Estados Unidos

Un centro de datos de Nueva Jersey tuvo un derrame de miles de litros de combustible sobre un río

La pérdida se originó en la sede de Equinix el 11 de septiembre. Las autoridades confirmaron que el diésel quedó retenido en Anderson Creek y no afectó el cauce principal

Vista aérea de un camión cisterna plateado y una barrera de contención flotante desplegada en un canal junto a una zona arbolada
Un derrame de 20.000 litros de diésel en el centro de datos Equinix de Secaucus llegó a Anderson Creek, afluente del río Hackensack. (CBS New York)
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Alrededor de 20.000 litros (equivalentes a 5.500 galones) de combustible diésel se vertieron desde un tanque de almacenamiento del centro de datos Equinix en Secaucus, Nueva Jersey, y fluyeron hacia Anderson Creek, un afluente del río Hackensack.

El incidente ocurrió el viernes 11 de septiembre por la noche y fue contenido antes de alcanzar el cauce principal del río. El Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey (DEP) confirmó que el combustible quedó circunscrito al arroyo, donde los equipos de limpieza trabajan para retirarlo, señaló NBC New York.

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Terreno cubierto de lodo con charcos de agua que reflejan la luz, ramas secas y el logotipo de news 12 Nueva Jersey en la esquina
El Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey confirmó que el combustible diésel quedó contenido en el arroyo y no alcanzó el cauce principal del río Hackensack. (News 12)

El derrame se originó en una instalación que la empresa denomina NY2, ubicada sobre Hartz Way, que se encuentra en proceso de expansión. Según el DEP, el combustible involucrado es diésel Nº 2, utilizado habitualmente para calefacción y para alimentar vehículos y generadores en el sitio durante las obras.

Equinix detectó la fuga el viernes por la noche, detuvo el escape y contrató a la empresa Clean Harbors para iniciar la remediación. En paralelo, notificó al Departamento de Bomberos de Secaucus, que a su vez alertó al DEP y a la Hudson Regional Health Commission.

Vista aérea de varias naves industriales con paneles solares, camiones estacionados y vías de ferrocarril junto a áreas verdes
La fuga se originó en la instalación NY2 de Equinix sobre Hartz Way, donde se usa diésel Nº 2 para generadores, vehículos y obras de expansión. (CBS New York)

El alcalde atribuyó la fuga a un fallo informático

El intendente de Secaucus, Michael Gonnelli, señaló que la causa del derrame habría sido un “fallo informático” que ordenó al sistema bombear combustible de manera incorrecta. Bill Sheehan, director de Hackensack Riverkeeper, confirmó esa versión tras visitar el lugar y declaró en CBS News: “La computadora estaba pidiendo combustible”.

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Gonnelli destacó que la instalación lleva más de 25 años operando en ese emplazamiento sin registrar episodios similares.

El funcionario precisó que, al momento de detectar el escape, la empresa cumplió con el protocolo legal de notificación a las autoridades. “Esto no debería haber ocurrido jamás, y cualquier incidente de este tipo es sumamente perturbador”, expresó Gonnelli en declaraciones a NBC New York, aunque reconoció que Equinix actuó de inmediato para contenerlo.

Vista aérea de operarios con trajes de protección y chalecos reflectantes cerca de una alcantarilla y un camión cisterna
Equinix detectó el derrame el viernes por la noche, detuvo el escape y activó la remediación con Clean Harbors y la notificación a las autoridades de Secaucus y Nueva Jersey. (CBS New York)

El combustible quedó retenido en el arroyo y no llegó al río

El DEP confirmó que el diésel fue contenido en Anderson Creek y no alcanzó el río Hackensack. Hasta el lunes, los equipos habían recuperado aproximadamente 13.000 litros (3.500 galones) del total vertido. La agencia aclaró que no existen tomas de agua potable en el área que pudieran haber sido afectadas y que, hasta el momento, no se registraron impactos sobre la fauna.

Barreras de contención fueron instaladas en el arroyo para impedir que el combustible restante se desplace hacia el cauce mayor. Tanto el DEP como el municipio estimaron que los trabajos de limpieza se extenderán durante varios días más.

Gonnelli indicó que, al momento de su visita al sitio, la remediación estaba aproximadamente tres cuartas partes concluida, aunque el olor a combustible aún se percibía en el aire.

Un generador móvil, barreras flotantes de contención en el agua, una silla plegable negra y lonas junto a un cuerpo de agua
Los equipos de limpieza habían recuperado cerca de 13.000 litros de combustible hasta el lunes, mientras el DEP indicó que no hubo impacto en el agua potable ni en la fauna. (CBS New York)

Grupos ambientalistas exigen una moratoria estatal sobre los centros de datos

El derrame reavivó las críticas de organizaciones que reclaman mayores controles sobre la industria. Ben Dziobek, director ejecutivo de la Climate Revolution Action Network (CRAN), una organización climática liderada por jóvenes de la Generación Z, pidió una moratoria estatal inmediata.

“Esto es lo que ocurre cuando a la industria de los centros de datos se le permite operar sin reglas”, afirmó Dziobek en declaraciones a New Jersey 12. Y agregó: “Dejar esto en manos de cada municipio no tiene ningún sentido. Los centros de datos generan problemas que no se detienen en los límites municipales”.

Sheehan, de Hackensack Riverkeeper, también expresó cautela respecto a los daños ambientales. “No estoy diciendo que encontraron muchos animales muertos. Lo que digo es que es demasiado pronto para saberlo”, señaló en declaraciones a CBS News.

Fachada gris de un edificio industrial con estructuras metálicas en la azotea, un pequeño árbol en el frente y un estacionamiento
El derrame reavivó los reclamos de grupos ambientalistas, que exigieron una moratoria estatal sobre los centros de datos en Nueva Jersey. (Google Maps)

Nueva Jersey ya regula los centros de datos y más de 50 municipios impusieron restricciones

El incidente se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre esta industria en el estado. El 27 de agosto de 2026, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, promulgó una ley que obliga a los propietarios y operadores de centros de datos a informar su consumo de agua y energía a la Junta de Servicios Públicos estatal dos veces al año durante tres años.

La medida responde al aumento de la demanda impulsado por el auge de la inteligencia artificial, que requiere instalaciones de gran escala con consumos masivos de electricidad y millones de galones de agua.

Más de 50 municipios de Nueva Jersey adoptaron prohibiciones o moratorias sobre nuevos centros de datos ante las preocupaciones por el impacto en las comunidades locales.

En Vineland, residentes demandaron a los desarrolladores de un campus de 241.000 metros cuadrados (2,6 millones de pies cuadrados) alegando que el ruido constante de las obras alteró su vida cotidiana.

Una instalación propuesta de USD 1.800 millones en el antiguo predio farmacéutico de Merck en Kenilworth también generó una fuerte oposición y reuniones municipales con asistencia masiva. Algunos municipios que bloquearon proyectos fueron demandados por desarrolladores que alegaron que los funcionarios modificaron ilegalmente las normas de zonificación.

La gobernadora Mikie Sherrill firmó el 27 de agosto de 2026 una ley que obliga a los centros de datos a informar su consumo de recursos (REUTERS/Vincent Alban)
La gobernadora Mikie Sherrill firmó el 27 de agosto de 2026 una ley que obliga a los centros de datos a informar su consumo de recursos (REUTERS/Vincent Alban)

Nueva Jersey cuenta actualmente con más de 70 centros de datos, muchos de ellos en funcionamiento desde hace décadas para sostener las telecomunicaciones y los mercados financieros.

Solo en Secaucus operan cerca de 10 instalaciones, con dos más en construcción, incluyendo la expansión del propio sitio de Equinix sobre Hartz Way y un nuevo centro de CoreSite proyectado sobre County Road.

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