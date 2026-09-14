Amazon suspendió a 21 Air tras el accidente en Miami que mató a cinco personas en tierra

Amazon suspendió su acuerdo comercial con 21 Air siete días después del accidente que mató a cinco trabajadores de una empresa de limpieza de aeronaves en Miami (CBS)

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Amazon anunció este domingo 13 de septiembre que suspendió su acuerdo comercial con 21 Air, luego del trágico accidente en el Aeropuerto Internacional de Miami. La vocera de la empresa, Kelly Nantel, explicó que la decisión se tomó tras revisar las circunstancias que rodearon el episodio mientras la compañía colabora con la investigación oficial.

“Hemos decidido pausar nuestras operaciones con 21 Air, el operador del vuelo 7598. Continuaremos trabajando para apoyar la investigación y a todos los afectados”, indicó Nantel en un comunicado.

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La aerolínea con base en Carolina del Norte había transportado paquetes para Amazon desde 2024 y operaba alrededor de ocho cargueros Boeing 767 en nombre de la empresa, que cuenta con una flota propia de más de 100 aviones de carga.

Además, Amazon indicó que reasignará los envíos que correspondían a 21 Air entre sus otros operadores asociados, entre ellos Sun Country Airlines, Hawaiian Airlines, Air Transport International, ABX Air, ASL Airlines y Cargojet. La suspensión llega en un período de alta demanda, cuando la plataforma de comercio electrónico suele registrar picos de envíos en la previa a sus eventos de ventas.

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Amazon suspendió su acuerdo comercial con 21 Air tras el accidente del vuelo 7598 en el Aeropuerto Internacional de Miami (REUTERS/Marco Bello)

El trágico accidente que dejó 5 muertos

Un Boeing 767-300 de 32 años de antigüedad que transportaba paquetes para la marca Amazon Air, se salió de la pista al aterrizar el pasado 6 de septiembre en el Aeropuerto de Miami y arrolló una furgoneta con trabajadores de una empresa de limpieza de aeronaves.

Las cinco víctimas fatales, todas en el interior del vehículo, fueron identificadas como Yoel Rodríguez Naranjo, de 53 años; Rolando Alemán León, 55; Julio C. Pineda, 75; Carlos Acosta Fajardo, 53; y Javierkys Reyes Quevedo, 47. Otros cinco ocupantes resultaron heridos.

El vuelo 7598, operado por 21 Air procedía del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, Puerto Rico, y era el tercer trayecto de la jornada para esa tripulación: había volado previamente de Cincinnati a Miami y de Miami a San Juan.

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La aeronave sobrevoló el umbral de la pista 30 a velocidad excesiva, recorrió aproximadamente 396 metros (1.300 pies) más allá del límite de la pista y chocó contra dos vehículos antes de detenerse.

El Boeing 767-300 de Amazon Air se salió de la pista en Miami, arrolló una furgoneta y dejó cinco muertos y cinco heridos (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Uno de los pilotos advirtió sobre la velocidad antes del aterrizaje

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) reveló el 9 de septiembre detalles obtenidos del registrador de voz de la cabina (CVR). Según esa información, uno de los pilotos advirtió a su compañero que volaban “demasiado rápido” aproximadamente un minuto antes de tocar la pista.

El registrador también captó una serie de alertas automáticas de la aeronave vinculadas a la tasa de descenso y la proximidad al terreno. No hubo una respuesta verbal consistente a los comentarios sobre la velocidad, según el resumen publicado por el organismo.

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Tras el aterrizaje, y unos 15 segundos después del toque, uno de los tripulantes ordenó ejecutar un “go-around”, la maniobra de abortar el aterrizaje para dar otra vuelta y reintentar.

El investigador a cargo del caso en el NTSB, Chihoon Shin, informó que los datos del registrador de vuelo mostraron que los controles de empuje se incrementaron de manera consistente con esa maniobra.

Sin embargo, ni los frenos aerodinámicos ni los reversores de empuje fueron desplegados, dos sistemas habituales para reducir la velocidad de la aeronave en pista. Shin precisó que aún no está claro por qué no se activaron.

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El vuelo 7598 de 21 Air había partido de San Juan, Puerto Rico, y era el tercer trayecto de la jornada para la tripulación (REUTERS)

El avión acumulaba tres décadas de operación y era carguero desde 2015

El avión involucrado fue construido originalmente para transportar pasajeros y voló para varias aerolíneas de distintos países durante más de dos décadas. Según la plataforma de rastreo de vuelos Flightradar24, la aeronave estuvo en servicio comercial de pasajeros entre 1994 y 2015, cuando fue reconvertida en carguero. Al momento del accidente, tenía 32 años de antigüedad.

El NTSB tiene previsto examinar el historial de propiedad de la aeronave, las condiciones meteorológicas en el aeropuerto durante el aterrizaje, los registros de mantenimiento y los procedimientos operativos de 21 Air. La transcripción completa de la grabación de la cabina no será publicada hasta una etapa más avanzada de la investigación.

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21 Air defendió sus políticas de seguridad y expresó apoyo a la investigación

El director ejecutivo de 21 Air, Keith Winters, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas horas después del accidente. “Nuestras prioridades inmediatas son apoyar a los afectados, colaborar con las autoridades y asegurar que la información precisa sea comunicada a medida que esté disponible”, declaró Winters en un comunicado oficial.

En respuesta a la suspensión por parte de Amazon, la aerolínea emitió una nueva declaración: “Estamos seguros de nuestras políticas, procedimientos y entrenamiento en materia de seguridad”, indicó, según difundió Reuters.

El NTSB examinará el historial del Boeing 767, reconvertido en carguero en 2015, junto con el mantenimiento, el clima y los procedimientos de 21 Air (National Transportation Safety Board/REUTERS)

La empresa agregó que permanece enfocada en apoyar a las familias y en cooperar con el NTSB, la Administración Federal de Aviación (FAA) y las autoridades locales mientras avanza la investigación.

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