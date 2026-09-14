Detectaron bacterias legionella en una torre de refrigeración del estadio de New York Yankees

El Departamento de Salud de Nueva York ordenó limpiar y desinfectar 10 torres de enfriamiento del sur del Bronx tras detectar Legionella en pruebas preliminares (Vincent Carchietta-Imagn Images)

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El Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York ordenó la limpieza y desinfección de 10 torres de enfriamiento en el sur del Bronx tras detectar la presencia de la bacteria Legionella mediante pruebas preliminares. Una de las instalaciones pertenece al Yankee Stadium. El brote activo de enfermedad del legionario en esa zona ya acumula nueve casos confirmados y una muerte.

Las pruebas realizadas el 11 de septiembre correspondieron a análisis de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), una metodología que puede identificar el ADN de Legionella pero que no permite determinar si las bacterias están vivas o muertas. Solo las bacterias vivas pueden provocar enfermedad.

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Por esa razón, los funcionarios sanitarios aclararon que los resultados positivos no confirman que alguna de las 10 torres sea la fuente del brote. El Departamento de Salud indicó que se llevan a cabo pruebas de cultivo complementarias, cuyos resultados pueden demorar hasta dos semanas, según difundió The New York Times.

La enfermedad del legionario es una neumonía grave vinculada a Legionella que afecta con mayor riesgo a mayores de 50 años, fumadores y personas con enfermedades pulmonares crónicas (ABC7)

Las 10 torres deben completar una remediación completa antes del lunes

El protocolo ordenado incluye el vaciado, la limpieza y la desinfección total de cada instalación. Entre las ubicaciones señaladas figura también el Hospital Lincoln, perteneciente al sistema municipal NYC Health and Hospitals, ubicado en 234 E. 149th St., y el campus del Bronx de Boricua College, en 890 Washington Ave. En total, la ciudad inspeccionó 24 torres de enfriamiento desde que la investigación se puso en marcha el 10 de septiembre.

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Adam Shrier, vocero de Health and Hospitals, informó en un comunicado que el sistema “se apega a rigurosos protocolos de mantenimiento e inspección de torres de enfriamiento en todos sus hospitales”.

Añadió que los equipos de las instalaciones “drenaron, limpiaron y desinfectaron completamente la torre de enfriamiento del Hospital Lincoln” y que se toman “todas las medidas posibles para proteger a los pacientes, el personal y la comunidad circundante”.

Entre las instalaciones con resultados positivos figuran una torre del Yankee Stadium y el Hospital Lincoln (Google Maps)

El Yankee Stadium completó la limpieza el domingo por la mañana

Los Yankees de Nueva York confirmaron en un comunicado que la torre del estadio registró “cantidades traza” (presencia del microorganismo en concentraciones extremadamente bajas) de bacteria Legionella a través de la prueba PCR realizada por la autoridad sanitaria, distinta de la metodología que la franquicia aplica de forma habitual.

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La organización señaló que en 2024 instaló nuevas torres de enfriamiento de alta eficiencia y que desde entonces realiza controles semanales de calidad del agua y de indicadores bacteriológicos.

Según el comunicado del equipo neoyorquino, el último análisis mensual regular, realizado el 20 de agosto y entregado al Departamento de Salud, arrojó resultados negativos para Legionella.

Los Yankees de Nueva York informaron que la torre del Yankee Stadium registró cantidades traza de Legionella y que la limpieza completa terminó el domingo por la mañana (Vincent Carchietta-Imagn Images)

Las pruebas semanales posteriores, del 26 de agosto, el 2 de septiembre y el 9 de septiembre, también se realizaron, aunque el club no precisó sus resultados. La limpieza completa de la torre quedó concluida el domingo por la mañana.

“Ningún caso actual fue asociado al Yankee Stadium”, indicó la organización, que agregó que el Departamento de Salud no les solicitó en ningún momento durante el mes posponer sus partidos. El domingo, el estadio albergó el cierre de una serie de seis juegos en casa que concluyó con un encuentro ante los Mets de Nueva York.

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El Yankee Stadium recibió al público con normalidad este domingo durante el cierre de la serie ante los New York Mets (Imagn Images)

El brote se concentra en Melrose y Morrisania, con tres hospitalizados

Los nueve casos confirmados corresponden a residentes de los códigos postales 10451 y 10456, que comprenden los barrios de Melrose y Morrisania. Tres personas permanecen hospitalizadas, cuatro recibieron el alta y una no requirió internación.

Las autoridades sanitarias precisaron que quienes visitaron el estadio no tienen mayor riesgo que cualquier persona que haya estado en esas dos zonas postales.

El comisionado de Salud de la ciudad, el doctor Alister Martin, explicó durante una audiencia virtual el domingo que la limitación central del análisis PCR es que “no puede indicarnos si el ADN corresponde a Legionella viva o muerta”. La prueba de cultivo, que sí permite esa distinción, está en curso.

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Los grupos con mayor riesgo incluyen a mayores de 50 años y fumadores

La enfermedad del legionario es una forma grave de neumonía provocada por la bacteria Legionella, que se transmite principalmente a través del vapor de agua liberado por las torres de enfriamiento.

Los síntomas —fiebre, escalofríos, tos, dolores musculares y dificultad para respirar— se desarrollan entre dos y 14 días después de la exposición. La mayoría de los casos responde al tratamiento con antibióticos.

Fiebre, dolores musculares, tos y sensación de ahogo son las señales de alerta de la enfermedad del legionario, una forma grave de neumonía causada por la bacteria Legionella (Freepik)

Asimismo, los funcionarios de salud identificaron como población de mayor riesgo a las personas de 50 años o más, quienes fuman o vapean, y quienes padecen enfermedades pulmonares crónicas. Las autoridades señalaron que es seguro ducharse, beber agua del grifo y usar aires acondicionados en los barrios afectados.

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El brote del sur del Bronx se produce semanas después de que la ciudad declarara cerrado, a fines de julio, un episodio previo en el Upper East Side de Manhattan que dejó 11 muertos y más de 90 infectados, catalogado como uno de los más letales en la historia de la ciudad.

El Departamento de Salud realizó trabajo de campo durante los últimos días: distribuyó más de 1.100 volantes informativos y contactó a cientos de vecinos. Además, programó una reunión presencial para el martes a las 18 en el Metropolitan College del Bronx.