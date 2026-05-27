Las matrículas en escuelas de élite de Nueva York rozan el sueldo docente público inicial, según documentos

Las escuelas privadas más caras de Nueva York publicaron matrículas anuales para 2025-26 cercanas a los USD 68.500, según sus sitios oficiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En escuelas privadas de élite de Nueva York, la matrícula anual quedó cerca del salario inicial docente del sistema público, según la UFT (Federación Unida de Maestros) y aranceles oficiales.

El punto de partida para la comparación es el salario público: Teacher’s Salary Schedule – Sept 14, 2025 de la UFT consignó que, en el escalón 1A, un maestro que ingresa con licenciatura percibió USD 68.902 y uno que ingresa con maestría, USD 77.455. En paralelo, varias escuelas privadas de élite publicaron matrículas del ciclo 2025-26 en el rango de los USD 66.800 a USD 68.490.

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Salario de entrada en el sistema público: el umbral documentado

La UFT, sindicato que publica las escalas salariales del distrito, detalló en su tabla con fecha 14 de septiembre de 2025 los montos por escalón y nivel educativo. Esa referencia permite fijar un umbral verificable para el ingreso de docentes sin experiencia en el sistema público: USD 68.902 con licenciatura y USD 77.455 con maestría en el escalón inicial 1A.

Con una matrícula anual cercana a USD 70.000, la comparación con el salario de entrada en escuelas públicas se vuelve directa, aunque se trate de sistemas con reglas distintas: escalas sindicalizadas en el sector público y políticas propias en el privado.

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Lo que publican los colegios: matrículas 2025-26 y qué incluyen

Dalton incluyó en su matrícula de USD 67.480 servicios como almuerzo, dispositivos tecnológicos, libros y actividades extracurriculares para el ciclo 2025-26 (AP)

En Dalton, el colegio informó en su página institucional Affording Dalton que la matrícula del ciclo 2025-26 fue de USD 67.480. La publicación detalló que el valor incluyó almuerzo (K–12) y snacks (K–5), libros y suministros de aula y de arte, dispositivos tecnológicos personales (iPads en K–5 y MacBooks en 6–12), salidas y viajes por grado y alquiler de instrumentos para música (3.º a 12.º).

También indicó que la matrícula cubrió uniformes y equipamiento deportivo (con excepciones), transporte a competencias y una selección de cursos de Global Online Academy (Academia Global en Línea) para 9.º a 12.º, y precisó que la cuota de la asociación de padres no estuvo incluida.

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En The Brearley School, la sección institucional “Comprehensive Tuition” indicó que la matrícula para estudiantes K–XII en 2025–2026 fue de USD 66.800. El colegio enumeró rubros que, según su publicación, quedaron contemplados: viajes con pernocte organizados por la escuela, libros y suministros requeridos, almuerzo, actividades co-curriculares después de clases, clubes, programas deportivos y artísticos, salidas, orquesta y coro, y dispositivos (Chromebooks y laptops).

Brearley repitió la cifra de USD 66.800 en su página del programa “Free Tuition”, donde volvió a definir qué incluye el monto y en qué condiciones una familia puede calificar para cobertura total.

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En Grace Church School, el sitio institucional “Tuition & Financial Aid” informó que la matrícula del año escolar 2025-26 fue de USD 68.490. Leída en conjunto con el esquema público de la UFT, esa cifra quedó apenas por debajo del salario inicial con licenciatura (USD 68.902) y por debajo del umbral de ingreso con maestría (USD 77.455).

Tomados en conjunto, estos tres valores oficiales de matrícula (USD 67.480; USD 66.800; USD 68.490) muestran que el costo anual de asistencia puede ubicarse en un rango que, por sí mismo, habilita el contraste con el salario anual de un docente que recién inicia su carrera en el sistema público.

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Reportes fiscales y compensaciones: lo que se puede verificar en registros públicos

Los formularios fiscales presentados ante el IRS y consultados vía ProPublica Nonprofit Explorer permiten verificar la compensación ejecutiva en escuelas privadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La discusión sobre sueldos y matrículas suele ampliarse hacia el modo en que las instituciones asignan recursos. En ese punto, cobran relevancia los formularios fiscales que organizaciones sin fines de lucro presentan ante el IRS (Servicio de Impuestos Internos). Esos documentos incluyen secciones de compensación y, en muchos casos, listados de funcionarios clave.

Para acceder a esos registros, una base utilizada de forma extendida por periodistas, investigadores y el público general es ProPublica Nonprofit Explorer, que indexa formularios 990 y ofrece tanto resúmenes extraídos como acceso a presentaciones completas.

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En el caso de Nightingale Bamford School (EIN 13-1106710), el sumario de ProPublica Nonprofit Explorer consignó, para el año fiscal con cierre en junio de 2023, un rubro de “Executive Compensation” (compensación ejecutiva) de USD 1.835.847, junto con el acceso al documento completo presentado ante el IRS.

Para Ethical Culture Fieldston School (EIN 13-3862529), el mismo repositorio informó “Executive Compensation” de USD 5.192.999 para el año fiscal con cierre en junio de 2024 y, además, publicó un listado de “Key Employees and Officers” con montos desagregados de compensación según el formulario.

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Estos registros no describen toda la economía interna de una escuela, pero aportan dos elementos verificables: la existencia de un informe oficial presentado ante el fisco y cifras concretas de compensación ejecutiva en el período fiscal correspondiente. Para una nota informativa, esa trazabilidad permite: separar la discusión sobre percepciones de la discusión respaldada por documentos.

Qué queda pendiente para una comparación completa

Aun con matrículas oficiales, escalas salariales públicas y formularios fiscales disponibles, según especialistas en transparencia educativa, falta una pieza para cerrar la comparación “matrícula versus salario” dentro de cada institución privada: una fuente documental primaria y sistemática sobre remuneraciones docentes en escuelas privadas (escalas internas, contratos, reportes institucionales o documentación oficial equivalente).

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Los anuncios de empleo pueden existir, pero no constituyen, por definición, una tabla unificada ni un estándar comparable al del sistema público.

El cuadro verificable queda establecido con documentos: el salario público de entrada está explicitado en la escala de la UFT; los aranceles de 2025-26 están publicados por Dalton, Brearley y Grace Church School; y los rubros de compensación ejecutiva aparecen en formularios fiscales indexados por ProPublica Nonprofit Explorer a partir de presentaciones ante el IRS.