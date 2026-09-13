Estados Unidos

Lotería Powerball: números ganadores del 12 de septiembre de 2026

Esta lotería estadounidense lleva a cabo tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, en los que puedes ganar varios millones de dólares

El boleto de Powerball tiene un costo de dos dólares. (Infobae/Jovani Pérez)
El boleto de Powerball tiene un costo de dos dólares. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Powerball, una de las loterías de Estados Unidos que entregan millones de dólares en premios, dio a conocer los números ganadores de su último sorteo.

Fecha del sorteo: sábado 12 de septiembre del 2026

PUBLICIDAD

Resultados ganadores: 23 16 58 14 69 3

Multipler: 2x

Powerball efectúa tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, después de las 23:00 horas, en los que tienes la oportunidad de ganar varios millones de dólares.

No hay que ser ciudadano o residente de Estados Unidos para participar en la lotería de Powerball, solo se necesita la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para participar.

El tiempo que se tiene para reclamar el premio ganador cambia de acuerdo con las normas y reglamentos locales, el periodo puede ser desde los 90 días hasta un año desde la fecha del sorteo. Para conocer cuál es el lapso máximo para reclamar el premio, checa con la lotería en el estado donde se compró el boleto ganador.

PUBLICIDAD

Powerball: ¿cómo se juega?

No tienes que ser residente de EEUU para participar en Powerball (AP Photo/)
No tienes que ser residente de EEUU para participar en Powerball (AP Photo/)

Para poder jugar en Powerball únicamente necesitas de dos dólares estadounidenses, el costo que tiene cada uno de sus sorteos.

Después, tienes que escoger cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas; luego seleccionar un número entre el 1 y el 26 para el rojo.

Si no sabes que números escoger, no te preocupes, permite que la terminal de lotería haga tu combinación al azar.

Para obtener del premio mayor de la lotería Powerball, los seis números de tu combinación tienen que coincidir con los resultados. Sin embargo, te llevas un premio desde tu primer acierto, aunque mientras más números consigas mayor será tu premio.

Los premios de Powerball van desde los cuatro dólares y hasta los varios millones de dólares.

Si ganas el premio mayor, Powerball tiene dos opciones para cobrarlo: la primera es en efectivo, se entrega un único pago del monto total obtenido en tu sorteo; la segunda es mediante una anualidad, se da un pago seguido de pagos anuales durante los siguientes 29 años, cada pago es 5% mayor que el anterior.

¿Qué es Powerball?

Powerball inició en 1992, realizando sorteos en 45 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Tiene el récord de haber entregado el mayor premio a nivel mundial, cuando repartió 2 mil 40 millones de dólares el pasado 8 de enero del 2022, rompiendo a su vez el monto que Powerball había entregado en enero de 2016 por mil 586 millones de dólares.

Como varias de las loterías en el mundo, parte de las ganancias de Powerball terminan en asistencia social. De acuerdo con sus datos, el 35% de las entradas de Powerball es para beneficiar buenas causas, el 50% se va para financiar los premios, el 6% en comisiones para minoristas y el 9% para gastos operativos.

Temas Relacionados

PowerballResultados PowerballPowerball números ganadores EEUULoterías de EEUUÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Atlántico bate un récord de calma sin huracanes: cómo El Niño frena la temporada

La fuerza de los vientos en distintas alturas, el aire seco y las corrientes descendentes desintegran los sistemas tropicales, pese a las elevadas temperaturas oceánicas

El Atlántico bate un récord de calma sin huracanes: cómo El Niño frena la temporada

La segunda barrera que nació del 11-S: cómo los nuevos aviones protegen la cabina de los pilotos

Los atentados de 2001 expusieron una vulnerabilidad que modificó el diseño y los sistemas de seguridad. Las puertas fueron reforzadas y se incorporaron nuevos mecanismos para mantener el acceso restringido

La segunda barrera que nació del 11-S: cómo los nuevos aviones protegen la cabina de los pilotos

La Casa de Moneda de EE UU puso a la venta una moneda de 50 centavos por el 25.º aniversario del 11-S

La pieza rinde homenaje a las víctimas de los atentados y a quienes participaron en las tareas de rescate y recuperación

La Casa de Moneda de EE UU puso a la venta una moneda de 50 centavos por el 25.º aniversario del 11-S

La insólita carrera de Nueva Hampshire en la que los pilotos deben estacionar sobre un remolque en movimiento

La primera edición de la competencia reunió a varios conductores en una prueba tan inusual como riesgosa, en la que debían completar una maniobra precisa mientras todo seguía avanzando. El desafío terminó con un ganador y varias escenas que sorprendieron en redes sociales

La insólita carrera de Nueva Hampshire en la que los pilotos deben estacionar sobre un remolque en movimiento

Estados Unidos pide extremar precauciones a quienes viajen a un popular destino turístico por terrorismo, robos y otros delitos

La actualización del 10 de septiembre de 2026 pidió a los ciudadanos estadounidenses ejercer mayor cautela por la posibilidad de atentados y por hurtos en zonas turísticas, trenes y otros medios públicos

Estados Unidos pide extremar precauciones a quienes viajen a un popular destino turístico por terrorismo, robos y otros delitos

TECNO

Cómo afecta el uso de la inteligencia artificial a las calificaciones de escolares, según la OCDE

Cómo afecta el uso de la inteligencia artificial a las calificaciones de escolares, según la OCDE

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Argentina?

Colombia: lista de los 10 videos musicales que son tendencia en YouTube este sábado

Así funciona el pozo canadiense, el sistema que climatiza la casa usando la temperatura del suelo

Top 10 videos más vistos en YouTube Chile hoy

ENTRETENIMIENTO

Glen Powell ya le puso techo a “Chad Powers” y explica por qué quiere cerrarla en 18 episodios

Glen Powell ya le puso techo a “Chad Powers” y explica por qué quiere cerrarla en 18 episodios

El emotivo regreso de Céline Dion a los escenarios tras seis años alejada por problemas de salud: “Son lágrimas de alegría”

"No era feliz": Kendall Jenner recordó la crisis silenciosa que la obligó a frenar en el pico de su carrera

Lady Gaga y Michael Polansky, felices con su primer bebé: así viven sus primeros días como padres

Henry Winkler recordó su despido de “Turner & Hooch” tras 13 días y habló de su compleja relación con Tom Hanks

MUNDO

Tensión en Medio Oriente: un buque fue alcanzado por un proyectil en el estrecho de Ormuz

Tensión en Medio Oriente: un buque fue alcanzado por un proyectil en el estrecho de Ormuz

Rusia lanzó cerca de 500 drones en solo un día y dejó al menos nueve muertos en Ucrania

Estados Unidos impidió el paso de 100 barcos comerciales tras dos meses de bloqueo marítimo a Irán

Revelaron la presunta causa del descarrilamiento de un tren que dejó 44 heridos en Francia

Los rebeldes hutíes de Yemen dijeron haber atacado una base militar de Arabia Saudita