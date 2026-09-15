Florida tendrá varios días de lluvias intensas y tormentas eléctricas: estas son las zonas con mayor riesgo de inundaciones

Florida enfrentará lluvias intensas, tormentas eléctricas y riesgo de inundaciones localizadas por una baja en altura y el aporte de humedad tropical. (Opy Morales/Infobae)

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Florida enfrentará varios días de lluvias intensas, tormentas eléctricas y riesgo de inundaciones localizadas ante la llegada de una baja en altura desde el Atlántico y el aporte sostenido de humedad tropical. El sistema cruzará la península entre el jueves 17 y el viernes 18 de septiembre y luego avanzará lentamente hacia el norte del golfo de México, según el Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

Las precipitaciones afectarán sobre todo al sur, el suroeste, el interior y la costa occidental del estado, con posibilidad de rayos frecuentes, ráfagas de viento y anegamientos en áreas urbanas. De acuerdo con la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Miami, la interacción entre las brisas marinas puede favorecer tormentas de desplazamiento lento y lluvias concentradas sobre una misma zona.

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El escenario se presenta después de un fin de semana con alertas de inundación en partes del sur del estado. Según el Servicio Meteorológico Nacional, en sectores del condado de Broward se registraron entre 25 y 50 milímetros de lluvia durante tormentas del 14 de septiembre, con previsiones de acumulados adicionales de magnitud similar.

¿Cuándo lloverá en Florida y hasta cuándo seguirán las tormentas?

Las lluvias ya afectan a varias áreas de Florida y los pronósticos anticipan una continuidad del patrón durante toda la semana. De acuerdo con el Centro de Predicción Meteorológica, una baja cerrada en los niveles medios y altos de la atmósfera cruzará el estado desde el Atlántico el jueves y podría permanecer cerca del norte del golfo de México hasta el domingo 20 de septiembre.

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El movimiento lento de la baja puede sostener la formación de áreas de convección sobre la península y las aguas próximas al golfo. Según el organismo federal, esa dinámica puede aumentar las probabilidades de lluvias repetidas y tormentas eléctricas, aunque los acumulados dependerán de la ubicación de cada núcleo de precipitación.

Fox Weather previó que algunas zonas podrían recibir entre 75 y 125 milímetros de lluvia, equivalentes a tres y cinco pulgadas, antes del final de la semana. Sin embargo, de acuerdo con los productos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, las estimaciones más altas se concentran por ahora en áreas puntuales del sur y el suroeste, sin una proyección uniforme para toda la península.

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El Centro de Predicción Meteorológica informó que la evolución de la baja será determinante entre el jueves y el domingo. Una trayectoria más cercana a la costa occidental puede trasladar las lluvias hacia el golfo y el interior, mientras una permanencia sobre la península puede sostener tormentas en el sur y el centro del estado.

El sistema cruzará Florida entre el jueves 17 y el viernes 18 de septiembre y podría permanecer cerca del norte del golfo de México hasta el domingo 20. (Opy Morales/Infobae)

¿Qué ciudades de Florida tienen mayor riesgo de inundaciones?

El sur y el suroeste aparecen entre las áreas con mayor vigilancia meteorológica. Según la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Miami, las zonas cercanas a Naples, Fort Myers, Miami y el interior occidental pueden registrar tormentas asociadas a la convergencia de las brisas del Atlántico y del golfo de México.

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Las brisas marinas son corrientes de aire que se desplazan desde las costas hacia tierra durante las horas de mayor calentamiento. De acuerdo con el NWS, cuando ambas corrientes se encuentran sobre el interior de Florida, el aire húmedo asciende y puede formar nubes de gran desarrollo vertical, capaces de producir lluvias intensas en poco tiempo.

Los modelos de alta resolución analizados por la oficina de Miami mostraron potencial para acumulados localizados de 100 a 150 milímetros de lluvia en sectores del interior occidental, una cifra equivalente a cuatro y seis pulgadas. Según el NWS, esos valores podrían causar inundaciones menores si las tormentas permanecen sobre la misma zona durante varias horas.

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La ciudad de Naples y áreas próximas del condado de Collier estuvieron entre los sectores donde las autoridades emitieron avisos por tormentas fuertes durante el fin de semana. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones torrenciales y las ráfagas de viento podían generar problemas temporales en caminos, zonas bajas y sectores con drenaje insuficiente.

En el condado de Broward, el NWS emitió un aviso de inundación que abarcó partes de Fort Lauderdale, Hollywood, Miramar, Davie y Plantation. Según el parte meteorológico, las lluvias ya habían dejado entre una y dos pulgadas de agua y se esperaban montos adicionales que podían afectar áreas con dificultades de escurrimiento.

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¿Qué peligros acompañarán a las lluvias y tormentas en Florida?

Los principales riesgos previstos son los rayos frecuentes, los chaparrones de alta intensidad, las ráfagas de viento y la disminución de la visibilidad durante tormentas. Según el Servicio Meteorológico Nacional, estos fenómenos pueden producirse en intervalos cortos y variar entre barrios o localidades cercanas.

El NWS emitió el 14 de septiembre un aviso por tormentas fuertes para partes del condado de Collier, cerca de Naples. De acuerdo con ese reporte, las ráfagas podían alcanzar entre 72 y 80 kilómetros por hora, además de la lluvia intensa que podía causar inundaciones aisladas.

La lluvia acumulada en calles y carreteras representa uno de los riesgos más inmediatos. Según el Servicio Meteorológico Nacional, los conductores no deben atravesar vías anegadas porque el agua puede ocultar daños en el pavimento, vehículos detenidos, obstáculos o corrientes capaces de desplazar un automóvil.

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Los rayos también forman parte de la amenaza diaria durante este tipo de patrón atmosférico. De acuerdo con la oficina de Miami, la actividad eléctrica puede acompañar tormentas que se desarrollen durante la tarde, cuando el calor diurno y la humedad favorecen la inestabilidad sobre el sur de Florida.

Naples, Fort Myers, Miami y ciudades del condado de Broward como Fort Lauderdale, Hollywood, Miramar, Davie y Plantation figuran entre las zonas bajo mayor vigilancia. (Opy Morales, Infobae)

¿Puede formarse una tormenta tropical en el golfo de México?

La baja que se aproxima a Florida no tiene, por ahora, las características de un ciclón tropical. Según Fox Weather, el sistema presenta un núcleo frío en altura, una estructura que obtiene energía de los contrastes de temperatura de la atmósfera y no directamente del calor de las aguas superficiales.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, conocida como NOAA, señala que un ciclón tropical requiere una circulación cerrada cerca de la superficie, tormentas organizadas, un núcleo cálido y ausencia de frentes. De acuerdo con el organismo, también son necesarias aguas cálidas, humedad en niveles medios de la atmósfera, inestabilidad y baja cizalladura vertical del viento.

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La NOAA establece como referencia una temperatura mínima del mar de 26,5 °C para favorecer el desarrollo e intensificación de ciclones tropicales. Sin embargo, según sus guías técnicas, ese factor por sí solo no garantiza la formación de una depresión tropical, ya que una circulación desorganizada, aire seco o vientos fuertes en altura pueden impedirla.

Fox Weather afirmó que el potencial de desarrollo tropical había disminuido porque el sistema no pasaría suficiente tiempo sobre aguas abiertas del golfo. AccuWeather sostuvo una posición menos concluyente y señaló que mantendría vigilancia sobre el norte del golfo ante la posibilidad de una organización tropical si la perturbación reducía su velocidad hacia el final de la semana.

El Centro de Predicción Meteorológica del NWS no clasificó el sistema como tropical en su pronóstico extendido. Según su informe, la baja podría organizar convección y generar riesgos marítimos y costeros, pero el foco de la previsión está puesto en la lluvia, las tormentas y los posibles efectos locales sobre Florida y el golfo de México.

¿Qué deben hacer los residentes de Florida ante las tormentas?

Los residentes de Miami, Naples, Fort Myers, Broward y otras zonas del sur y el suroeste deberán seguir las actualizaciones de las oficinas locales del Servicio Meteorológico Nacional. Según el NWS, los avisos por inundación, tormentas fuertes y rayos pueden cambiar con rapidez debido a la naturaleza localizada de las precipitaciones.

Las personas que tengan actividades al aire libre deberán revisar el pronóstico antes de salir y buscar refugio bajo techo ante la presencia de rayos. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, los vehículos y edificios cerrados ofrecen mayor protección que espacios abiertos, playas, embarcaciones o estructuras sin resguardo.

La trayectoria de la baja entre el 17 y el 20 de septiembre definirá las áreas con mayor acumulación de agua y la persistencia de la actividad eléctrica. Según el Centro de Predicción Meteorológica, las próximas actualizaciones permitirán precisar si las lluvias se concentran sobre el interior de Florida, la costa del golfo o las aguas del norte del golfo de México.