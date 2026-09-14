Un jurado de California declaró responsable a un ex alcalde por agredir sexualmente a siete mujeres y lo condenó a pagar USD 13 millones

Foppoli gobernó Windsor durante menos de tres años; las acusaciones en su contra lo persiguen desde hace más de dos décadas (Jessica Christian//San Francisco Chronicle via AP, File)

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Durante casi dos décadas, 13 mujeres acusaron a Dominic Foppoli de agresión sexual. El ex alcalde siempre lo negó, nunca enfrentó cargos penales y durante años evitó cualquier consecuencia judicial.

El viernes, un jurado de California cambió eso: lo declaró responsable en el ámbito civil y le ordenó pagar USD 13 millones a siete de ellas.

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Las acusaciones contra Foppoli son de una gravedad inusual. Varias demandantes alegaron que adulteró sus bebidas antes de agredirlas.

La primera de las denunciantes afirmó haber sido violada decenas de veces; en uno de los incidentes, según ella, la esposó a una cama. Los hechos denunciados arrancan en 2001, cuando Foppoli aún no tenía cargo público alguno.

El jurado deliberó sobre acusaciones que abarcan casi dos décadas y que incluyen denuncias de bebidas adulteradas y múltiples agresiones; la fase de daños punitivos comienza el martes (KTVU FOX 2 San Francisco)

El jurado ordenó pagos individuales que van de USD 6.000 a casi USD 4,7 millones

Los montos adjudicados a cada víctima difieren de forma considerable. El pago más alto, USD 4.650.938, corresponde a una sola demandante, tal como informó KTVU FOX 2. El más bajo asciende a USD 6.000.

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La demanda fue presentada en abril de 2022; el juicio arrancó en julio de 2026. De acuerdo con el San Francisco Chronicle, un total de 13 mujeres lo acusaron públicamente de agresión sexual o conducta indebida, aunque solo siete forman parte de esta causa.

La brecha entre el monto más alto y el más bajo refleja la distinta naturaleza de cada una de las acusaciones presentadas en la causa (ABC 7)

La investigación penal fue archivada en 2024 por falta de pruebas

A pesar del fallo civil, ningún fiscal logró llevar el caso a la justicia penal. En 2024, la oficina del fiscal general del estado suspendió la investigación criminal al concluir que las pruebas disponibles no alcanzaban para sostener cargos en los casos que aún no habían prescrito.

Foppoli renunció a la alcaldía en mayo de 2021, días después de que cuatro mujeres lo denunciaran públicamente ante el San Francisco Chronicle.

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En el estrado, volvió a negar las acusaciones. “He sido un novio y una pareja terrible, infiel, egoísta y egocéntrico, pero jamás hice ninguna de las cosas por las que me demandan”, declaró, tal como recogió KGO Eyewitness News.

El jurado también declaró responsable a la filial de Santa Rosa de la organización Active 20-30, un club social masculino de beneficencia del que Foppoli formaba parte.

El grupo deberá pagar USD 2 millones adicionales a la cuarta demandante, quien acusó a la organización de haberla agredido durante la convención nacional del club en Reno, Nevada, en 2012, y de no haber actuado ante las quejas que ella misma elevó a sus directivos.

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El cierre del expediente criminal dejó a las víctimas sin otra vía que la justicia civil para buscar responsabilidades (KTVU FOX 2 San Francisco)

La defensa anunció que buscará un nuevo juicio o, en su defecto, una apelación

El abogado de Foppoli, Andrew Watters, cuestionó la validez del veredicto. “Lo que ocurrió fue que el jurado envió un mensaje basado en pruebas de dudosa credibilidad y ciencia cuestionable, y eso no es apropiado”, sostuvo en un comunicado enviado a Fox News Digital.

Watters adelantó que presentará un pedido de juicio nulo por la exclusión de testigos clave de la defensa y que, si ese recurso fracasa, apelará la decisión.

El defensor de Foppoli tiene un plazo acotado para presentar el pedido de juicio nulo antes de que avance la fase punitiva (ABC 7)

Foppoli, en tanto, habló ante los medios a las puertas del tribunal. Aseguró que sus acusadoras buscan “crucificarlo por una causa de la que no es responsable” y las acusó de estar motivadas por el monto de la condena económica.

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La abogada de las demandantes, Traci Carrillo, ofreció una lectura opuesta. La cobertura periodística del caso “le dio voz a algunas de nuestras clientas, una voz que ningún medio local quería dar porque implicaba acusar a un político poderoso y bien conectado”, dijo al San Francisco Chronicle. “Su trauma fue real y fueron creídas, no avergonzadas ni silenciadas en el tribunal”, añadió.

La abogada lleva más de cinco años representando a las demandantes; el fallo del viernes es el primer reconocimiento judicial formal de sus testimonios (ABC 7)

Foppoli aún enfrenta otro juicio civil, esta vez por una denuncia en Florida

La condena de esta semana no cierra todos los frentes legales del ex alcalde. La influencer y ex figura de telerrealidad Farrah Abraham lo demandó por separado: la acusa de haberla violado en marzo de 2021 durante una fiesta en Florida. Ese proceso está previsto para el año próximo, de acuerdo con los registros judiciales.

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Además, la bodega Christopher Creek Winery, de propiedad de Foppoli, llegó a un acuerdo extrajudicial con una mujer de Montana que lo acusó de haberla violado en reiteradas ocasiones en 2020, cuando ella tenía 18 años, conforme informó el San Francisco Chronicle. La fase de daños punitivos del juicio principal comenzará el martes.