OEM también solicita aprobación de la alcaldía para contratar dos miembros adicionales de personal y planea difundir el sistema mediante organizaciones escolares y redes sociales.

Escuelas que no conocían la versión anterior, como el Colegio Poly Prep Country Day en Brooklyn, ya se registraron para recibir las nuevas notificaciones.

La ciudad suspendió el servicio en junio para reasignar recursos a la comunicación de eventos multitudinarios como el Mundial 2026 y la celebración America250 (REUTERS/Angelina Katsanis)
La ciudad suspendió el servicio en junio para reasignar recursos a la comunicación de eventos multitudinarios como el Mundial 2026 y la celebración America250 (REUTERS/Angelina Katsanis)

Tres armas en tres días ponen a prueba la seguridad escolar

El relanzamiento del sistema se produce en un contexto de violencia inmediata. El lunes, agentes de seguridad de la Escuela de Desarrollo Profesional de Queens encontraron un arma cargada en la mochila de un estudiante de 17 años mientras era revisado antes de ingresar al edificio. El adolescente fue imputado por tenencia ilícita de arma y procesado como menor.

En Staten Island, Samuel Owusu, de 18 años, fue detenido en la Escuela Secundaria Curtis tras una pelea. Los agentes encontraron un arma con balas en el cargador junto con cannabis en su mochila; fue acusado de tenencia ilícita de arma y posesión no autorizada de cannabis. Un estudiante presente relató a ABC 7 que el detenido amenazó con disparar durante la pelea.

Mientras que en el Bronx, un adolescente de 17 años fue apuñalado mientras su madre lo inscribía en clases en la Escuela Secundaria Taft. Fue trasladado al Hospital Harlem con pronóstico estable. Sus atacantes no fueron identificados.

Mona Davids, fundadora de la Coalición de Seguridad Escolar de Nueva York, señaló en el portal Spectrum NY1 que la concentración de incidentes en los primeros días es inusual: “Generalmente nos enfrentamos a esto en la primera o segunda semana de octubre”.

Los incidentes en Queens, Staten Island, el Bronx y Sheepshead Bay reavivaron el debate sobre escáneres y agentes de seguridad en las escuelas de Nueva York (REUTERS/Adam Gray)
Los incidentes en Queens, Staten Island, el Bronx y Sheepshead Bay reavivaron el debate sobre escáneres y agentes de seguridad en las escuelas de Nueva York (REUTERS/Adam Gray)

También advirtió sobre la necesidad de instalar más escáneres y contar con más agentes de seguridad. El 4 de septiembre, personal de una escuela en Sheepshead Bay había detectado otro arma cargada en la mochila de un estudiante a través de un escáner, lo que marcó el inicio de una serie de alertas que anticipa un año escolar con desafíos de seguridad.

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